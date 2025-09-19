Ρέθυμνο: Τα ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια «τονώνουν» την ήπια κινητικότητα

Η βιώσιμη κινητικότητα και η μικροκινητικότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ρεθεμνιώτικης κοινωνίας, με την ευκαιρία της επίσημης παρουσίασης του δημοτικού συστήματος ηλεκτρικών ποδηλάτων και του κοινόχρηστου συστήματος πατινιών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του Λυκείου Ελληνίδων, στην Προκυμαία του Ρεθύμνου.

Συμμετέχοντας ενεργά και δυναμικά στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» (16-22 Σεπτεμβρίου 2025) ο Δήμος Ρεθύμνης, ο οποίος, σύμφωνα με την δημοτική αρχή, ούτως ή άλλως υποστηρίζει και προωθεί εδώ και χρόνια τη βιώσιμη κινητικότητα, παρουσίασε τα δυο συστήματα ήπιας μετακίνησης που συμβάλλουν δραστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στην κυκλοφοριακή αγωγή και στην άσκηση με στόχο την υγιεινή ζωή.

«Ελπίζουμε ότι το σύστημα που έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε θα τύχει της ανταπόκρισης, αλλά και του σεβασμού των συμπολιτών μας. Το Ρέθυμνο είναι μια ποδηλατούπολη η οποία υποστηρίζει τη βιώσιμη κινητικότητα και τις ήπιες μετακινήσεις, στόχοι οι οποίοι πρέπει να καταστούν κουλτούρα και συνείδηση για όλους τους δημότες, καθόσον τα οφέλη που προκύπτουν εκτείνονται σε ένα ευρύ πεδίο» τόνισε στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Γιώργης Χ. Μαρινάκης. Όπως τόνισε επίσης, «Επενδύουμε σε αυτά τα νέα αυτοματοποιημένα συστήματα, ώστε η ήπια κινητικότητα να μπει στη ζωή μας και να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας μας».

Τα 44 ηλεκτρικά ποδήλατα παρέχονται δωρεάν και με τρίωρη διάρκεια χρήσης από έξι διαφορετικούς σταθμούς που έχουν εγκατασταθεί από τον Κουμπέ έως τον Πλατανιά. Τα 140 ηλεκτρινά πατίνια τελούν υπό καθεστώς διαχείρισης από εταιρεία, διατίθενται με κόμιστρο και καλύπτουν την περιοχή από το Πανεπιστήμιο στου Γάλλου μέχρι το Άδελε.

Ο Δήμος Ρεθύμνης προσκαλεί όλους τους ενήλικους κατοίκους και τους επισκέπτες να γνωρίσουν το δωρεάν αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων που σύμφωνα με την δημοτική αρχή, είναι μία σύγχρονη και πρακτική επιλογή για την καθημερινή αστική μετακίνηση, προσφέροντας μια εύκολη και άμεσα διαθέσιμη λύση σε όλους τους ενήλικες πολίτες.

Τα ποδήλατα θα προσφέρονται προς χρήση, σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, μέσω της εφαρμογής easybike Rethymno, η οποία είναι διαθέσιμη στις πλατφόρμες Play Store και Apple Store για Android και iOS συσκευές αντίστοιχα. Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.brainbox.kaperethymno&hl=en και iOS: https://apps.apple.com/us/app/easybike-rethymno/id6480051290.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους, ολόκληρη την εβδομάδα με ωράριο λειτουργίας από 08:00 έως 22:00. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας για λόγους συντήρησης, λόγους ανωτέρας βίας, ή απόφασης των αρμόδιων αρχών για ολική ή μερική και προσωρινή ή αορίστου χρόνου απαγόρευση της κυκλοφορίας ποδηλάτων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια αναφορικά με τη χρήση του συστήματος, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν καθημερινά (συμπεριλαμβανομένων και των αργιών) με το Γραφείο Τηλεφωνικής Υποστήριξης στον αριθμό: +30 2103004741 (ώρες εξυπηρέτησης 08:00 - 22:00).

