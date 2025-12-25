Περισσότερα από 6.000 αλκοτέστ την παραμονή Χριστουγέννων στην Αττική - 1,45% πάνω από το όριο

Χιλιάδες ελέγχους διεξήγαγε το βράδυ της παραμονής Χριστουγέννων η Τροχαία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με χιλιάδες να είναι οι έλεγχοι αλκοτέστ που έγιναν υπό το πλαίσιο της αντιμετώπισης της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με το Alpha, στην Αττική διεξήχθησαν περισσότερα από 6.000 αλκοτέστ, από τα οποία 87 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί, ποσοστό 1,45%.

Εντός αυτών των 87 περιπτώσεων υπήρξε και οδηγός με ποσότητα αλκοόλ άνω του 0,60 mg/l, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να του περάσουν χειροπέδες.

Εξίσου αυστηροί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και στη Θεσσαλονίκη, με 323 να διεξάγονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, και πέντε οδηγούς να συλλαμβάνονται, καθώς είχαν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο αλκοόλ στον οργανισμό τους.

Όπως δηλώνει η Τροχαία, τα τσουχτερά πρόστιμα του νέου ΚΟΚ έχει προκάλεσει αυξημένο φόβο στους οδηγούς για να μην τους πιάσουν.

Υπενθυμίζεται ότι για επίπεδα αλκοόλ από 0,25 mg/l και άνω, το προβλεπόμενο πρόστιμο ανέρχεται σε 350 ευρώ, ενώ αφαιρείται και η άδεια οδήγησης για έναν μήνα.

