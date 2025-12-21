Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας για αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Στη «φάκα» μεθυσμένοι οδηγοί

Νύχτα Σαββάτου και στο κέντρο της Αθήνας οι έλεγχοι αλκοτέστ είναι σαρωτικοί. Στις αποκλειστικές εικόνες που κατέγραψε το MEGA, δεκάδες είναι οι οδηγοί, όλων των ηλικιών, που εντοπίζονται να έχουν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Και οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί και μέσων μαζικής μεταφοράς, υποβάλλονται στον έλεγχο αλκοτέστ.

Τσουχτερά πρόστιμα επιβάλλονται, πινακίδες αφαιρούνται, οχήματα και μοτοσυκλέτες απομακρύνονται με γερανό. Περισσότεροι από 200 οδηγοί πέρασαν από έλεγχο.

Μία οδηγός που είχε καταναλώσει αλκοόλ παραδίδει το δίπλωμα αλλά και τα κλειδιά του οχήματος της, όπως προβλέπεται.

Τα πρόστιμα πλέον με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ιδιαίτερα για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ έχουν αυστηροποιηθεί τόσο, που επιφέρουν έως και ποινή φυλάκισης.

Οι περισσότεροι οδηγοί συμφωνούν με τους ελέγχους αλκοτέστ, καθώς όπως αναφέρουν οι παραβάσεις είναι καθημερινές.

