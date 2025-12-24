Αλκοτέστ και όρια οδήγησης: Πόσα ποτά φέρνουν πρόστιμο - Μπύρα, κρασί ή ουίσκι, βότκα;
Πόσο αλκοόλ επιτρέπεται πριν από την οδήγηση και ποιες είναι οι συνέπειες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Οι γιορτές των Χριστουγέννων φέρνουν μαζί τους οικογενειακά τραπέζια και ποτά, υπενθυμίζοντας σε κάθε οδηγό την αναγκαιότητα να γνωρίζει τα όρια κατανάλωσης αλκοόλ που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Ακόμη και μια μικρή ποσότητα μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια οδηγού και επιβατών.
Ιδανικά, η οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να αποφεύγεται εντελώς. Σε κάθε περίπτωση, ο ΚΟΚ ορίζει σαφή όρια: ο οδηγός θεωρείται υπό την επήρεια αλκοόλ όταν η συγκέντρωση στο αίμα φτάνει τα 0,50 g/l ή 0,25 mg/L στον εκπνεόμενο αέρα. Στην πράξη, η ένδειξη του αλκοτέστ δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,25 mg/L για να θεωρείται νόμιμη η οδήγηση.
Η επίδραση του αλκοόλ ποικίλλει ανάλογα με το φύλο, το βάρος, τη φυσική κατάσταση, το φαγητό και τον τύπο ποτού.
Για παράδειγμα, μια μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί περιέχουν λιγότερο αλκοόλ από ουίσκι ή βότκα, αλλά η συνεχής κατανάλωση μπορεί γρήγορα να ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια.
Σε γενικές γραμμές, για έναν άνδρα 80 κιλών, το όριο των 0,25 mg/L αντιστοιχεί σε περίπου 2–3 τυπικά ποτά (μπύρα 330 ml, ποτήρι κρασί ή σφηνάκι). Για μια γυναίκα 65 κιλών, η ίδια συγκέντρωση αντιστοιχεί σε 1–2 ποτά. Ο χρόνος αποβολής του αλκοόλ από τον οργανισμό διαφέρει: ένα ποτήρι κρασί χρειάζεται περίπου 3,5 ώρες για έναν άνδρα, δύο ποτήρια έως 7 ώρες, ενώ τρία απαιτούν πάνω από 10 ώρες. Αντίστοιχα, ένα ποτήρι μπύρας χρειάζεται 2,5 ώρες και τρία περίπου 7,5 ώρες.
Οι κυρώσεις για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ είναι αυστηρές και κλιμακωτές:
0,50–0,80 g/l αίματος ή 0,25–0,40 mg/L αέρα: πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.
0,80–1,10 g/l αίματος ή 0,40–0,60 mg/L αέρα: πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες.
Άνω του 1,10 g/l αίματος ή 0,60 mg/L αέρα: φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών, πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για έξι μήνες και ακινητοποίηση οχήματος.
Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους, τα πρόστιμα αυξάνονται στα 1.000–2.000 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος μπορεί να φτάσει έως και δύο χρόνια. Τρίτη παράβαση μέσα σε πέντε χρόνια οδηγεί σε αφαίρεση του διπλώματος για επτά χρόνια.