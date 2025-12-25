Θρήνος στη Βραζιλία: Πέθανε στα 18 της χρόνια η γυμνάστρια Ιζαμπέλ Μαρσινάκ
Η νεαρή ήταν πρωταθλήτρια το 2021 και δυστυχώς «έχασε» τη μάχη που έδινε με το λέμφωμα Χότζκιν.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Ιζαμπέλ Μαρσινάκ ήταν μία απ’ τις ελπίδες της Βραζιλίας στη ρυθμική γυμναστική. Είχε στεφθεί πρωταθλήτρια νέων το 2021, όμως δυστυχώς η συνέχεια ήταν τραγική. Καταλήγοντας στην είδηση του θανάτου της στα 18 της χρόνια.
Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Γυμναστικής Παρανά, η νεαρή έχασε τη μάχη που έδινε για να κρατηθεί στη ζωή, την παραμονή των Χριστουγέννων. Βυθίζοντας στο πένθος τον αθλητισμό της χώρας της λατινικής Αμερικής.
Η νεαρή πέθανε από λέμφωνα Χότζκιν, το οποίο είναι ένας τύπος καρκίνου που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα. Η κηδεία της θα γίνει στην πόλη Αραουκάρια στην περιοχή της Κουριτίμπα, απ’ όπου και καταγόταν.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
22:16 ∙ ΥΓΕΙΑ