Ανησυχητική εξάπλωση του ιού chikungunya: Έφτασε στη Νέα Υόρκη, μετά τον πανικό στην Κίνα

Ο ιός chikungunya που μεταδίδεται από κουνούπια και έχει προκαλέσει μια επιθετική αντίδραση τύπου COVID στην Κίνα, φαίνεται πως έφτασε στη Νέα Υόρκη, αφού μια γυναίκα από το Long Island δήλωσε ότι βρέθηκε θετική με τους ειδικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο εξάπλωσής του.

Η 60χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια εξετάσεων αίματος εντόπισε τον επώδυνο ιό τον περασμένο μήνα - παρά το γεγονός ότι δεν είχε ταξιδέψει εκτός της άμεσης περιοχής της, ανέφεραν οι New York Times.

Τα δείγματα αίματος της γυναίκας έχουν από τότε σταλεί στο εργαστήριο του υπουργείου Υγείας στο Όλμπανι για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Το υπουργείο Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης διερευνά το κρούσμα, ωστόσο είναι καθησυχαστικό, σημειώνοντας ότι ο κίνδυνος για το κοινό είναι πολύ χαμηλός. Το CDC ανέφερε ότι δεν έχουν εμφανιστεί τοπικά κρούσματα στην Αμερική από το 2019.

Ο ιός Chikungunya, ο οποίος μπορεί να μεταφερθεί από ένα μολυσμένο κουνούπι, σπάνια ανιχνεύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην Κίνα, ωστόσο, ο ιός προκάλεσε πρόσφατα την πιο επιθετική αντίδραση της χώρας στον τομέα της δημόσιας υγείας από την εποχή του COVID, αφού διαπιστώθηκε ότι χιλιάδες άνθρωποι είχαν μολυνθεί - υποδαυλίζοντας τους φόβους για πιθανή πανδημία.

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρό και εξουθενωτικό πυρετό, πόνο στις αρθρώσεις, πονοκέφαλο και μυϊκό πόνο.

Η ασθενής της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι άρχισε να βιώνει έντονο πόνο και κάψιμο στα πόδια, τους αστραγάλους, τα γόνατα, τους καρπούς και τα χέρια της από τις 21 Αυγούστου.

Είπε ότι σοκαρίστηκε όταν έμαθε για την προφανή ανίχνευση του chikungunya, δεδομένου ότι δεν είχε ταξιδέψει πουθενά πρόσφατα.

Εκτός από την Κίνα, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων προειδοποίησαν ότι τρέχουσες εστίες του ιού έχουν αναφερθεί στο Μπαγκλαντές, την Κένυα, τη Μαδαγασκάρη, τη Σομαλία και τη Σρι Λάνκα.







Διαβάστε επίσης