Ιός chikungunya: Συναγερμός και στην Ευρώπη μετά τα χιλιάδες κρούσματα - Ταξιδιωτικές συστάσεις

Σε συστάσεις προς όλους όσοι ταξιδεύουν από και προς Κίνα απευθύνουν οι υγειονομικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την εκτόξευση των μολύνσεων chikungunya, που μεταδίδεται από τα κουνούπια.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δήλωσε επίσης ότι καταγράφηκαν τα πρώτα κρούσματα του αναδυόμενου ιού oropouche.

Το Chikungunya προκαλεί συνήθως ξαφνικό πυρετό και πόνο στις αρθρώσεις, ο οποίος μπορεί να είναι εξουθενωτικός και διαρκεί από μερικές ημέρες έως εβδομάδες.

Το όνομα προέρχεται από μια λέξη σε μια γλώσσα της Τανζανίας που σημαίνει "αυτό που λυγίζει", λόγω του πόνου στις αρθρώσεις που σχετίζεται με αυτό.

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν αρκετούς μήνες ή και χρόνια.

Μεταδίδεται από τσιμπήματα κουνουπιών σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές και οι περισσότερες από τις 73 περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι στιγμής φέτος ήταν στο Λονδίνο και συνδέονται με ταξίδια στη Σρι Λάνκα, την Ινδία και τον Μαυρίκιο.

Μόνο 27 περιπτώσεις αναφέρθηκαν την ίδια περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου πέρυσι.

Το Chikungunya δεν μπορεί να εξαπλωθεί απευθείας από άτομο σε άτομο. Εντοπίζεται κυρίως στην Ασία και την Αφρική, αλλά περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική φέτος.

Αναβιώνει και ο ιός Oropouche

Τα πρώτα κρούσματα του ιού Oropouche έχουν επίσης επιβεβαιωθεί στη Βρετανία, σύμφωνα με την UKHSA.

Μεταδίδεται από τσιμπήματα κουνουπιών και οι τρεις περιπτώσεις συνδέονται με ταξίδια στη Βραζιλία.

Το Oropouche εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο τη δεκαετία του 1950 και είχε περιοριστεί κυρίως στην περιοχή του Αμαζονίου.

Ωστόσο, τα κρούσματα αυξάνονται από το 2023 και έχουν εμφανιστεί σε μέρη όπως η Δομινικανή Δημοκρατία, η Κούβα και το Περού.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, πόνο στους μυς και στις αρθρώσεις, ναυτία και έμετο.

Όποιος παίρνει τέτοια συμπτώματα μετά από να είναι στην Κεντρική και Νότια Αμερική ή την Καραϊβική συνιστάται να πάρει επείγουσα ιατρική συμβουλή.

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν μόνοι τους, αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια στους πολύ ηλικιωμένους ή σε εκείνους με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.

