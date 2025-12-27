Μιχάλης Ζαμπίδης: Έριξε… βόμβα ο Iron Mike! Επιστρέφει στα ρινγκ 10 χρόνια μετά την αποχώρησή του

Με μία ανάρτηση που προκάλεσε ενθουσιασμό και έκπληξη, ο Μιχάλης Ζαμπίδης ανακοίνωσε την επιστροφή του στη δράση έπειτα από μία ολόκληρη δεκαετία.

Μιχάλης Ζαμπίδης
Ο Iron Mike ανακοίνωσε τη μεγάλη επιστροφή
Ο θρύλος της ελληνικής μαχητικής σκηνής επέλεξε το Instagram για να κάνει γνωστά τα νέα, γράφοντας τη χαρακτηριστική φράση «ο θρύλος ξυπνά», η οποία ήταν αρκετή για να βάλει «φωτιά» στους εκατομμύρια θαυμαστές του.

Ο 45χρονος Iron Mike, που θεωρείται ο GOAT του ελληνικού kickboxing και ένας από τους κορυφαίους αθλητές στην ιστορία του αθλήματος παγκοσμίως, δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το comeback του. Στη λεζάντα του βίντεο που ανάρτησε αρκέστηκε στη λέξη «Comeback», ενώ ολοκλήρωσε το μήνυμά του με το αινιγματικό «…μείνετε συντονισμένοι…», αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

https://www.instagram.com/reel/DSwtgUTjCsK/

Περισσότερες πληροφορίες για τη φύση και το πλαίσιο της επιστροφής του αναμένονται το προσεχές διάστημα. Ωστόσο, και μόνο το γεγονός ότι ο Μιχάλης Ζαμπίδης έκανε αυτή την ανάρτηση αρκεί για να χαρακτηριστεί ως μία πραγματική «βόμβα» στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού, αναζωπυρώνοντας μνήμες και προσδοκίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζαμπίδης είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά στο kickboxing τον Ιούνιο του 2015 στο κατάμεστο ΣΕΦ, όπου αντιμετώπισε τον Στιβ Μόξον από την Αυστραλία. Ο Iron Mike είχε επικρατήσει και αποθεώθηκε από το κοινό σε μία βραδιά που έμεινε αξέχαστη. Αργότερα, το 2019, είχε δώσει και αγώνα πυγμαχίας στη Γερμανία, καταγράφοντας ακόμη μία νίκη.

Η πιθανή επιστροφή του Μιχάλη Ζαμπίδη αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες που ανέδειξε ποτέ ο ελληνικός αθλητισμός.

