Όταν η δουλειά δεν σταματά ποτέ: Ο κινεζικός κανόνας 996 που υιοθετούν στις ΗΠΑ
Ο κινεζικός κανόνας 996 «εισβάλλει» στις ΗΠΑ: 70 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας σε προσφορές θέσεων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι εβδομάδες εργασίας τύπου 996 - ένα μοντέλο που προέρχεται από την Κίνα και περιλαμβάνει εργασία σχεδόν 12 ωρών την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα - φαίνεται να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας.
Στην Κίνα, η πρακτική αυτή έχει ήδη απαγορευτεί από τα δικαστήρια λόγω υπερβολικών ωρών και επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων, όμως στην Αμερική η κατάσταση είναι διαφορετική.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Υπάτης Κώστας Τσιλογιάννης
12:20 ∙ WHAT THE FACT