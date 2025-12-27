Όταν η δουλειά δεν σταματά ποτέ: Ο κινεζικός κανόνας 996 που υιοθετούν στις ΗΠΑ

Οι εβδομάδες εργασίας τύπου 996 - ένα μοντέλο που προέρχεται από την Κίνα και περιλαμβάνει εργασία σχεδόν 12 ωρών την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα - φαίνεται να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας.

Στην Κίνα, η πρακτική αυτή έχει ήδη απαγορευτεί από τα δικαστήρια λόγω υπερβολικών ωρών και επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων, όμως στην Αμερική η κατάσταση είναι διαφορετική.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr