Τι συμβαίνει τελικά με τη Hello Kitty; Δεν είναι… γάτα, επιμένουν οι δημιουργοί της

Ερωτήματα και αντιδράσεις προκαλεί εκ νέου διεθνώς η επίσημη θέση της Sanrio σχετικά με τη φύση του διάσημου χαρακτήρα, καθώς, σύμφωνα με τους δημιουργούς της, η Hello Kitty δεν είναι γάτα, αλλά ένας ανθρωπόμορφος χαρακτήρας – ένα μικρό κορίτσι.

Η συγκεκριμένη διευκρίνιση δεν είναι καινούργια, ωστόσο επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη νέα διάδοση παλαιότερων δηλώσεων στελεχών της Sanrio, οι οποίες έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς στο πλαίσιο επίσημων παρουσιάσεων και επετείων του brand, προκαλώντας σύγχυση σε μερίδα του κοινού.

Η Hello Kitty δημιουργήθηκε το 1974 από την ιαπωνική εταιρεία Sanrio. Το πλήρες όνομά της είναι Kitty White και σύμφωνα με το επίσημο προφίλ της εταιρείας, γεννήθηκε και μεγάλωσε στα προάστια του Λονδίνου, ζει με τους γονείς της και τη δίδυμη αδελφή της, Mimmy, και της αρέσει να ψήνει μπισκότα και να κάνει φίλους.

https://www.instagram.com/reel/DSnNQv3kQEd/

Η επίσημη θέση της εταιρείας

Όπως αναφέρει η Sanrio, η Hello Kitty δεν ανήκει στο ζωικό βασίλειο, αλλά πρόκειται για έναν φανταστικό, ανθρωπόμορφο χαρακτήρα. Η εταιρεία επισημαίνει ότι δεν απεικονίζεται ποτέ να κινείται στα τέσσερα, ενώ έχει και δική της κατοικίδια γάτα, τη Charmmy Kitty.

Η θέση αυτή είχε διατυπωθεί και το 2014, όταν η ανθρωπολόγος Christine R. Yano, συνεργάτιδα της Sanrio, είχε δηλώσει ότι η εταιρεία τη διόρθωσε όταν αναφέρθηκε στη Hello Kitty ως γάτα, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για «ένα κορίτσι – χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων».

Αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση

Παρά τις επίσημες διευκρινίσεις, αρκετοί θαυμαστές συνεχίζουν να αμφισβητούν τον χαρακτηρισμό, επισημαίνοντας την εξωτερική της εμφάνιση, με μουστάκια και αυτιά γάτας. Το θέμα έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες να εκφράζουν σύγχυση ή δυσπιστία - ακόμη και χρόνια μετά την επίσημη ανακοίνωση.

Η Sanrio, ωστόσο, επιμένει στη συγκεκριμένη ερμηνεία, υπογραμμίζοντας ότι η Hello Kitty δημιουργήθηκε σε μια περίοδο όπου η βρετανική κουλτούρα και η εξιδανικευμένη παιδική ηλικία αποτέλε πηγή έμπνευσης για την ιαπωνική pop culture.

Σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά τη δημιουργία της, η Hello Kitty παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εμπορικά σύμβολα παγκοσμίως, με παρουσία σε τηλεοπτικές σειρές, προϊόντα, θεματικά πάρκα και διεθνείς συνεργασίες, συνεχίζοντας να προκαλεί ενδιαφέρον και δημόσιο διάλογο.

