Κινέζος έφτιαξε νέο Παρθενώνα με Καρυάτιδες Hello Kitty για να κάνει πρόταση γάμου - Βίντεο

Η Ηello Κitty είναι φανταστικός χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από την ιαπωνική εταιρεία Sanrio

Newsbomb

Κινέζος έφτιαξε νέο Παρθενώνα με Καρυάτιδες Hello Kitty για να κάνει πρόταση γάμου - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας άνδρας στο Χανγκτσόου της Κίνας αναπαρέστησε τον Παρθενώνα με θέμα την Hello Kitty ως χώρο για να κάνει πρόταση γάμου στη φίλη του.

O άνδρας στην Κίνα έφτιαξε έναν ροζ «ναό» με θέμα την Hello Kitty ως μια εξωφρενική έκπληξη για να κάνει πρόταση γάμου στη φίλη του. Ο χειροποίητος ναός, γρήγορα έγινε viral ως σύμβολο υπερβολικής ρομαντικής αφοσίωσης.

Η Ηello Κitty είναι φανταστικός χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από την ιαπωνική εταιρεία Sanrio. Δημιουργήθηκε από την Yuko Shimizu αλλά πλέον σχεδιάζεται από την Yuko Yamaguchi. Έχει εικονογραφηθεί ως μια γυναικεία ανθρωπόμορφη λευκή γιαπωνέζικη γάτα Bobtail με έναν κόκκινο φιόγκο και, κυρίως, χωρίς στόμα.

Χτισμένο μπροστά σε ένα βραχώδη γκρεμό, το ειδικά κατασκευασμένο κτίσμα είχε ύψος περίπου 15 μέτρα, με τεράστιες κολόνες, γλυπτά σε στυλ καρτούν και ένα ροζ πέλαγος από λουλούδια στα σκαλιά.

Η πρόταση γάμου περιελάμβανε ένα μίνι «βωμό», αγάλματα της Hello Kitty σαν άλλες Καρυάτιδες, εντυπωσιακό φωτισμό και αρκετά ροζ λουλούδια για να κάνει ολόκληρο το χώρο να μοιάζει με μια προεπισκόπηση ενός παραμυθένιου γάμου. Το σύνολο της εγκατάστασης κόστισε περίπου 650.000 RMB (σχεδόν 79.000 ευρώ).

παρθενώνας Hello Kitty

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα:«Ήμουν μάρτυρας του τροχαίου... Είχε πολλαπλά τραύματα, δεν τα κατάφερε» - Συγκλονίζει η μαρτυρία DJ που έκανε τις πρώτες βοήθειες στον 38χρονο μοτοσικλετιστή

17:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγαλμα 22 μέτρων του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία

17:29TRAVEL

Παλαιός Άγιος Αθανάσιος: Χριστουγεννιάτικη εξόρμηση στην «Αράχωβα» της Μακεδονίας

17:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλήρης οδηγός για αγρότες και κτηνοτρόφους που πληρώθηκαν λιγότερα ή πήραν μικρότερη ενίσχυση – Τι πρέπει να κάνετε

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Ξυλούρης βγαίνοντας ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος έφτιαξε νέο Παρθενώνα με Καρυάτιδες Hello Kitty για να κάνει πρόταση γάμου - Βίντεο

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Έχω αποδείξεις για κάθε ανακρίβεια που ακούγεται» - Τι είχε δηλώσει ο ανιψιός πριν συλληφθεί

17:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Έτσι θα είναι το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στο εναρκτήριο ματς του EuroBasket 2029

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αναστάτωση στην παραλία Παλαιόκαστρου - Αποκολλήθηκαν κομμάτια από γέφυρα

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο σκηνικό στην Καστοριά: Ένοικοι βρήκαν φίδι στη λεκάνη της τουαλέτας του σπιτιού τους

16:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Γερμανία υποστηρίζει τον Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup

16:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «Φραπές» αποκάλυψε το… πραγματικό του παρατσούκλι

16:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb - Greek Mafia: Στόχος των έξι εκτελεστών ο αποκαλούμενος «μοντέλο» - Ήθελαν να «χτυπήσουν» μέσα στα Χριστούγεννα

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νηπιαγωγός κατηγορείται για κακοποίηση νηπίων με ειδικές ανάγκες - «Χτύπαγε τα παιδιά», λέει ασκούμενη

16:10LIFESTYLE

Eurovision: Στον αέρα και η συμμετοχή της Πορτογαλίας - Σφοδρές αντιδράσεις για τη συμμετοχή Ισραήλ

16:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 27 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα  

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Πιερρακάκης ή Βαν Πέτεγκεμ: Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη ψηφοφορία - Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του Eurogroup

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η εξέταση Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ο «Φραπές» δε θυμάται... ποιος είναι ο δικηγόρος του

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Φλώρινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη «Byron»

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Άλμα τρόμου: Αλεξίπτωτο σκάλωσε στο φτερό του αεροκάφους - Η κίνηση ματ του skydiver

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Ξυλούρης βγαίνοντας ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η εξέταση Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ο «Φραπές» δε θυμάται... ποιος είναι ο δικηγόρος του

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

14:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες προκλήσεις από «Φραπέ» στην εξεταστική: «Το υπόμνημα μου το έφτιαξε ένας ταξιτζής, έδειξα τα στοιχεία στον λαχανέμπορα!» - Δείτε live

16:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb - Greek Mafia: Στόχος των έξι εκτελεστών ο αποκαλούμενος «μοντέλο» - Ήθελαν να «χτυπήσουν» μέσα στα Χριστούγεννα

15:36ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας» – Δραματική προειδοποίηση από τον γ.γ. του ΝΑΤΟ

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Η σιδηρά σύμβουλος του Άσαντ που ήθελε να γίνει «Πρώτη Κυρία» : Τα παιχνίδια εξουσίας και ο ύποπτος θάνατος

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο σκηνικό στην Καστοριά: Ένοικοι βρήκαν φίδι στη λεκάνη της τουαλέτας του σπιτιού τους

12:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο: Η στιγμή που μηχανή παρασύρει τροχονόμο στην Αττική Οδό προσπαθώντας να ξεφύγει από μπλόκο

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Η ερωμένη κρέμεται από το μπαλκόνι του 10ου ορόφου για να κρυφτεί από τη σύζυγο του εραστή

16:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Γερμανία υποστηρίζει τον Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών: Αντιδρούν οι φοιτητές στη νέα ρύθμιση για υποχρεωτική κατάταξη στον στρατό μετά το ν+2

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας - Το νέο στέλεχος H3N2 έχει δυναμική πανδημίας

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Γιατί ο ανιψιός έδωσε την εντολή δολοφονίας του θείου του - Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη;

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκλητικός ο «Φραπές» στην Εξεταστική: Επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής για το αν... κέρδισε ποτέ το τζόκερ - Δείτε live

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια - Της πέταξε πέτρα και τον χτύπησε με σίδερο

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Έχω αποδείξεις για κάθε ανακρίβεια που ακούγεται» - Τι είχε δηλώσει ο ανιψιός πριν συλληφθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ