Κινέζος έφτιαξε νέο Παρθενώνα με Καρυάτιδες Hello Kitty για να κάνει πρόταση γάμου - Βίντεο

O άνδρας στην Κίνα έφτιαξε έναν ροζ «ναό» με θέμα την Hello Kitty ως μια εξωφρενική έκπληξη για να κάνει πρόταση γάμου στη φίλη του. Ο χειροποίητος ναός, γρήγορα έγινε viral ως σύμβολο υπερβολικής ρομαντικής αφοσίωσης.

Η Ηello Κitty είναι φανταστικός χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από την ιαπωνική εταιρεία Sanrio. Δημιουργήθηκε από την Yuko Shimizu αλλά πλέον σχεδιάζεται από την Yuko Yamaguchi. Έχει εικονογραφηθεί ως μια γυναικεία ανθρωπόμορφη λευκή γιαπωνέζικη γάτα Bobtail με έναν κόκκινο φιόγκο και, κυρίως, χωρίς στόμα.

This man in Hangzhou, China, recreated a Hello Kitty–themed Parthenon as the venue to propose to his girlfriend. pic.twitter.com/QTPfJi5dOs — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 11, 2025

Χτισμένο μπροστά σε ένα βραχώδη γκρεμό, το ειδικά κατασκευασμένο κτίσμα είχε ύψος περίπου 15 μέτρα, με τεράστιες κολόνες, γλυπτά σε στυλ καρτούν και ένα ροζ πέλαγος από λουλούδια στα σκαλιά.

Η πρόταση γάμου περιελάμβανε ένα μίνι «βωμό», αγάλματα της Hello Kitty σαν άλλες Καρυάτιδες, εντυπωσιακό φωτισμό και αρκετά ροζ λουλούδια για να κάνει ολόκληρο το χώρο να μοιάζει με μια προεπισκόπηση ενός παραμυθένιου γάμου. Το σύνολο της εγκατάστασης κόστισε περίπου 650.000 RMB (σχεδόν 79.000 ευρώ).

