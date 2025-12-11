Έκτακτη προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας - Το νέο στέλεχος H3N2 προκαλεί φόβο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για ένα ταχύτατα εξελισσόμενο στέλεχος του ιού γρίπης, σημειώνοντας ότι παγκόσμια δίκτυα επιτήρησης ανιχνεύουν αλλαγές με «δυναμική πανδημίας» την ώρα που τα κρούσματα αυξάνονται σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τον WHO, η παγκόσμια δραστηριότητα της γρίπης ενισχύεται από την άνοδο των ιών A(H3N2), ενώ ο φετινός χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο έχει ήδη φέρειεντονότερες εξάρσεις, νωρίτερα, σε ορισμένα κράτη.

Στο βόρειο ημισφαίριο, αρκετές χώρες ανέφεραν ασυνήθιστα πρόωρη έναρξη της εποχικής γρίπης. Άλλες καταγράφουν σταδιακές αυξήσεις, χωρίς ωστόσο να πλησιάζουν ακόμη τα επίπεδα επιδημίας. Ταυτόχρονα όμως, στο νότιο ημισφαίριο, η περίοδος της γρίπης διήρκεσε φέτος περισσότερο από το σύνηθες, κάτι που προβληματίζει τις υγειονομικές αρχές.

Νέο στέλεχος στο επίκεντρο

Από τον Αύγουστο του 2025 παρατηρείται διεθνώς ταχεία επικράτηση των ιών A(H3N2) του υποκλάδου J.2.4.1 alias K. Όπως ανακοίνωσε ο WHO, οι νέοι αυτοί ιοί εμφανίζουν πολλαπλές γενετικές μεταβολές που τους διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα κυκλοφορούντα στελέχη, υποδηλώνοντας αξιοσημείωτη εξελικτική μετατόπιση. Δίχως όμως αυτό να σημαίνει ότι ο ιός προκαλεί σοβαρότερα προβλήματα από ό,τι συνήθως.

Οι πρώtew εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι το τρέχον αντιγριπικό εμβόλιο εξακολουθεί να προστατεύει από τη νοσηλεία παιδιών και ενηλίκων.

Ενισχυμένη επιτήρηση και άμεση δράση ζητά ο ΠΟΥ

Για την ενίσχυση της ετοιμότητας, ο WHO έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο δέκα πυλώνων που περιλαμβάνει συνεχή παρακολούθηση των ιών, εισηγήσεις για τη σύνθεση εμβολίων, τεχνική υποστήριξη προς κράτη, αναβάθμιση εργαστηριακών δυνατοτήτων, επιδημιολογική επιτήρηση, έλεγχο αντοχής στα αντιιικά, αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης σε ευάλωτες ομάδες και καλύτερη ενημέρωση του κοινού όσο εξελίσσεται η περίοδος της γρίπης.

