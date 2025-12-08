Συναγερμός στη Βρετανία για τη μεταλλαγμένη «σούπερ γρίπη» - «Ξαναζούμε εποχές κορονοϊού»

Τα σχολεία κλείνουν εν μέσω κλιμακούμενων κρουσμάτων γρίπης που αναγκάζουν εκατοντάδες μαθητές να λείψουν από τις σχολικές αίθουσες - με τις Αρχές να δηλώνουν ότι η κατάσταση είναι σαν να «επιστρέψαμε στην εποχή της Covid-19». Οι διευθυντές σχολείων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προειδοποιήσει ότι τα αυξανόμενα ποσοστά ασθενειών προκαλούν ανησυχία, με ορισμένους να μειώνουν ακόμη και το τραγούδι στις συναθροίσεις για να περιορίσουν την εξάπλωση της ασθένειας.

Τα μέτρα αυξάνονται καθώς μια «υπεργρίπη» σαρώνει τη Βρετανία, με τον αριθμό των νοσηλειών στο Λονδίνο να τριπλασιάζεται, τους ανθρώπους να φορούν μάσκες και 100 επιβάτες κρουαζιέρας να έχουν προσβληθεί από νοροϊό. Ένα από τα σχολεία που έχουν πληγεί περισσότερο είναι το St Martin's στο Caerphilly της Νότιας Ουαλίας, όπου επιβλήθηκε προσωρινό «λουκέτο» αφού περισσότεροι από 250 μαθητές και μέλη του προσωπικού αρρώστησαν.

Ο διευθυντής Λι Τζάρβις, ενημέρωσε τους γονείς και τους κηδεμόνες για ένα «σημαντικό ξέσπασμα ασθένειας που μοιάζει με γρίπη», λέγοντας ότι θα υπάρξει μια περίοδος κρίσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα πραγματοποιηθεί εις βάθος καθαρισμός του σχολείου, ενώ θα εφαρμοστούν διαδικτυακά μαθήματα.

Τα συμπτώματά των ασθενών περιλαμβάνουν έμετο, διάρροια, υψηλό πυρετό, βήχα, πονοκεφάλους, κόπωση και «γενικά συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη» - με μέσο χρόνο ανάρρωσης τις επτά ημέρες. Το σχολείο έκλεισε την περασμένη Παρασκευή και σκοπεύει να ανοίξει ξανά αύριο (9/12), αλλά οι γονείς παροτρύνθηκαν να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι εάν εμφανίσουν συμπτώματα «ακόμα και ήπια».

Εν τω μεταξύ, ο διευθυντής ενός σχολείου στην κομητεία Λοντοντέρι είπε ότι είναι σαν να «επιστρέψαμε στην εποχή του Covid», αφού 170 μαθητές αρρώστησαν μέσα σε μια μέρα. Ο Μπράιαν Γκάθρι του Δημοτικού Σχολείου Έμπρινγκτον είπε ότι κάποια παιδιά χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο, λέγοντας στο BBC News NI : «Δεν ήταν μόνο γρίπη, ήταν στομαχικά προβλήματα, πονόλαιμος και ασθένειες με άλλους τρόπους επίσης».

«Αλλά κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, ήταν πολύ, πολύ δύσκολο με τον αριθμό των μαθητών και του προσωπικού που έλειπαν. Μας γύρισε πίσω στο 2020, για να είμαι ειλικρινής, η προσέλευση ήταν στην πραγματικότητα χειρότερη την περασμένη εβδομάδα από ό,τι θα ήταν σε οποιαδήποτε από τις χειρότερες στιγμές, αν θέλετε, την εποχή του κορονοϊού, οπότε, ναι, ήταν λίγο σοκ.»

Στη Σκωτία, το Συμβούλιο του Ανατολικού Λόθιαν δήλωσε ότι το ποσοστό απουσιών μαθητών λόγω ασθένειας την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου ήταν 8,1% του σχολικού πληθυσμού, σε σύγκριση με 5,3% την ίδια εβδομάδα πέρυσι.

Εν τω μεταξύ, περίπου 100 επιβάτες και μέλη πληρώματος σε ένα κρουαζιερόπλοιο αρρώστησαν από ένα δυνητικά θανατηφόρο μικρόβιο κατά τη διάρκεια ενός παγκόσμιου ταξιδιού 133 ημερών. Μερικοί επιβαίνοντες στο ταξίδι της Aida Cruises που απέπλευσε από το Αμβούργο στις 10 Νοεμβρίου έχουν παρουσιάσει συμπτώματα όπως έμετο και διάρροια.

Οι επιβάτες άρχισαν να εμφανίζουν συμπτώματα νοροϊού μετά από στάσεις στη Βοστώνη, τη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ. Τουλάχιστον 95 από τους 2.007 επιβάτες και έξι από τα 640 μέλη του πληρώματος «ανέφεραν ότι ήταν άρρωστοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού», με το προσωπικό να απομονώνει τους μολυσμένους επιβάτες.

Την ίδια στιγμή το βρετανικό ΕΣΥ (NHS) αντιμετωπίζει μια «ιστορική κρίση» αυτόν τον χειμώνα εν μέσω επικείμενων απεργιών και αριθμού-ρεκόρ ατόμων που νοσηλεύονται με γρίπη - με τους ειδικούς να προτρέπουν τώρα τους Βρετανούς να φορούν μάσκες προσώπου.

Ένα μεταλλαγμένο στέλεχος της γρίπης που πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύεται ότι είναι πιο μολυσματικό και οδηγεί σε πιο σοβαρές ασθένειες και εισαγωγές στο νοσοκομείο από ό,τι πέρυσι - ενώ παράλληλα αφήνει τους ανθρώπους ευάλωτους σε μόλυνση από άλλους εποχικούς ιούς ταυτόχρονα.

Ένα στέλεχος της γρίπης Α(H3N2), γνωστό και ως «υποκλάση Κ» ή «υπεργρίπη», κυριαρχεί στα κρούσματα και οι υγειονομικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η εποχή της γρίπης ξεκίνησε «ασυνήθιστα νωρίς» φέτος - ενώ οι ειδικοί στην ιολογία ηγούνται των αυξανόμενων εκκλήσεων για χρήση μάσκας.

Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τα αυξανόμενα κρούσματα γρίπης οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των παιδιών ηλικίας πέντε έως 14 ετών στο σχολείο, με τον ιό H3N2 να ευθύνεται για τη συντριπτική πλειοψηφία των κρουσμάτων. Υπάρχουν πλέον δεκαπλάσιοι ασθενείς στο νοσοκομείο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2023.

Ο διευθύνων σύμβουλος του NHS Αγγλίας, Σερ Τζιμ Μάκι, προειδοποίησε ότι η χώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη χειρότερη περίοδο γρίπης που έχει καταγραφεί ποτέ, αφού η Αυστραλία υπέστη το ίδιο νωρίτερα φέτος - και πιστεύει ότι το NHS αντιμετωπίζει πιέσεις που «από πολλές απόψεις θα είναι παρόμοιες με την περίοδο της Covid».

Η καθηγήτρια Νίκολα Λιούις, διευθύντρια του Παγκόσμιου Κέντρου Γρίπης στο Ινστιτούτο Φράνσις Κρικ, δήλωσε: «Δεν έχουμε δει έναν τέτοιο ιό εδώ και καιρό, αυτές οι δυναμικές είναι ασυνήθιστες. Ο H3 είναι πάντα ένας πιο επικίνδυνος ιός, έχει μεγαλύτερη επίδραση στον πληθυσμό».

Εν μέσω της λεγόμενης «γρίπης», η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι οι μάσκες «εξακολουθούν να αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τον περιορισμό της εξάπλωσης των αναπνευστικών ιών σε ορισμένες περιπτώσεις».

Οι αξιωματούχοι επανεξέδωσαν οδηγίες λέγοντας ότι όποιος αισθάνεται άρρωστος πρέπει να φοράει μάσκα, επειδή μπορεί να μειώσει τον αριθμό των σωματιδίων με ιούς που απελευθερώνονται από το στόμα και τη μύτη. Είπαν επίσης ότι οι μάσκες μπορούν να προστατεύσουν το άτομο που τις φοράει από το να μολυνθεί από άλλους αναπνευστικούς ιούς όπως η Covid-19 ή ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV).

Υποχρεωτικοί κανόνες για τη χρήση μάσκας έχουν επιβληθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε τμήματα νοσοκομείων στο Λονδίνο, το Λινκολνσάιρ, το Σρόπσαϊρ και το Οξφορντσάιρ εν μέσω ανησυχίας για τον αριθμό των κρουσμάτων.

Στο Λονδίνο, τριπλάσιος αριθμός ανθρώπων νοσηλεύεται με γρίπη σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι – με το NHS να επικαλείται ως πρόβλημα τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού της πρωτεύουσας.

Την περασμένη Πέμπτη, σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του NHS Αγγλίας, ο διευθύνων σύμβουλος Σερ Τζιμ Μάκι ενημερώθηκε ότι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα μπορούσαν να υπάρχουν μεταξύ 5.000 και 8.000 κλινών που καταλαμβάνονται από ασθενείς με γρίπη. Αυτό θα μπορούσε να ξεπεράσει τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ και αγγίζει τις 5.400.

