Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η κυβέρνηση της Γκαμπόν διαλύει την Εθνική!

Ακραίες καταστάσεις στην Γκαμπόν, με απόφαση της κυβέρνησης. Αιτία το ποδόσφαιρο και η αποτυχία της Εθνικής ομάδας της χώρας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής που είναι σε εξέλιξη στο Μαρόκο. Οι τρεις ήττες στον όμιλο έφεραν μια απόφαση-σοκ από το κράτος. Αυτή είναι ουσιαστικά η διάλυση της Εθνικής!

Ανακοινώθηκε λοιπόν ως κυβερνητική απόφαση, η αναστολή λειτουργίας του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Παράλληλα, απολύθηκε ο προπονητής και το μεγάλο αστέρι της ομάδας, Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, αποβλήθηκε από αυτή.

«Δεδομένης της απαράδεκτης απόδοσης της Πανθήρων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η κυβέρνηση αποφάσισε να απολύσει το προπονητικό επιτελείο, να αναστείλει την εθνική ομάδα προσωρινά και να αποκλείσει τους παίκτες Μπρούνο Εκουέλε Μάνγκα και Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ», δήλωσε ο υπηρεσιακός υπουργός Αθλητισμού Σίμπλις-Ντεζίρ Μαμπουλά μετά την ήττα με 3-2 από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Η Γκαμπόν μετείχε στον 6ο όμιλο με Καμερούν, Μοζαμβίκη και Ακτή Ελεφαντοστού. Στο τελευταίο ματς ήταν μπροστά στο σκορ 2-0 και τελικά ηττήθηκε 3-2. Έτσι απολύθηκε ο προπονητής, Τιερί Μουγιούμα, ενώ συνέβησαν κι όλα τα υπόλοιπα.

Ο Ομπαμεγιάνγκ δεν αγωνίστηκε καθώς έχει πρόβλημα τραυματισμού και επέστρεψε στη Μασσαλία για θεραπείες. Έδωσε όμως τη δική του απάντηση μέσω social media:

«Νομίζω ότι τα προβλήματα της ομάδας είναι πολύ βαθύτερα από το άτομο που είμαι».