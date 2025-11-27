ΕΟΔΥ: 138 νέες εισαγωγές COVID19 και 12 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Δύο νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης

Σταθερή παραμένει η θετικότητα για SARS-CoV2 στην κοινότητα ενώ σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται η δραστηριότητα της γρίπης, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 17-23 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρονται τα εξής:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Καταγράφηκε μικρή αύξηση σε σχέση με την εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με την εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 138 νέες εισαγωγές COVID19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=162). Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν δύο νέες διασωληνώσεις, ενώ καταγράφηκαν 12 νέοι θάνατοι.

Από το τέλος της άνοιξης και μετά, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG, με τάση σταδιακής ανόδου της XFG, που είναι επί του παρόντος το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (κάτω από το επιδημικό κατώφλι του 10%). Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) βρίσκεται επίσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά τις τελευταίες 7 εβδομάδες, μεταξύ 1.064 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 23 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης τύπου Α. Από τα 21 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 14 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και επτά ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3). Έξι από τα επτά στελέχη Α(Η3) εξετάστηκαν φυλογενετικά μετά από πλήρη αλληλούχιση του γονιδώματος από τα Κέντρα Αναφοράς Γρίπης και σε τρία ανιχνεύτηκε ο υποκλάδος Κ του Α(Η3). Σύμφωνα με αρχική εκτίμηση κινδύνου για την επιδημιολογική εικόνα της γρίπης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που εκδόθηκε από το ECDC στις 20 Νοεμβρίου 2025, περίπου οι μισές από τις ανιχνεύσεις Α(Η3) στις χώρες ΕΕ/ΕΟΧ αντιστοιχούν στον υποκλάδο Κ. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό επί επικράτησης του υποκλάδου Κ του Α(Η3) στη φετινή περίοδο επιτήρησης, θεωρείται μέτριος από το ECDC, ενώ θεωρείται υψηλός για τον πληθυσμό που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός. Ο ΕΟΔΥ είναι σε εγρήγορση για την παρακολούθηση της κατάστασης και κάνει ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό κατά της γρίπης στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς και για τήρηση των μέτρων πρόληψης λοιμώξεων αναπνευστικού.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI.

