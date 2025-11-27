Πόσο καλές για την υγεία μας είναι οι πατάτες; - Τι λένε οι ειδικοί

«Οι πατάτες έχουν συχνά κακή φήμη», αλλά αν παρασκευαστούν με υγιεινό τρόπο, τότε είναι ένα «εκπληκτικό, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά» τρόφιμο

Πόσο καλές για την υγεία μας είναι οι πατάτες; - Τι λένε οι ειδικοί
ΥΓΕΙΑ
Οι γλυκοπατάτες τείνουν να αποσπούν το μεγαλύτερο μέρος της «δόξας» όταν μιλάμε για τη «σωστή διατροφή», αλλά οι κανονικές πατάτες αξίζουν περισσότερο από όσο πιστεύουμε.

Οι κανονικές πατάτες βοηθούν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας συστήματος, συμβάλλουν σε διάφορες σωματικές λειτουργίες και δίνουν στο σώμα σημαντικά ποσά ενέργειας.

«Οι πατάτες έχουν συχνά κακή φήμη» επειδή τρώγονται συνήθως τηγανητές ή ως πατατάκια, είπε η Tal Kleiner, διευθύντρια κλινικής διατροφής στο NYU Langone Health. Αλλά όταν παρασκευάζονται με υγιεινό τρόπο, οι πατάτες είναι ένα «εκπληκτικό, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά» τρόφιμο, πρόσθεσε.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Οι πατάτες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες (μια μεσαίου μεγέθους αποφλοιωμένη πατάτα έχει περίπου 35 γραμμάρια), αλλά αυτό δεν τις καθιστά «εξ ορισμού κακές», εξήγησε η Tara Schmidt, διαιτολόγος και καθηγήτρια διατροφής στη Mayo Clinic στο Ρότσεστερ της Μινεσότα — απλώς σημαίνει ότι δεν πρέπει να θεωρούνται τρόφιμο που μπορεί να καταναλώνεται «απεριόριστα».

Οι πατάτες είναι σύνθετοι υδατάνθρακες που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διασπαστούν και να αφομοιωθούν από τον οργανισμό σε σύγκριση με τους απλούς υδατάνθρακες, επομένως παρέχουν μια πιο σταθερή πηγή ενέργειας, η οποία σας βοηθά να αισθάνεστε ενεργοί και χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, είπε η κυρία Kleiner.

Ωστόσο, ορισμένες ποικιλίες έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να αυξήσουν γρήγορα το σάκχαρο στο αίμα, είπε η κυρία Kleiner. Οι δίαιτες πλούσιες σε τρόφιμα με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο διαβήτη και καρδιακών παθήσεων. Οι κηρώδεις πατάτες, όπως οι fingerlings και οι κόκκινες πατάτες, τείνουν να έχουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη από τις πατάτες russet ή Idaho, εξήγησε, και οι βραστές και ψητές πατάτες έχουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη από τις τηγανητές ή τις πουρέ.

Για να βοηθήσει στη διαχείριση των αυξήσεων του σακχάρου στο αίμα και στην επιβράδυνση της πέψης, η κυρία Schmidt πρότεινε την «ισορροπία των γευμάτων» συνδυάζοντας τις πατάτες με άπαχες πρωτεΐνες, υγιεινά λίπη και λαχανικά χωρίς άμυλο.

Υγιές ανοσοποιητικό σύστημα

Οι πατάτες είναι μια εκπληκτικά σταθερή πηγή βιταμίνης C. Μια μεσαίου μεγέθους αποφλοιωμένη πατάτα Russet προσφέρει περίπου το 25% της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας. Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την επιδιόρθωση των ιστών. Λειτουργεί επίσης ως αντιοξειδωτικό, διατηρώντας το ανοσοποιητικό σας σύστημα ισχυρό και βοηθώντας στην προστασία από χρόνιες ασθένειες, όπως καρδιακές παθήσεις και καρκίνο.

Οι πατάτες είναι επίσης πλούσιες σε φαινολικά οξέα, ένα είδος πολυφαινόλης που βοηθά στη μείωση της φλεγμονής, στη ρύθμιση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και στην προστασία των κυττάρων από βλάβες.

Επίσης, περιέχουν μια μέτρια ποσότητα βιταμίνης Β6, η οποία είναι απαραίτητη για την καρδιαγγειακή, την ανοσολογική και την ψυχική υγεία, σύμφωνα με την Mary Ellen Camire, καθηγήτρια επιστήμης τροφίμων και ανθρώπινης διατροφής στο Πανεπιστήμιο του Μέιν, η οποία έχει μελετήσει τα οφέλη των πατατών για την υγεία.

Περισσότερο κάλιο από μια μπανάνα

Το κάλιο είναι ένας ηλεκτρολύτης που χρειάζονται τα κύτταρα των νεύρων και των μυών για να λειτουργήσουν και βοηθά στη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, λίγοι άνθρωποι λαμβάνουν αρκετό κάλιο από τη διατροφή τους.

Μια μεσαίου μεγέθους αποφλοιωμένη πατάτα περιέχει περίπου 900 χιλιοστόγραμμα, σε σύγκριση με 650 χιλιοστόγραμμα σε μια παρόμοια μερίδα μπανάνας. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 30% της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας.

Μην ξεχνάτε τη φλούδα

Η φλούδα της πατάτας περιέχει μεγάλο μέρος των φαινολικών ουσιών του λαχανικού, καθώς και τις φυτικές ίνες του. Μια μεσαίου μεγέθους ψητή πατάτα με τη φλούδα της περιέχει περίπου το 10 έως 20% της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας φυτικών ινών, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του ατόμου.

Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα της φλούδας και της σάρκας, τόσο πιο θρεπτική είναι η πατάτα, δήλωσε η Mary Ellen DiPaola, ανώτερη διαιτολόγος εξωτερικών ασθενών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο.

Οι μοβ και κόκκινες πατάτες είναι πλούσιες σε χρωστικές ουσίες που ονομάζονται ανθοκυανίνες, οι οποίες μπορούν να προάγουν την καρδιαγγειακή υγεία, να επιβραδύνουν την πέψη του αμύλου και να βοηθήσουν στην αποφυγή προβλημάτων στις γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου, δήλωσε η κυρία Camire.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να τρώμε πατάτες;

Για να αξιοποιήσουμε πλήρως τα θρεπτικά τους οφέλη, το κλειδί είναι ο τρόπος προετοιμασίας. Όταν ψήνονται, φουρνίζονται ή βράζονται με ελάχιστα πρόσθετα, οι πατάτες είναι σχεδόν χωρίς λιπαρά. Αλλά αν τις γεμίσουμε με βούτυρο ή ξινή κρέμα ή τις τηγανίσουμε, μπορεί να καταστρέψουμε γρήγορα το θρεπτικό τους προφίλ. Αντ' αυτού, οι ειδικοί συνιστούν να τις περιχύνουμε με λίγο ελαιόλαδο ή καυτερή σάλτσα.

Οι πατάτες είναι μια πιο θρεπτική επιλογή από τα επεξεργασμένα λευκά άμυλα όπως το ρύζι ή τα ζυμαρικά, σημείωσε η κυρία DiPaola.

*Με πληροφορίες από New York Times

