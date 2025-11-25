Νέα έρευνα: Η εφηβεία διαρκεί μέχρι τα 32 έτη

Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο εγκέφαλος περνάει από πέντε διαφορετικές φάσεις κατά τη διάρκεια της ζωής μας, με σημαντικές καμπές στις ηλικίες των 9, 32, 66 και 83 ετών.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ διεξήγαγαν έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 4.000 άτομα ηλικίας έως 90 ετών και κατάφεραν να αποδείξουν ότι ο εγκέφαλος μας παραμένει στην εφηβική φάση μέχρι τα 32 μας έτη, όταν φτάνουμε στο «αποκορύφωμα» της ζωής μας. Τα άτομα που συμμετείχαν, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και οι επιστήμονες έλεγξαν τις συνδέσεις μεταξύ των εγκεφαλικών τους κυττάρων.

Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχουν πέντε φάσεις του εγκεφάλου:

Παιδική ηλικία - από τη γέννηση έως την ηλικία των εννέα ετών

Εφηβεία - από εννέα έως 32 ετών

Ενηλικίωση - από 32 έως 66 ετών

Πρώιμη γήρανση - από 66 έως 83 ετών

Όψιμη γήρανση - από 83 ετών και μετά

«Ο εγκέφαλος αναδιαμορφώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Ενισχύει και αποδυναμώνει συνεχώς τις συνδέσεις και δεν ακολουθεί ένα σταθερό μοτίβο - υπάρχουν διακυμάνσεις και φάσεις αναδιαμόρφωσης του εγκεφάλου», δήλωσε η κύρια συγγραφέας της έρευνας, Dr. Alexa Mousley, στο BBC.

Μερικοί άνθρωποι θα φτάσουν σε αυτά τα ορόσημα νωρίτερα ή αργότερα από άλλους - αλλά οι ερευνητές δήλωσαν ότι ήταν εντυπωσιακό το πόσο ξεκάθαρα ξεχώριζαν αυτές οι ηλικίες στα δεδομένα.

Οι πέντε φάσεις του εγκεφάλου

Παιδική ηλικία - Η πρώτη περίοδος είναι όταν ο εγκέφαλος μας μεγαλώνει ραγδαία σε μέγεθος. Ο εγκέφαλος γίνεται λιγότερο αποδοτικός κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου. Λειτουργεί σαν ένα παιδί που περιπλανιέται σε ένα πάρκο, πηγαίνοντας όπου του αρέσει, αντί να κατευθύνεται κατευθείαν από το σημείο Α στο σημείο Β.

Εφηβεία - Από την ηλικία των εννέα ετών τα πράγματα αλλάζουν απότομα, αφού ο εγκέφαλός μας περνά σε μια περίοδο υψηλής αποδοτικότητας. «Είναι μια τεράστια αλλαγή», είπε η Dr. Mousley. Αυτή είναι επίσης η περίοδος κατά την οποία υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης διαταραχών ψυχικής υγείας.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η εφηβεία ξεκινά σε αυτήν την ηλικία. Ωστόσο αυτό που αποτελεί έκπληξη είναι ότι φτάνει μέχρι τα 30.

Αυτή η φάση είναι η μόνη περίοδος του εγκεφάλου κατά την οποία το δίκτυο των νευρώνων του γίνεται πιο αποτελεσματικό. Η Dr. Mousely είπε ότι αυτό υποστηρίζει πολλές μετρήσεις της εγκεφαλικής λειτουργίας που υποδηλώνουν ότι κορυφώνεται στα πρώτα χρόνια της τρίτης δεκαετίας, αλλά πρόσθεσε ότι είναι «πολύ ενδιαφέρον» το γεγονός ότι ο εγκέφαλος παραμένει στην ίδια φάση μεταξύ των 9 και των 32 ετών.

Ενηλικίωση - Ακολουθεί μια περίοδος σταθερότητας για τον εγκέφαλο, καθώς εισέρχεται στην μακρύτερη φάση της ζωής του, που διαρκεί τρεις δεκαετίες.

Οι αλλαγές είναι πιο αργές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε σύγκριση με την προηγούμενη, αλλά εδώ βλέπουμε τις βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα του εγκεφάλου να αντιστρέφονται.

Η Dr. Mousely είπε ότι αυτό «συμφωνεί με μια σταθερότητα της νοημοσύνης και της προσωπικότητας» που πολλοί από εμάς θα έχουμε δει ή βιώσει.

Πρόωρη γήρανση - Αυτή η περίοδος ξεκινάει στα 66, αλλά δεν είναι μια απότομη και ξαφνική παρακμή. Αντίθετα, υπάρχουν αλλαγές στα μοτίβα των συνδέσεων στον εγκέφαλο.

Αν και η μελέτη εξέτασε υγιείς εγκεφάλους, αυτή είναι επίσης η ηλικία στην οποία αρχίζουν να εμφανίζονται η άνοια και η υψηλή αρτηριακή πίεση, που επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου.

Όψιμη γήρανση - Στην ηλικία των 83 ετών, εισέρχομαστε στο τελικό στάδιο. Υπάρχουν λιγότερα δεδομένα από ό,τι για τις άλλες ομάδες, καθώς ήταν πιο δύσκολο να βρεθούν υγιείς εγκέφαλοι για σάρωση. Οι αλλαγές στον εγκέφαλο είναι παρόμοιες με αυτές της πρώιμης γήρανσης, αλλά ακόμη πιο έντονες.