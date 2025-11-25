Νέα έρευνα: Η εφηβεία διαρκεί μέχρι τα 32 έτη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ διεξήγαγαν έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 4.000 άτομα ηλικίας έως 90 ετών και κατάφεραν να αποδείξουν ότι ο εγκέφαλος μας παραμένει στην εφηβική φάση μέχρι τα 32 μας έτη, όταν φτάνουμε στο «αποκορύφωμα» της ζωής μας

Newsbomb

Νέα έρευνα: Η εφηβεία διαρκεί μέχρι τα 32 έτη
Unsplash
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο εγκέφαλος περνάει από πέντε διαφορετικές φάσεις κατά τη διάρκεια της ζωής μας, με σημαντικές καμπές στις ηλικίες των 9, 32, 66 και 83 ετών.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ διεξήγαγαν έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 4.000 άτομα ηλικίας έως 90 ετών και κατάφεραν να αποδείξουν ότι ο εγκέφαλος μας παραμένει στην εφηβική φάση μέχρι τα 32 μας έτη, όταν φτάνουμε στο «αποκορύφωμα» της ζωής μας. Τα άτομα που συμμετείχαν, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και οι επιστήμονες έλεγξαν τις συνδέσεις μεταξύ των εγκεφαλικών τους κυττάρων.

Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχουν πέντε φάσεις του εγκεφάλου:

  • Παιδική ηλικία - από τη γέννηση έως την ηλικία των εννέα ετών
  • Εφηβεία - από εννέα έως 32 ετών
  • Ενηλικίωση - από 32 έως 66 ετών
  • Πρώιμη γήρανση - από 66 έως 83 ετών
  • Όψιμη γήρανση - από 83 ετών και μετά

«Ο εγκέφαλος αναδιαμορφώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Ενισχύει και αποδυναμώνει συνεχώς τις συνδέσεις και δεν ακολουθεί ένα σταθερό μοτίβο - υπάρχουν διακυμάνσεις και φάσεις αναδιαμόρφωσης του εγκεφάλου», δήλωσε η κύρια συγγραφέας της έρευνας, Dr. Alexa Mousley, στο BBC.

Μερικοί άνθρωποι θα φτάσουν σε αυτά τα ορόσημα νωρίτερα ή αργότερα από άλλους - αλλά οι ερευνητές δήλωσαν ότι ήταν εντυπωσιακό το πόσο ξεκάθαρα ξεχώριζαν αυτές οι ηλικίες στα δεδομένα.

Οι πέντε φάσεις του εγκεφάλου

Παιδική ηλικία - Η πρώτη περίοδος είναι όταν ο εγκέφαλος μας μεγαλώνει ραγδαία σε μέγεθος. Ο εγκέφαλος γίνεται λιγότερο αποδοτικός κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου. Λειτουργεί σαν ένα παιδί που περιπλανιέται σε ένα πάρκο, πηγαίνοντας όπου του αρέσει, αντί να κατευθύνεται κατευθείαν από το σημείο Α στο σημείο Β.

Εφηβεία - Από την ηλικία των εννέα ετών τα πράγματα αλλάζουν απότομα, αφού ο εγκέφαλός μας περνά σε μια περίοδο υψηλής αποδοτικότητας. «Είναι μια τεράστια αλλαγή», είπε η Dr. Mousley. Αυτή είναι επίσης η περίοδος κατά την οποία υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης διαταραχών ψυχικής υγείας.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η εφηβεία ξεκινά σε αυτήν την ηλικία. Ωστόσο αυτό που αποτελεί έκπληξη είναι ότι φτάνει μέχρι τα 30.

Αυτή η φάση είναι η μόνη περίοδος του εγκεφάλου κατά την οποία το δίκτυο των νευρώνων του γίνεται πιο αποτελεσματικό. Η Dr. Mousely είπε ότι αυτό υποστηρίζει πολλές μετρήσεις της εγκεφαλικής λειτουργίας που υποδηλώνουν ότι κορυφώνεται στα πρώτα χρόνια της τρίτης δεκαετίας, αλλά πρόσθεσε ότι είναι «πολύ ενδιαφέρον» το γεγονός ότι ο εγκέφαλος παραμένει στην ίδια φάση μεταξύ των 9 και των 32 ετών.

Ενηλικίωση - Ακολουθεί μια περίοδος σταθερότητας για τον εγκέφαλο, καθώς εισέρχεται στην μακρύτερη φάση της ζωής του, που διαρκεί τρεις δεκαετίες.

Οι αλλαγές είναι πιο αργές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε σύγκριση με την προηγούμενη, αλλά εδώ βλέπουμε τις βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα του εγκεφάλου να αντιστρέφονται.

Η Dr. Mousely είπε ότι αυτό «συμφωνεί με μια σταθερότητα της νοημοσύνης και της προσωπικότητας» που πολλοί από εμάς θα έχουμε δει ή βιώσει.

Πρόωρη γήρανση - Αυτή η περίοδος ξεκινάει στα 66, αλλά δεν είναι μια απότομη και ξαφνική παρακμή. Αντίθετα, υπάρχουν αλλαγές στα μοτίβα των συνδέσεων στον εγκέφαλο.

Αν και η μελέτη εξέτασε υγιείς εγκεφάλους, αυτή είναι επίσης η ηλικία στην οποία αρχίζουν να εμφανίζονται η άνοια και η υψηλή αρτηριακή πίεση, που επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου.

Όψιμη γήρανση - Στην ηλικία των 83 ετών, εισέρχομαστε στο τελικό στάδιο. Υπάρχουν λιγότερα δεδομένα από ό,τι για τις άλλες ομάδες, καθώς ήταν πιο δύσκολο να βρεθούν υγιείς εγκέφαλοι για σάρωση. Οι αλλαγές στον εγκέφαλο είναι παρόμοιες με αυτές της πρώιμης γήρανσης, αλλά ακόμη πιο έντονες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

22:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 25/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατομμύρια ευρώ

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία στην Κέρκυρα εξαιτίας της κακοκαιρίας ADEL

21:43ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Η εφηβεία διαρκεί μέχρι τα 32 έτη

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Βουλή: Φωταγωγήθηκε το Κοινοβούλιο για την ημέρα ενάντια στην έμφυλη βία κατά των γυναικών

21:23ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις στην Ήπειρο - Οι περιοχές που θα «βουλιάξουν» μέχρι την Παρασκευή

21:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Αποθέωση για Ομπράντοβιτς

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Forbes 30 under 30»: «Να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Απορρίπτει το σχέδιο των 19 σημείων - Ο πόλεμος μπορεί να συνεχισθεί ως τα Χριστούγεννα

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτιζάν: Η «μάχη» του «τριφυλλιού» κόντρα στον «Ζοτς»

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άστατο το σκηνικό την Τετάρτη - Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

20:56LIFESTYLE

Η Μάρθα Στιούαρτ το πρόσωπο της νέας γιορτινής καμπάνιας της American Eagle

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός της ΕΛΑΣ: Πάνω από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το 2025

20:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Ντουμπάι επέστρεψε από το -17 και νίκησε την Παρί!

20:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Οι δωδεκάδες της «μάχης» του Telekom Center

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι πρώτες γυναίκες έφεδροι αξιωματικοί - Ποιοι θα σπουδάζουν και θα κάνουν θητεία ταυτόχρονα - Όλα τα ονόματα

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία δημοσιογράφου για σοβαρές βλάβες μετά από «αναίμακτη» αισθητική επέμβαση σε δήθεν κέντρο αισθητικής

20:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο: «Ας κερδίσουμε αύριο για πρώτη φορά στην Ελλάδα»

20:30LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο: ««Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» - Η μάχη του με την κατάθλιψη

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες αγωνίας για τον 12χρονο που κάηκε από οινόπνευμα στην Καρδίτσα - Από λεπτό σε λεπτό φτάνει στο Παίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:23ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις στην Ήπειρο - Οι περιοχές που θα «βουλιάξουν» μέχρι την Παρασκευή

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Απορρίπτει το σχέδιο των 19 σημείων - Ο πόλεμος μπορεί να συνεχισθεί ως τα Χριστούγεννα

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Ρώμη: 18χρονη βιάστηκε από 3 Μαροκινούς μπροστά στον φίλο της

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτιζάν: Η «μάχη» του «τριφυλλιού» κόντρα στον «Ζοτς»

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανεπιθύμητος στην Ελλάδα Αλβανός δημοσιογράφος - Η προκλητική ανάρτηση για την Κόνιτσα

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Προσευχόταν πριν ξεψυχήσει η 75χρονη - Έψελνε το «Πάτερ Ημών»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

20:30LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο: ««Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» - Η μάχη του με την κατάθλιψη

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες αγωνίας για τον 12χρονο που κάηκε από οινόπνευμα στην Καρδίτσα - Από λεπτό σε λεπτό φτάνει στο Παίδων

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πήρα μόνο πέντε βιβλία» και «ένα συγγνώμη δεν λέει»: Αναγνώστες σχολιάζουν το εκδοτικό φαινόμενο «Ιθάκη» που έχει πουλήσει ήδη 33.000 αντίτυπα και την μαρτυρία Τσίπρα

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Πότε ξεκινάει η 48ωρη «επέλασή» της - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ουκρανία: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία» - Τα εννέα αγκάθια και το «μεγάλο παζάρι» με την Ρωσία

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Η κόρη της ηλικιωμένης από τη Σαλαμίνα για τη νύφη της στο Newsbomb: «Είχε ύποπτη συμπεριφορά, ο αδελφός μου είναι συντετριμμένος»

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αποδέχθηκε το σχέδιο των ΗΠΑ - Ποιες αλλαγές φέρνει στο τραπέζι - Τα «εννέα αγκάθια» που θα συζητήσουν Ζελένσκι - Τραμπ επί προσωπικού

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Ανθρωπόμορφο ρομπότ από την Κίνα περπάτησε 106 χιλιόμετρα μέσα σε τρεις ημέρες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Σπουδαστές περιγράφουν τα προβλήματά τους στο Newsbomb - «Είμαστε άλλο στη... θάλασσα κι άλλο στην ξηρά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ