Τόμι Λι Τζόουνς: Φαίρεται να πέθανε από υπερβολική δόση, το ηχητικό ντοκουμέντο της αστυνομίας
Η 34χρονη Βικτόρια Τζόουνς, κόρη του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς βρέθηκε νεκρή την Πέμπτη (1/1) Ιανουαρίου σε ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ήταν 34 ετών
Η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς, η Βικτόρια, βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Καλιφόρνια την Πρωτοχρονιά, και η κλήση στην αστυνομία έγινε για πιθανή υπερβολική δόση ναρκωτικών.
Σύμφωνα με το TMZ, η Βικτόρια εντοπίστηκε στο πολυτελές Fairmont San Francisco νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στις 2:52 π.μ. Οι διασώστες που έφτασαν στον χώρο πραγματοποίησαν αξιολόγηση, αλλά δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.
Στο αρχείο ήχου του Broadcastify, που εξασφάλισε το TMZ, η κλήση χαρακτηρίστηκε ως «κωδικός 3 για υπερβολική δόση ναρκωτικών».
Μία εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο δήλωσε στο TMZ ότι περίπου στις 3:14 π.μ., οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για νεκρό άτομο στο ξενοδοχείο. Στον χώρο συναντήθηκαν με τους διασώστες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον θάνατο της ενήλικης γυναίκας.
Ο ιατροδικαστής έφτασε στο σημείο και ξεκίνησε έρευνα. Μέχρι στιγμής, τα αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα και οι αρχές δεν έχουν δώσει επιπλέον λεπτομέρειες.
Η Βικτόρια ήταν 34 ετών. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία δήλωση από εκπρόσωπο του Τόμι Λι Τζόουνς.