Τόμι Λι Τζόουνς: Φαίρεται να πέθανε από υπερβολική δόση, το ηχητικό ντοκουμέντο της αστυνομίας

Η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς, η Βικτόρια, βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Καλιφόρνια την Πρωτοχρονιά, και η κλήση στην αστυνομία έγινε για πιθανή υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το TMZ, η Βικτόρια εντοπίστηκε στο πολυτελές Fairmont San Francisco νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στις 2:52 π.μ. Οι διασώστες που έφτασαν στον χώρο πραγματοποίησαν αξιολόγηση, αλλά δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.

Στο αρχείο ήχου του Broadcastify, που εξασφάλισε το TMZ, η κλήση χαρακτηρίστηκε ως «κωδικός 3 για υπερβολική δόση ναρκωτικών».

Tommy Lee Jones' Daughter Suffered Suspected OD, Dispatch Audio Reveals https://t.co/xEnseWZl62 pic.twitter.com/5AqEqSjdhp — TMZ (@TMZ) January 2, 2026

Μία εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο δήλωσε στο TMZ ότι περίπου στις 3:14 π.μ., οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για νεκρό άτομο στο ξενοδοχείο. Στον χώρο συναντήθηκαν με τους διασώστες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον θάνατο της ενήλικης γυναίκας.

Ο ιατροδικαστής έφτασε στο σημείο και ξεκίνησε έρευνα. Μέχρι στιγμής, τα αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα και οι αρχές δεν έχουν δώσει επιπλέον λεπτομέρειες.

Η Βικτόρια ήταν 34 ετών. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία δήλωση από εκπρόσωπο του Τόμι Λι Τζόουνς.