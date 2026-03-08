Το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Σε πρώτη φάση τα γεγονότα αντιμετωπίζονται με πολλή μεγάλη ψυχραιμία, αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου

Newsbomb

Το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Το κλειδί είναι ένα: η διάρκεια». Αυτό επισημαίνουν παράγοντες του οικονομικού επιτελείου, όταν ερωτώνται για τις επιπτώσεις από το γεγονός ότι η Μέση Ανατολή «φλέγεται» ήδη για περισσότερο από μια εβδομάδα.

Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου έχει στηθεί το «στρατηγείο», οι εξελίξεις παρακολουθούνται λεπτό προς λεπτό και εξετάζονται όλες οι πιθανές επιπτώσεις στα βασικά μεγέθη της οικονομίας.

Σε πρώτη φάση, αναφέρουν τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, τα γεγονότα αντιμετωπίζονται με πολλή μεγάλη ψυχραιμία. Ωστόσο, η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να παρέμβει εάν και όταν χρειαστεί, για τη στήριξη εκείνων που θα πληγούν.

Το βασικό ζήτημα είναι οι τιμές της ενέργειας και δεν είναι τυχαίο ότι στο Eurogroup της Δευτέρας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το θέμα του κόστους της ενέργειας, που άλλωστε υπήρχε στην ατζέντα της διευρυμένης σύνθεσης με τη συμμετοχή της ΕΚΤ, αναμένεται να αναβαθμιστεί, και να τεθεί στην κορυφή των θεμάτων προς συζήτηση. Ενώ, θεωρείται βέβαιο ότι το θέμα αυτό θα αναβαθμιστεί και στο Euro Summit στην 19η Μαρτίου.

Και δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να εξεταστούν ή και να αποφασιστούν έκτακτα μέτρα για τις διαφαινόμενες μεγάλες ανατιμήσεις στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δεδομένου ότι, λόγω της στρατηγικής σημασίας των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20%- 30% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, οποιαδήποτε διαταραχή στη διέλευση επιβαρύνει τις αγορές ενέργειας.

λαϊκές αγορές-καταναλωτές

Καταναλωτές στις λαϊκές αγορές

Eurokinissi

Για τη χώρα μας, ένα ενεργειακό «σοκ» ενδέχεται να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, να συμπιέσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών και να αυξήσει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως η βιομηχανία, η αγροτική παραγωγή και οι μεταφορές.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο του προϋπολογισμού, εάν η τιμή του πετρελαίου υπερβεί επί μακρόν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι:

- Η ιδιωτική κατανάλωση θα μειωθεί κατά 0,7% σε σχέση με το βασικό σενάριο (που προβλέπει αύξηση 1% το 2026), ενώ οι επενδύσεις θα υποχωρήσουν κατά 0,9%.

- Σε πραγματικούς όρους οι εισαγωγές θα μειωθούν λόγω πτώσης της εγχώριας ζήτησης, αλλά σε ονομαστικούς όρους θα αυξηθούν κατά περίπου 7,4%, με το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών να επιδεινώνεται κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.

- Ο πληθωρισμός θα αυξηθεί κατά 4,7%, έναντι 2,2% στο βασικό σενάριο.

- Το πραγματικό ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί στο 1,9% έναντι πρόβλεψης 2,4%, αν και το ονομαστικό ΑΕΠ θα αυξηθεί λόγω πληθωρισμού, οδηγώντας σε βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου και μείωση του λόγου χρέους κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το βασικό σενάριο.

Παρόλο που για να μειωθεί η ανάπτυξη στο 1,9%, θα πρέπει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου να παραμείνουν στα επίπεδα των 100 δολαρίων ανά βαρέλι για έναν χρόνο.

Μια μεγάλη διάρκεια του πολέμου, πιθανόν να προκαλέσει και παράπλευρες επιπτώσεις, όπως στον τουρισμό. Αν και η Ελλάδα θεωρείται ασφαλής προορισμός, οι διεθνείς ταξιδιωτικές ροές συχνά επιβραδύνονται σε περιόδους περιφερειακής έντασης. Η αβεβαιότητα επηρεάζει και τις επενδύσεις, ενώ ήδη καταγράφεται αύξηση στα ασφάλιστρα κινδύνου στη ναυτιλία. Παράλληλα, ανατιμήσεις καταγράφονται στα λιπάσματα, που θα μετακυλήσουν το πρόσθετο κόστος στην αγροτική παραγωγή.

Όπως σημείωσε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, τα συναρμόδια υπουργεία είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν μέτρα προληπτικού χαρακτήρα, αλλά και μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει κατ' αρχάς ελέγχους από την Ανεξάρτητη Αρχή για την εποπτεία της αγοράς, κυρίως στο πεδίο των καυσίμων. Συνεχής θα είναι, επίσης, η εποπτεία και ο έλεγχος αποθεμάτων, όχι μόνο ενεργειακών προϊόντων, αλλά και αγαθών πρώτης ανάγκης. Ενώ, εάν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει στο επίπεδο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι για έναν μήνα, θα ενεργοποιηθούν οι στηρίξεις μέσω των pass.

Εν κατακλείδι, σημειώνουν οι αρμόδιοι παράγοντες, το βασικό «πακέτο» των σχεδιαζόμενων φοροελαφρύνσεων για το 2027, ύψους 800- 900 εκατ. ευρώ, δεν τίθεται εν αμφιβόλω. Αυτό που πρέπει να απαντηθεί είναι εάν θα μπορεί να εξασφαλιστεί ένα πρόσθετο «πακέτο» από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, στην περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή περιορίσει τα φορολογικά έσοδα. Προς το παρόν, καταλήγουν τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, «έχεις αντοχές, μόνος σου». Ειδάλλως, «θα χρειαστούν μέτρα αντιμετώπισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σημειώνουν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για παγκόσμια ημέρα Γυναίκας: «Στόχος να μετατραπεί η ισότητα σε καθημερινό βίωμα»

10:01ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Με Ηρακλή στο Ιβανώφειο ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πύρινη κόλαση στην Τεχεράνη - Φωτιά και σε κτίριο στο Κουβέιτ - Έχουμε Αμερικανούς αιχμαλώτους λέει το Ιράν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Μέση Ανατολή: Περίπου 550 Έλληνες επαναπατρίστηκαν το Σάββατο - Θα ακολουθήσουν νέες πτήσεις

09:48LIFESTYLE

Με μουστάκι και κοιλιά ο Ντι Κάπριο για το «What Happens at Night» του Μάρτιν Σκoρτσέζε

09:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με ηγετική εμφάνιση του «Greek Freek» οι Μπακς «έσπασαν» το αρνητικό σερί

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η στιγμή που εξερράγη βόμβα σε ντισκοτέκ την ώρα που γινόταν συναυλία - Τουλάχιστον 40 τραυματίες

09:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Θρίαμβος της Mercedes, έκανε το «1-2» στη Μελβούρνη!

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: 11χρονη σκοτώθηκε την ώρα που κοιμόταν σε επίθεση με drone από το Ιράν

09:06TRAVEL

Ελληνικός τουρισμός: Συγκρατημένη αισιοδοξία εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή

09:00WHAT THE FACT

Ποιό είναι το μυστικό που κρατά τους πιλότους μαχητικών σε εγρήγορση πάνω από 24 ώρες - Όχι, δεν είναι ο καφές

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Μια προσφορά* δυνατή όσο εσύ!

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Είναι κοντά στην εκλογή του διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερη αναδίπλωση του Ιρανού προέδρου – Μετά τη «συγγνώμη» νέα χτυπήματα στον Κόλπο

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε αεροδρόμιο στο Ισφαχάν όπου υπήρχαν μαχητικά F-14 των Ιρανών

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο «τελευταίος χορός» ενός παγωμένου γίγαντα: Το παγόβουνο A23a αποχαιρετά τους ωκεανούς

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Κατολίσθηση στην Εγνατία, ρωγμές σε σπίτια - Τι λένε οι σεισμολόγοι

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πρεμιέρα στις 16 Μαρτίου - Οι εκπτώσεις, τα SOS και οι «εκπλήξεις»

07:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι κορυφής, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και μάχη τετράδας, Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Κατολίσθηση στην Εγνατία, ρωγμές σε σπίτια - Τι λένε οι σεισμολόγοι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Β΄ Κυριακή των νηστειών, η μέση της Σαρακοστής

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πύρινη κόλαση στην Τεχεράνη - Φωτιά και σε κτίριο στο Κουβέιτ - Έχουμε Αμερικανούς αιχμαλώτους λέει το Ιράν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: 11χρονη σκοτώθηκε την ώρα που κοιμόταν σε επίθεση με drone από το Ιράν

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ - Θα στείλουν ειδικές δυνάμεις για να πάρουν τα πυρηνικά του Ιράν

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρελάθηκαν οι Τούρκοι με τον χάρτη του Κουρδιστάν στο CNN - Τι παιχνίδι παίζεται

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερη αναδίπλωση του Ιρανού προέδρου – Μετά τη «συγγνώμη» νέα χτυπήματα στον Κόλπο

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα λόγω ημιμαραθωνίου - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

09:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Θρίαμβος της Mercedes, έκανε το «1-2» στη Μελβούρνη!

05:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: 6 πρωταγωνίστριες της TV στέλνουν το δικό τους μήνυμα στο Newsbomb

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν με νερό τα ερειπωμένα σπίτια του Κάλλιου

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο «τελευταίος χορός» ενός παγωμένου γίγαντα: Το παγόβουνο A23a αποχαιρετά τους ωκεανούς

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

09:00WHAT THE FACT

Ποιό είναι το μυστικό που κρατά τους πιλότους μαχητικών σε εγρήγορση πάνω από 24 ώρες - Όχι, δεν είναι ο καφές

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η στιγμή που εξερράγη βόμβα σε ντισκοτέκ την ώρα που γινόταν συναυλία - Τουλάχιστον 40 τραυματίες

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε αεροδρόμιο στο Ισφαχάν όπου υπήρχαν μαχητικά F-14 των Ιρανών

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στενά του Ορμούζ: Οι 10 άμεσες κρίσεις παγκοσμίως που θα προκύψουν αν κλείσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ