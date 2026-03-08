Ιράν: Οι IDF εξαπέλυσαν επίθεση στο Ισφαχάν στοχεύοντας μαχητικά αεροσκάφη F-14

Βομβάρδισαν αεροδρόμιο στο Ισφαχάν οι Ισραηλινοί - Έπληξαν μαχητικά αεροσκάφη F-14 της Ιρανικής Πολεμικής Αεροπορίας

Μιχάλης Παπαδάκος

Ιράν: Οι IDF εξαπέλυσαν επίθεση στο Ισφαχάν στοχεύοντας μαχητικά αεροσκάφη F-14
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις στόχευσαν μαχητικά αεροσκάφη F-14 στο αεροδρόμιο του Ισφαχάν στο Ιράν.

Στο πλαίσιο ενός ευρέος κύματος επιθέσεων της ισραηλινής αεροπορίας, και καθοδηγούμενο από στρατιωτικές πληροφορίες, χθες (Σάββατο) στοχοποιήθηκαν συγκροτήματα όπου φυλάσσονταν μαχητικά αεροσκάφη F-14 που ανήκαν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στο αεροδρόμιο του Ισφαχάν.

Επίσης, δέχτηκαν επιθέσεις συστήματα αναγνώρισης και άμυνας που αποτελούσαν απειλή για τα αεροσκάφη της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Έπληξαν ξενοδοχείο στο κέντρο της Βηρυτού

Λίγες ώρες αφότου είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες πληροφορίες για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον του ξενοδοχείου Ramada στο κέντρο της Βηρυτού – με απολογισμό τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και δέκα τραυματίες – οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως διεξήγαγαν επιχείρηση με στόχο την εξόντωση διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στον Λίβανο.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση κάνει λόγο για «πλήγμα ακριβείας» που είχε στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της επίλεκτης Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως είχαν ληφθεί μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για παράπλευρες απώλειες αμάχων.

«Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς δραστηριοποιείται συστηματικά ανάμεσα σε άμαχο πληθυσμό τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο, εκμεταλλευόμενο κυνικά τους κατοίκους και χρησιμοποιώντας τους ως ανθρώπινες ασπίδες προκειμένου να προωθήσουν τα τρομοκρατικά σχέδιά τους», αναφέρει η ανακοίνωση των IDF.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως πρόκειται για την πρώτη ανάλογη επίθεση στην καρδιά της πρωτεύουσας του Λιβάνου από τότε που το Ισραήλ άρχισε να εξαπολύει εκ νέου αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Χεζμπολάχ – η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη – παράλληλα με τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν ενημερώσει νωρίτερα πως εξαπέλυσαν ακόμη ένα σφοδρό κύμα αεροπορικών επιδρομών στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, σε μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

