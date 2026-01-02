Θλίψη για τη Βικτόρια Τζόουνς: Η «σιωπηλή» ζωή δίπλα στον πατέρα της και το τραγικό τέλος

Μία τραγική είδηση σκορπά θλίψη στον κόσμο του κινηματογράφου από την Πρωτοχρονιά. Η Βικτόρια Κάφκα Τζόουνς, 34 ετών, κόρη του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές δωμάτιο του ξενοδοχείου Fairmont, στο Σαν Φρανσίσκο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο ανταποκρίθηκε σε κλήση για παροχή ιατρικής βοήθειας στις 02:52 της Πέμπτης (12:52 ώρα Ελλάδος). Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης εκτίμησε την κατάσταση και διαπίστωσε τον θάνατο της νεαρής γυναίκας επί τόπου. Στο σημείο έσπευσαν και στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος του Σαν Φρανσίσκο (SFPD) και ο ιατροδικαστής της πόλης, ωστόσο, τα αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου εντόπισε μία γυναίκα γύρω στα 35 χωρίς τις αισθήσεις της. Αμέσως έγινε προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, αλλά οι διασώστες δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Η Βικτόρια ήταν κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς και της δεύτερης συζύγου του, Κίμπερλι Κλάφλεϊ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1981 έως το 1996. Είχε έναν αδελφό, τον Όστιν Λέοναρντ Τζόουνς, 42 ετών.

Ποια ήταν η Βικτόρια Τζόουνς

Ο Τόμι Λι Τζόουνς είναι ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, γνωστός για τις ταινίες «Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους» (σ.σ. No Country for Old Men), «Μπάτμαν για Πάντα» και τους «Άνδρες με τα Μαύρα» (σ.σ. Men in Black, 1997), ενώ έχει τιμηθεί και με Όσκαρ.

Η κόρη του, Βικτόρια Κάφκα Τζόουνς, έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Οι Άνδρες με τα Μαύρα ΙΙ» το 2002. Αργότερα, εμφανίστηκε και στην ταινία του πατέρα της το 2005, «Οι Τρεις Ταφές του Μελκιάδες Εστράδα» (σ.σ. The Three Burials of Melquiades Estrada), ένα πρότζεκτ στο οποίο συμμετείχε και η μητριά της, Ντον Λόρελ–Τζόουνς, ως φωτογράφος πλατό.

Καθώς μεγάλωσε, η Βικτόρια απομακρύνθηκε από την υποκριτική, παρέμεινε όμως στα «φώτα» της δημοσιότητας, συνοδεύοντας κατά καιρούς τον πατέρα της σε εκδηλώσεις και πρεμιέρες, όπως στην πρεμιέρα της ταινίας «Μόλις Αρχίσαμε» (σ.σ. Just Getting Started) το 2017.

Η οικογένεια του Τόμι Λι Τζόουνς

Ο Τόμι Λι Τζόουνς έχει παντρευτεί τρεις φορές. Ο πρώτος του γάμος ήταν με την Κέιτ Λάρντνερ (1971 – 1978), χωρίς να αποκτήσουν παιδιά.

Ο δεύτερος γάμος του ήταν με την Κίμπερλι Κλάφλεϊ (1981 – 1996), με την οποία απέκτησε δύο παιδιά. Ο γιος τους, Όστιν Λέοναρντ Τζόουνς, γεννημένος στις 9 Νοεμβρίου 1982, ακολούθησε καριέρα ηθοποιού, συνθέτη και μουσικού, συμμετέχοντας σε έργα όπως η ταινία «Μέχρι το τέλος» (σ.σ. The Homesman), όπου εμφανίστηκε μαζί με τον πατέρα του και τη Βικτόρια.

Από τις 19 Μαρτίου 2001, ο Τόμι Λι Τζόουνς είναι παντρεμένος με τη Ντον Λόρελ–Τζόουνς, πρώην φωτογράφο και οπερατέρ, με συμμετοχές σε ταινίες όπως «Άνδρες με τα Μαύρα ΙΙ» και RoboCop 2 (1990). Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Η παλιοπαρέα» (σ.σ. The Good Old Boys) το 1995 και δεν έχει αποκτήσει παιδιά.

Διαβάστε επίσης