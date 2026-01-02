Θλίψη για τη Βικτόρια Τζόουνς: Η «σιωπηλή» ζωή δίπλα στον πατέρα της και το τραγικό τέλος

Μία νέα τραγωδία συγκλονίζει το Χόλιγουντ, καθώς η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς «έφυγε» μόλις στα 34 της χρόνια

Newsbomb

Θλίψη για τη Βικτόρια Τζόουνς: Η «σιωπηλή» ζωή δίπλα στον πατέρα της και το τραγικό τέλος

Ο Τόμι Λι Τζόουνς και η κόρη του, Βικτόρια.

AP.
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία τραγική είδηση σκορπά θλίψη στον κόσμο του κινηματογράφου από την Πρωτοχρονιά. Η Βικτόρια Κάφκα Τζόουνς, 34 ετών, κόρη του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές δωμάτιο του ξενοδοχείου Fairmont, στο Σαν Φρανσίσκο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο ανταποκρίθηκε σε κλήση για παροχή ιατρικής βοήθειας στις 02:52 της Πέμπτης (12:52 ώρα Ελλάδος). Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης εκτίμησε την κατάσταση και διαπίστωσε τον θάνατο της νεαρής γυναίκας επί τόπου. Στο σημείο έσπευσαν και στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος του Σαν Φρανσίσκο (SFPD) και ο ιατροδικαστής της πόλης, ωστόσο, τα αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου εντόπισε μία γυναίκα γύρω στα 35 χωρίς τις αισθήσεις της. Αμέσως έγινε προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, αλλά οι διασώστες δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Η Βικτόρια ήταν κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς και της δεύτερης συζύγου του, Κίμπερλι Κλάφλεϊ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1981 έως το 1996. Είχε έναν αδελφό, τον Όστιν Λέοναρντ Τζόουνς, 42 ετών.

Ποια ήταν η Βικτόρια Τζόουνς

Ο Τόμι Λι Τζόουνς είναι ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, γνωστός για τις ταινίες «Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους» (σ.σ. No Country for Old Men), «Μπάτμαν για Πάντα» και τους «Άνδρες με τα Μαύρα» (σ.σ. Men in Black, 1997), ενώ έχει τιμηθεί και με Όσκαρ.

Η κόρη του, Βικτόρια Κάφκα Τζόουνς, έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Οι Άνδρες με τα Μαύρα ΙΙ» το 2002. Αργότερα, εμφανίστηκε και στην ταινία του πατέρα της το 2005, «Οι Τρεις Ταφές του Μελκιάδες Εστράδα» (σ.σ. The Three Burials of Melquiades Estrada), ένα πρότζεκτ στο οποίο συμμετείχε και η μητριά της, Ντον Λόρελ–Τζόουνς, ως φωτογράφος πλατό.

Καθώς μεγάλωσε, η Βικτόρια απομακρύνθηκε από την υποκριτική, παρέμεινε όμως στα «φώτα» της δημοσιότητας, συνοδεύοντας κατά καιρούς τον πατέρα της σε εκδηλώσεις και πρεμιέρες, όπως στην πρεμιέρα της ταινίας «Μόλις Αρχίσαμε» (σ.σ. Just Getting Started) το 2017.

Η οικογένεια του Τόμι Λι Τζόουνς

Ο Τόμι Λι Τζόουνς έχει παντρευτεί τρεις φορές. Ο πρώτος του γάμος ήταν με την Κέιτ Λάρντνερ (1971 – 1978), χωρίς να αποκτήσουν παιδιά.

Ο δεύτερος γάμος του ήταν με την Κίμπερλι Κλάφλεϊ (1981 – 1996), με την οποία απέκτησε δύο παιδιά. Ο γιος τους, Όστιν Λέοναρντ Τζόουνς, γεννημένος στις 9 Νοεμβρίου 1982, ακολούθησε καριέρα ηθοποιού, συνθέτη και μουσικού, συμμετέχοντας σε έργα όπως η ταινία «Μέχρι το τέλος» (σ.σ. The Homesman), όπου εμφανίστηκε μαζί με τον πατέρα του και τη Βικτόρια.

Από τις 19 Μαρτίου 2001, ο Τόμι Λι Τζόουνς είναι παντρεμένος με τη Ντον Λόρελ–Τζόουνς, πρώην φωτογράφο και οπερατέρ, με συμμετοχές σε ταινίες όπως «Άνδρες με τα Μαύρα ΙΙ» και RoboCop 2 (1990). Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Η παλιοπαρέα» (σ.σ. The Good Old Boys) το 1995 και δεν έχει αποκτήσει παιδιά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προειδοποιεί το καθεστώς Χαμενεΐ για αμερικανική επέμβαση - Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν - 7 νεκροί

11:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράφα Μπενίτεθ: «Δεν ξέρω αν θα χρειαστούν μήνες ή ένας χρόνος, αλλά ο Παναθηναϊκός θα πετύχει»

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Όταν το Παγκράτι παραλίγο να γινόταν Κραν Μοντανά - Η φωτιά στο κλαμπ από βεγγαλικά

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε 20χρονη μέσα σε μπαρ κι εκείνη τον έδειρε μαζί με τον σύντροφό της

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Κάλεσε τον εραστή της στο σπίτι για Πρωτοχρονιά - Ακρωτηρίασε τα γεννητικά όργανά του όταν αρνήθηκε να την παντρευτεί

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η στιγμή που λαμπαδιάζει η οροφή του κλαμπ - Ντοκουμέντο από το ξεκίνημα της τραγωδίας

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη για τη Βικτόρια Τζόουνς: Η «σιωπηλή» ζωή δίπλα στον πατέρα της και το τραγικό τέλος

10:23WHAT THE FACT

Ποσειδώνας: Ο γαλάζιος γίγαντας στο όριο της κοσμικής σιωπής

10:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και τα άλλα σημερινά ματς

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

10:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

United Cup: Σάκκαρη και Τσιτσιπάς κάνουν ποδαρικό στην Αυστραλία - Η ώρα και το κανάλι

09:59LIFESTYLE

«Άστραψε και βρόντηξε» η Μελάνια σε μοντέλα - υποψήφιες «νύφες» που φωτογράφιζαν κρυφά τον γιο της Μπάρον

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τεράστιο ορυχείο Bitcoin: Τι αποκάλυψαν θερμικές δορυφορικές εικόνες

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες μέσα από το Κραν Μοντανά: «Έτσι σωθήκαμε από την κόλαση»

09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Καταιγιστικός Λέοναρντ στο Λος Άντζελες, οι Χιτ «πλήγωσαν» τους πρωτοπόρους Πίστονς

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Μία «καταστροφή που περίμενε να συμβεί» η φονική φωτιά στο μπαρ - Πώς οι ιδιοκτήτες του το έκαναν «παγίδα θανάτου»

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εντόπισαν τον πρόγονο κάθε μορφής ζωής στη Γη

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιανουαρίου 2026: Πότε εμφανίζεται - Γιατί ονομάζεται και «Φεγγάρι του Λύκου»

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στο «Γεννηματάς» – Ο Γεωργιάδης στο πλευρό του, μοίραζε γλυκά σε νοσηλευτές και ασθενείς

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβόλησαν και σκότωσαν οδοντίατρο και τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στο Οχάιο - Τους βρήκαν από τα κλάματα των παιδιών τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Κάλεσε τον εραστή της στο σπίτι για Πρωτοχρονιά - Ακρωτηρίασε τα γεννητικά όργανά του όταν αρνήθηκε να την παντρευτεί

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η στιγμή που λαμπαδιάζει η οροφή του κλαμπ - Ντοκουμέντο από το ξεκίνημα της τραγωδίας

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Μία «καταστροφή που περίμενε να συμβεί» η φονική φωτιά στο μπαρ - Πώς οι ιδιοκτήτες του το έκαναν «παγίδα θανάτου»

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Η 2α Ιανουαρίου είναι αργία; Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Όταν το Παγκράτι παραλίγο να γινόταν Κραν Μοντανά - Η φωτιά στο κλαμπ από βεγγαλικά

07:47WHAT THE FACT

Deathlist 2026: Η αρρωστημένη λίστα θανάτου «ξαναχτυπά» - Οι διάσημοι που αναμένεται να πεθάνουν φέτος

09:59LIFESTYLE

«Άστραψε και βρόντηξε» η Μελάνια σε μοντέλα - υποψήφιες «νύφες» που φωτογράφιζαν κρυφά τον γιο της Μπάρον

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική πρωτοχρονιά για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Η 34χρονη κόρη του βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ήλιος για λίγο σήμερα - Ακολουθούν βροχές, καταιγίδες και 8 μποφόρ - Ποιοι θα «χτυπηθούν» πρώτοι

07:59ΚΟΣΜΟΣ

H Ουκρανία προσποιήθηκε τον θάνατο του «Λευκού Ρεξ» - Εισέπραξε τις 500.000 δολάρια για το ρωσικό «συμβόλαιο θανάτου»

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη για τη Βικτόρια Τζόουνς: Η «σιωπηλή» ζωή δίπλα στον πατέρα της και το τραγικό τέλος

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε 20χρονη μέσα σε μπαρ κι εκείνη τον έδειρε μαζί με τον σύντροφό της

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τεράστιο ορυχείο Bitcoin: Τι αποκάλυψαν θερμικές δορυφορικές εικόνες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ