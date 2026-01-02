Ινδία: Στο «μικροσκόπιο» οι εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία

Η Ινδία ζητά από τα διυλιστήρια να αναφέρουν σε εβδομαδιαία βάση τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, προσθέτοντας ότι οι εισαγωγές ρωσικού αργού αναμένεται να υποχωρήσουν κάτω από το 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα, καθώς το Νέο Δελχί επιδιώκει να κλείσει εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον, όπως σημειώνεται σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters.

Η Ινδία έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης με έκπτωση μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, την 24η Φεβρουαρίου 2022. Ωστόσο, αυτές οι αγορές προκάλεσαν αντιδράσεις από δυτικές χώρες, οι οποίες έχουν στοχεύσει τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας με κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο χρηματοδοτούν την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ήδη επιδίωκαν να περιορίσουν το εμπορικό τους έλλειμμα με την Ινδία, διπλασίασαν πέρυσι τους δασμούς στις ινδικές εισαγωγές στο 50%, ως τιμωρία για τις μεγάλες αγορές ρωσικού πετρελαίου. Οι δύο χώρες διαπραγματεύονται επί του παρόντος μία πιθανή εμπορική συμφωνία, αν και οι συνομιλίες υπήρξαν κατά καιρούς δύσκολες.

Το Κέντρο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πετρελαίου (PPAC) του ινδικού υπουργείου Πετρελαίου ζητά από τα διυλιστήρια να παρέχουν εβδομαδιαία στοιχεία για τις εισαγωγές τους από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέροντας ότι τα στοιχεία αυτά ζητήθηκαν από το γραφείο του Ναρέντρα Μόντι, σύμφωνα με πέντε κυβερνητικές και βιομηχανικές πηγές.

«Θέλουμε έγκαιρα και ακριβή στοιχεία για τις εισαγωγές ρωσικού και αμερικανικού πετρελαίου, ώστε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν πληροφορίες, να είμαστε σε θέση να δίνουμε επαληθευμένα δεδομένα και όχι στοιχεία από δευτερογενείς πηγές», τόνισε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Οι πηγές, που ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους επειδή δεν είχαν άδεια να μιλήσουν στα Μέσα ενημέρωσης, δεν αναμένουν τα στοιχεία να δημοσιοποιηθούν.

Συνήθως, η προέλευση των αγορών πετρελαίου από τις ινδικές εταιρείες αποτυπώνεται σε μηνιαία τελωνειακά στοιχεία και σε αναλύσεις ιδιωτικών εταιρειών. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση ζητά τέτοιες πληροφορίες σε εβδομαδιαία βάση.

Μεγάλα ινδικά διυλιστήρια, όπως η Reliance Industries και η Indian Oil Corp δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Παρ’ ότι πολλές μεγάλες οικονομίες παγκοσμίως έχουν καταφέρει να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες με την Ουάσινγκτον που μείωσαν τους αρχικά υψηλούς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε συμφωνία.

Οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν στα τέλη Ιουλίου, όταν η Ινδία αρνήθηκε να ανοίξει την αγορά στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα και δεν αναγνώρισε τον ρόλο του Τραμπ στη διαμεσολάβηση κατά τη διάρκεια της σύντομης σύγκρουσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος διπλασίασε τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα τον Αύγουστο.

Ωστόσο, οι Τραμπ και Μόντι συνέχισαν να συνομιλούν και οι διαπραγματεύσεις έχουν επανεκκινήσει, με τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου να παραμένουν βασικό «αγκάθι».

Αν κι ο Τραμπ είπε τον Οκτώβριο ότι ο Μόντι είχε δεσμευτεί να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, το Νέο Δελχί έχει δημοσίως αντισταθεί στις αμερικανικές πιέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές εισαγωγές είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή του ασφάλεια.

Δύο από τις πηγές, αμφότεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ανέφεραν ότι τα διυλιστήρια δεν έχουν λάβει ρητή εντολή να μειώσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Όμως, τόσο εκείνοι όσο και πηγές του κλάδου εκτιμούν ότι οι εισαγωγές θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο κάτω από το 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως τους επόμενους μήνες.

Οι αυστηρότερες κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη επιβραδύνει τις ροές ρωσικού πετρελαίου προς την Ινδία, οι οποίες υποχώρησαν σε χαμηλό τριετίας, περίπου στα 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με πηγές και την εταιρεία ανάλυσης Kpler. Πρόκειται για μείωση περίπου 40% συγκριτικά με την κορύφωση του Ιουνίου, που ήταν κοντά στα 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει τις αγορές ενέργειας βασικό στοιχείο πολλών εμπορικών συμφωνιών του. Παράλληλα, η Ινδία επιδιώκει να αυξήσει τις αγορές αμερικανικού αργού, αφού τα διυλιστήρια της χώρας έχουν ήδη ενισχύσει τις εισαγωγές αμερικανικού φυσικού αερίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλυψαν το 6,6% των εισαγωγών αργού της Ινδίας το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Η Ρωσία προμήθευσε το 35%.