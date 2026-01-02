Ινδία: Στο «μικροσκόπιο» οι εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία

Το δύσκολο «παζάρι» της Ινδίας

Newsbomb

Ινδία: Στο «μικροσκόπιο» οι εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία
photllurg
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ινδία ζητά από τα διυλιστήρια να αναφέρουν σε εβδομαδιαία βάση τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, προσθέτοντας ότι οι εισαγωγές ρωσικού αργού αναμένεται να υποχωρήσουν κάτω από το 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα, καθώς το Νέο Δελχί επιδιώκει να κλείσει εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον, όπως σημειώνεται σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters.

Η Ινδία έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης με έκπτωση μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, την 24η Φεβρουαρίου 2022. Ωστόσο, αυτές οι αγορές προκάλεσαν αντιδράσεις από δυτικές χώρες, οι οποίες έχουν στοχεύσει τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας με κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο χρηματοδοτούν την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ήδη επιδίωκαν να περιορίσουν το εμπορικό τους έλλειμμα με την Ινδία, διπλασίασαν πέρυσι τους δασμούς στις ινδικές εισαγωγές στο 50%, ως τιμωρία για τις μεγάλες αγορές ρωσικού πετρελαίου. Οι δύο χώρες διαπραγματεύονται επί του παρόντος μία πιθανή εμπορική συμφωνία, αν και οι συνομιλίες υπήρξαν κατά καιρούς δύσκολες.

Το Κέντρο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πετρελαίου (PPAC) του ινδικού υπουργείου Πετρελαίου ζητά από τα διυλιστήρια να παρέχουν εβδομαδιαία στοιχεία για τις εισαγωγές τους από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέροντας ότι τα στοιχεία αυτά ζητήθηκαν από το γραφείο του Ναρέντρα Μόντι, σύμφωνα με πέντε κυβερνητικές και βιομηχανικές πηγές.

«Θέλουμε έγκαιρα και ακριβή στοιχεία για τις εισαγωγές ρωσικού και αμερικανικού πετρελαίου, ώστε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν πληροφορίες, να είμαστε σε θέση να δίνουμε επαληθευμένα δεδομένα και όχι στοιχεία από δευτερογενείς πηγές», τόνισε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Οι πηγές, που ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους επειδή δεν είχαν άδεια να μιλήσουν στα Μέσα ενημέρωσης, δεν αναμένουν τα στοιχεία να δημοσιοποιηθούν.

Συνήθως, η προέλευση των αγορών πετρελαίου από τις ινδικές εταιρείες αποτυπώνεται σε μηνιαία τελωνειακά στοιχεία και σε αναλύσεις ιδιωτικών εταιρειών. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση ζητά τέτοιες πληροφορίες σε εβδομαδιαία βάση.

Μεγάλα ινδικά διυλιστήρια, όπως η Reliance Industries και η Indian Oil Corp δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Παρ’ ότι πολλές μεγάλες οικονομίες παγκοσμίως έχουν καταφέρει να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες με την Ουάσινγκτον που μείωσαν τους αρχικά υψηλούς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε συμφωνία.

Οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν στα τέλη Ιουλίου, όταν η Ινδία αρνήθηκε να ανοίξει την αγορά στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα και δεν αναγνώρισε τον ρόλο του Τραμπ στη διαμεσολάβηση κατά τη διάρκεια της σύντομης σύγκρουσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος διπλασίασε τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα τον Αύγουστο.

Ωστόσο, οι Τραμπ και Μόντι συνέχισαν να συνομιλούν και οι διαπραγματεύσεις έχουν επανεκκινήσει, με τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου να παραμένουν βασικό «αγκάθι».

Αν κι ο Τραμπ είπε τον Οκτώβριο ότι ο Μόντι είχε δεσμευτεί να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, το Νέο Δελχί έχει δημοσίως αντισταθεί στις αμερικανικές πιέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές εισαγωγές είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή του ασφάλεια.

Δύο από τις πηγές, αμφότεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ανέφεραν ότι τα διυλιστήρια δεν έχουν λάβει ρητή εντολή να μειώσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Όμως, τόσο εκείνοι όσο και πηγές του κλάδου εκτιμούν ότι οι εισαγωγές θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο κάτω από το 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως τους επόμενους μήνες.

Οι αυστηρότερες κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη επιβραδύνει τις ροές ρωσικού πετρελαίου προς την Ινδία, οι οποίες υποχώρησαν σε χαμηλό τριετίας, περίπου στα 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με πηγές και την εταιρεία ανάλυσης Kpler. Πρόκειται για μείωση περίπου 40% συγκριτικά με την κορύφωση του Ιουνίου, που ήταν κοντά στα 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει τις αγορές ενέργειας βασικό στοιχείο πολλών εμπορικών συμφωνιών του. Παράλληλα, η Ινδία επιδιώκει να αυξήσει τις αγορές αμερικανικού αργού, αφού τα διυλιστήρια της χώρας έχουν ήδη ενισχύσει τις εισαγωγές αμερικανικού φυσικού αερίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλυψαν το 6,6% των εισαγωγών αργού της Ινδίας το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Η Ρωσία προμήθευσε το 35%.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:24ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Ισόβια σε 8 δημοσιογράφους γιατί είναι... αντιπολιτευόμενοι

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: 40 νεκροί και 119 τραυματίες - Ο επίσημος απολογισμός της τραγωδίας

17:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Παρί Σεν Ζερμέν… καλοβλέπει Καρέτσα, την ώρα που η Άρσεναλ τον έχασε τελευταία στιγμή

17:15LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Διακοπές στη Νέα Υόρκη - Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Τα πρόσωπα των αγνοούμενων: Συγγενείς σε απόγνωση, αναζητούν πληροφορίες

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Η Αντζελίνα Τζολί στο πλευρό των Παλαιστινίων: Επισκέφθηκε τα σύνορα της Γάζας - Βίντεο

16:59ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΞ: Δωρεάν διακοπές για 50 ελληνικές οικογένειες με την πρωτοβουλία «Διακοπές για την οικογένεια»

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας από το Σάββατο - Πώς θα γιορτάσουμε τα Θεοφάνεια

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Επιβεβαιώθηκε η αιτία της πυρκαγιάς - Πού στρέφονται οι έρευνες

16:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η επιστήμη μίλησε: Έτσι θα νιώσουμε καλύτερα το 2026

16:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σάκκαρη και Τσιτσιπάς «σκούπισαν» την Ιαπωνία

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 10 νεκροί από μολυσμένο νερό στην «καθαρότερη πόλη της Ινδίας»

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Το 2025 ήταν το θερμότερο και πιο «ηλιόλουστο» έτος όλων των εποχών

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέα στοιχεία από τις αρχές - Ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου - Συνεχής ενημέρωση

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη ρωσική επίθεση με drones στο Χάρκοβο - Τουλάχιστον 15 τραυματίες

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 19χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος – Νοσηλεύεται στο «Παπανικολάου»

16:21LIFESTYLE

Αναστάσιος Ράμμος: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας - Η φωτογραφία από το μαιευτήριο

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Λύκος κοντά σε σπίτια - Ανησυχία για τους κατοίκους

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Πεύκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που άρπαξαν από συνομήλικούς τους τα χρήματα από τα κάλαντα

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη χρόνια ρύπανση που προκαλούν βιομηχανικές μονάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντάνα: Τα δευτερόλεπτα πριν την τραγωδία - Αυτή είναι η σερβιτόρα που έκαψε το μοιραίο κλαμπ

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρικός θάνατος βρέφους από την πείνα: Ανατριχιαστική δήλωση της μητέρας - «Είδαμε ότι ήταν νεκρό, ετοιμάσαμε φαγητό και φάγαμε»

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιανουάριος - Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

15:18ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαι η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ», ισχυρίζεται Τουρκάλα - Οι ημερομηνίες, η υιοθεσία και το τεστ DNA

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Θαύμα στην κόλαση του Κραν Μοντανά: Έσφιξε τον σταυρό του στο χέρι «και η φωτιά απλά δεν τον άγγιξε»

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δυσάρεστα νέα από την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος - Κατέληξε ο 50χρονος λήπτης

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Επιβεβαιώθηκε η αιτία της πυρκαγιάς - Πού στρέφονται οι έρευνες

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέα στοιχεία από τις αρχές - Ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου - Συνεχής ενημέρωση

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος από ψεύτικο βίντεο από επίθεση με drone στην κατοικία του Πούτιν- Αποδείχθηκε ότι δημιουργήθηκε από AI

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη χρόνια ρύπανση που προκαλούν βιομηχανικές μονάδες

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αγνοείται η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη μετά τη φονική πυρκαγιά

12:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι ποσοστά «έπιασαν» οι LIVE εκπομπές την Πρωτοχρονιά

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Η πολυπληθέστερη πόλη του πλανήτη βυθίζεται θέτοντας σε κίνδυνο 42 εκατομμύρια ανθρώπους

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η στιγμή που λαμπαδιάζει η οροφή του κλαμπ - Ντοκουμέντο από το ξεκίνημα της τραγωδίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ