Pink: Πρωτοχρονιά στο νοσοκομείο - Η ανάρτησή που προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της

Η τραγουδίστρια Pink, πέρασε την πρώτη μέρα του χρόνου στο νοσοκομείο όπως αποκάλυψε με μία ανάρτηση στα social media της, καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση. Η τραγουδίστρια ανέβασε την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου μία φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από το κρεβάτι του νοσοκομείου όπου φαίνεται να έχει γάζα στον λαιμό της και εξήγησε πως έκανε χειρουργείο στον αυχένα της. Παρόλο που η αλλαγή του χρόνου τη βρήκε μόνη της, δήλωσε ευγνώμων και μέσα από την ανάρτησή της θέλησε να παρακινήσει τους θαυμαστές της να προσέχουν τον εαυτό τους περισσότερο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Είμαι πολύ χαρούμενη που αποχαιρετώ τη χρονιά του Φιδιού και καλωσορίζω τη χρονιά του Αλόγου. Αφήνω πίσω όλο τον πόνο μου στο 2025. Αυτή η χρονιά ήταν μια πραγματική δοκιμασία για όλους μας και κινήθηκε σε όλο το φάσμα, από απολύτως καταστροφική έως απλώς ενοχλητική. Κι όμως, μέσα σε όλα αυτά, υπήρχε τόση ομορφιά. Και κάθε μέρα μπορούσα να ξυπνάω, να σηκώνομαι από το κρεβάτι και να συνεχίζω τη ζωή μου. Τη ζωή του να αγαπώ τα παιδιά μου και να τα βοηθώ να ακολουθούν τα όνειρά τους. Να τους δείχνω ότι η ζωή είναι είτε μια περιπέτεια είτε τίποτα. Να αγαπώ και να γελάω, να μαγειρεύω και να χορεύω, να κλαίω και να φωνάζω, να συγχωρώ και να ζητώ συγγνώμη - και όλη αυτή την υπέροχη ακαταστασία μας. Τόση ομορφιά μέσα σε όλα. Τόσοι περισσότεροι καλοί άνθρωποι στον κόσμο από ό,τι κακοί. Αποχαιρέτησα ανθρώπους απίστευτα σημαντικούς και καλωσόρισα νέους. Πραγματοποίησα όνειρα αυτή τη χρονιά, αλλά και εφιάλτες. Και κλείνω τη χρονιά δίνοντας προσοχή, σεβασμό και φροντίδα στο σώμα μου. Μπορεί να μην είναι κάποιο εντυπωσιακό λίφτινγκ, αλλά βάζω δύο καινούργιους, λαμπερούς δίσκους στον αυχένα μου. Μια νέα ουλή, μια νέα υπενθύμιση ότι εκτιμώ αυτό το "όχημα" που έχω και το χρησιμοποιώ όσο καλύτερα μπορώ. Το rock ’n’ roll είναι άθλημα επαφής. Και καθώς κάθομαι μόνη μου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου, ενώ η οικογένειά μου κάνει snowboard χαρούμενη, ξέρω ότι το 2026 θα είναι καλύτερο, γιατί αυτή είναι η επιλογή που έχω κάνει. Εύχομαι και προσεύχομαι κάθε άνθρωπος να μπορεί να κάνει αυτή την ευχή, να έχει αυτή την επιλογή. Ξέρω ότι για κάποιους αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Φέτος θα δουλέψω για να βοηθήσω στη διατήρηση των επιλογών των άλλων - για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους και για αυτήν την ίδια την επιδίωξη της ευτυχίας. Ας γίνουμε καλύτεροι για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Ας μη φοβηθούμε να φροντίσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Επιλέγω τη χαρά και αφήνω πίσω τον πόνο. Θα επιλέγω θετικές σκέψεις αντί για αρνητικές. Και θα αγωνίζομαι ενάντια στο σβήσιμο του φωτός. Θα ξαναβρώ την αγριάδα μου. Και θα συνεχίσω να ψάχνω το φως, ακόμη κι όταν βιώνω το σκοτάδι.Μπροστά και πάνω, όπως έλεγε ο πατέρας μου. Καλή χρονιά και εύχομαι να ζήσετε περισσότερη χαρά παρά λύπη, περισσότερη λιακάδα παρά βροχή, περισσότερη αγάπη παρά μίσος. Ας αποβάλουμε το παλιό δέρμα του φιδιού. Και ας βρούμε τη δύναμή μας».