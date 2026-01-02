Βρετανία: Το 2025 ήταν το θερμότερο και πιο «ηλιόλουστο» έτος όλων των εποχών

Η Βρετανία γνώρισε το 2025 το πιο ζεστό και ηλιόλουστο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2022, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, καθώς οι επίμονοι αντικυκλώνες και οι ασυνήθιστα θερμές θάλασσες εκτόξευσαν τις θερμοκρασίες.

Η Met Office ανέφερε ότι η μέση ετήσια θερμοκρασία ήταν 10,09 βαθμοί Κελσίου , πάνω από τον μέσο όρο των 10,03 βαθμών Κελσίου του 2022 και σηματοδοτώντας μόλις τη δεύτερη φορά από το 1884 –όταν άρχισαν τα αναλυτικά αρχεία– που η μέση ετήσια θερμοκρασία ξεπερνά τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Η συγκεκριμένη μέτρηση τοποθετεί, επίσης, τα τέσσερα από τα πέντε τελευταία χρόνια μέσα στα πέντε θερμότερα από το 1884, ένδειξη του πόσο γρήγορα αλλάζει το κλίμα, όπως είχε αναφέρει η Met Office τον περασμένο μήνα, όταν πρώτα είχε επισημάνει την πιθανότητα νέου ρεκόρ. «Παρότι αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρονιά θα είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί, είναι σαφές από τις μετεωρολογικές μας παρατηρήσεις και τα κλιματικά μας μοντέλα ότι η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζει το κλίμα του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο Μαρκ ΜακΚάρθι, επικεφαλής κλιματικής αποτίμησης στη Met Office.

Όλα τα 10 θερμότερα έτη έχουν σημειωθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες και, από την αρχή του 21ου αιώνα, έχει καταγραφεί ρεκόρ μέσης ετήσιας θερμοκρασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο έξι φορές – το 2002, 2003, 2006, 2014, 2022 και τώρα το 2025.

Τα δεδομένα ευθυγραμμίζονται με τις παγκόσμιες τάσεις, με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό να αναφέρει το 2025 ότι τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν τα δέκα θερμότερα από τότε που τηρούνται αρχεία. Η Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προβλέψει ότι το 2025 θα είναι η δεύτερη ή τρίτη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί παγκοσμίως στη σύγχρονη εποχή, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνέχισαν να πλήττουν περιοχές σε όλο τον κόσμο την περασμένη χρονιά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί, αλλά και η θερμότερη για την Ευρώπη – την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη.

