Βρετανία: Άνδρας επιτέθηκε με μεταλλική ράβδο σε προσωπικό και ασθενείς νοσοκομείου

Βίαιο περιστατικό σημειώθηκε σε νοσοκομείο στη Βρετανία την Τρίτη (30/12), με τους αστυνομικούς να περνάνε χειροπέδες σε έναν άνδρα, ενώ σύμφωνα με αναφορές πέντε άτομα τραυματίστηκαν.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας άνδρας ηλικίας 20 ετών συνελήφθη σήμερα το απόγευμα στο Newton Community Hospital στο Newton-le-Willows.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν έναν άνδρα με μια μεταλλική ράβδο να επιτίθεται σε προσωπικό και ασθενείς λίγο μετά το μεσημέρι. Η αστυνομία παραμένει στον τόπο του συμβάντος, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Ένα μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης ανέφερε ότι πέντε άτομα τραυματίστηκαν, αλλά είναι «εντάξει και ασφαλή, και μπορούν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους».

Η αστυνομία της St Helen's δημοσίευσε στο X: «Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα περιστατικό στο Newton Community Hospital στο Newton-le-Willows. Ένας άνδρας ηλικίας 20 ετών συνελήφθη.

ARREST| A 20-year-old man has been arrested in #Newton-Le-Willows after reports five people were assaulted at Newton Community Hospital this afternoon (Tuesday 30 December) If you witnessed this incident or have any info please DM @MerPolCC https://t.co/iXgpUebce5 pic.twitter.com/3ewULMIqo9 — MerPol St Helens (@MerPolStHelens) December 30, 2025

Οι αστυνομικοί παραμένουν στον τόπο του συμβάντος. Θα παρέχουμε περαιτέρω ενημέρωση μόλις είναι διαθέσιμη. Παρακαλούμε ακολουθήστε τους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ενημερώσεις».

