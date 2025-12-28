Βρετανία: Συμφωνία με αφρικανικές χώρες για επιστροφές παρανόμων μεταναστών

Οι συμφωνίες που ανακοινώθηκαν σηματοδοτούν την πρώτη σημαντική αλλαγή στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που ανακοινώθηκαν από τη βρετανική κυβέρνηση τον προηγούμενο μήνα

Βρετανία: Συμφωνία με αφρικανικές χώρες για επιστροφές παρανόμων μεταναστών
Αρχείου - Eurokinissi
Η Ανγκόλα και η Ναμίμπια συμφώνησαν να αποδεχτούν την επιστροφή παρανόμων μεταναστών και πολιτών τους με βεβαρημένο ποινικό μητρώο, αφότου η Βρετανία απείλησε τις χώρες που αρνούνται να συνεργαστούν με επιβολή κυρώσεων στη χορήγηση θεωρήσεων (βίζας), όπως ανακοίνωσε χθες Σάββατο το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Παράλληλα, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα ταχείας έκδοσης θεωρήσεων και προνομιακής μεταχείρισης, αφού δεν εκπλήρωσε τις απαιτήσεις της βρετανικής κυβέρνησης για βελτίωση της συνεργασίας. Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σαμπάνα Μαχμούντ, απείλησε τη ΛΔ Κονγκό με πλήρη απαγόρευση έκδοσης θεωρήσεων «εάν δεν βελτιωθεί τάχιστα η συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών.

«Αναμένουμε από κάθε χώρα να τηρεί τους κανόνες. Εάν κάποιος από τους πολίτες της δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται εδώ, οφείλει να τον δεχτεί πίσω», τόνισε η υπουργός Εσωτερικών.

Οι συμφωνίες που ανακοινώθηκαν σηματοδοτούν την πρώτη σημαντική αλλαγή στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που ανακοινώθηκαν από τη βρετανική κυβέρνηση τον προηγούμενο μήνα, με στόχο να καταστεί προσωρινό το «καθεστώς πρόσφυγα» και να επιταχυνθούν οι απελάσεις παράτυπων μεταναστών.

Σύμφωνα με την υπουργό Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, οι βρετανικές αρχές έχουν απελάσει «περισσότερους από 50.000 μετανάστες χωρίς δικαίωμα παραμονής» από τον Ιούλιο του περασμένου έτους, αριθμός αυξημένος κατά 23% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας έχει δώσει εντολή στο επιτελείο της να δώσει προτεραιότητα σε επιστροφές παράτυπων μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους.

