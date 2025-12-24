Ιταλία: Alarm Phone - «Χάθηκε πλοίο με 117 μετανάστες που ξεκίνησε από τη Λιβύη» - Μόνο ένας επιζών

Φωτ. Αρχείου - Μετανάστες και πρόσφυγες περιμένουν βοήθεια σε ένα υπερπλήρες ξύλινο σκάφος στη Μεσόγειο Θάλασσα, ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, στις 12 Φεβρουαρίου 2021.

Μια ακόμη τραγωδία μεταναστών στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 116 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο κατά μήκος της κεντρικής μεσογειακής διαδρομής. Μόνο ένας επιζών διασώθηκε από τυνησιακό αλιευτικό σκάφος.

Η οργάνωση Alarm Phone ανακοίνωσε πως το βράδυ της 19ης Δεκεμβρίου σημειώθηκε ακόμη ένα ναυάγιο με μετανάστες. Σύμφωνα με την ενημέρωση της οργάνωσης, στις 14:00 της 19ης Δεκεμβρίου ενημερώθηκαν για ένα πλοιάριο που είχε αναχωρήσει από τη Ζουάρα το βράδυ της 18ης Δεκεμβρίου, με 117 επιβαίνοντες.

Η Alarm Phone αναφέρει ότι προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με το πλοίο μέσω δορυφορικού τηλεφώνου, χωρίς αποτέλεσμα.

«Ενημερώσαμε την ακτοφυλακή και τις αρμόδιες ΜΚΟ, παρόλο που δεν είχαμε GPS θέση. Όλη την ημέρα συνεχίσαμε να προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το πλοίο μέσω δορυφορικού τηλεφώνου, αλλά και πάλι χωρίς επιτυχία», προσθέτει η οργάνωση.

Όταν επικοινώνησαν με την ιταλική ακτοφυλακή, επιβεβαιώθηκε η λήψη του email τους, ωστόσο η κλήση διακόπηκε αμέσως χωρίς περαιτέρω πληροφορίες ή διαβεβαιώσεις. Σύμφωνα με την Alarm Phone, η λιβυκή ακτοφυλακή δήλωσε τηλεφωνικά ότι δεν είχε σώσει ούτε εντοπίσει κάποιο πλοίο στις 18 ή 19 Δεκεμβρίου.

Δύο ημέρες αργότερα, το βράδυ της 21ης Δεκεμβρίου, η οργάνωση ενημερώθηκε ότι κάποιοι Τυνήσιοι ψαράδες βρήκαν έναν μόνο επιζώντα σε ξύλινο σκάφος. Ο άνδρας δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει από τη Ζουάρα δύο ημέρες νωρίτερα και ήταν ο μοναδικός επιζών. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, λίγες ώρες μετά την αναχώρηση οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν απότομα, με ανέμους που έφτασαν τα 40 χλμ/ώρα. Η Alarm Phone προσπάθησε να επαληθεύσει την πληροφορία, χωρίς ακόμη πλήρη επιβεβαίωση.

Η Sea Watch Italia επιβεβαίωσε στο X ότι «116 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νέο ναυάγιο του 2025, με τον μοναδικό επιζώντα να σώζεται από Τυνήσιο ψαρά». Οι μετανάστες είχαν αναχωρήσει την προηγούμενη Πέμπτη και αναζητήθηκαν τη Δευτέρα με τη βοήθεια του Seabird. Το ναυάγιο φαίνεται ότι συνέβη λίγο μετά την αναχώρηση.

