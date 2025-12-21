Κρήτη: Νέες «καραβιές» μεταναστών στη Γαύδο – Μεταφέρονται στην Αγυιά

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές νότια της Γαύδου.

Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ με τη συνδρομή δυνάμεων της FRONTEX δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών.

Στην πρώτη επιχείρηση, σκάφος της FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 114 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε λέμβο, σε θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Στη δεύτερη επιχείρηση, αεροσκάφος της FRONTEX εντόπισε 28 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε λέμβο, σε θαλάσσια περιοχή 5 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Ακολούθησε μεταφορά τους στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου, με τη συνοδεία σκάφους της FRONTEX.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Διαβάστε επίσης