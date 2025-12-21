Πέθανε ο Νίκος Λαζαρίδης, ιδρυτής του ομώνυμου γνωστού οινοποιείου

Το πρωί της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου 2025 το οινοποιείο Nico Lazaridi ανακοίνωσε τον θάνατο του ιδρυτή του, Νίκου Λαζαρίδη. Γεννημένος το 1932 στη Δράμα και έχοντας περάσει μεγάλος μέρος των νεανικών του χρόνων στην Καβάλα όπου είχε συγγενείς, ο Νίκος Λαζαρίδης έφυγε «πλήρης ημερών» σε ηλικία 93 ετών.

Η Nico Lazaridi έγραψε: «Με λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια του Νίκου Λαζαρίδη. Έναν άνθρωπο που έκανε κάθε βήμα του σημείο αναφοράς. Από το μάρμαρο στο κρασί, με όραμα, τόλμη και αφοσίωση, άφησε έργο που σηματοδοτεί την ταυτότητα του τόπου του. Η προσφορά του και το έργο του θα συνεχίσουν να εμπνέουν τον τόπο του και όλους όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν».

Ο Νίκος Λαζαρίδης ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τον χώρο του Μαρμάρου και στα τέλη της δεκαετίας του ’80 μεταπήδησε στον χώρο του Κρασιού, ιδρύοντας μαζί με τον αδελφό του το πρώτο οινοποιείο της Δράμας, δημιουργώντας με τα χρόνια δύο ακόμη οινοποιεία, ένα στον Πλατανότοπο Καβάλας και ένα στο Αμύνταιο Φλώρινας.