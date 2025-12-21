Χανιά: Ανησυχία στους Αγίους Αποστόλους - Μεγάλο ρήγμα εμφανίστηκε πάνω από τη σπηλιά

Ανησυχία έχει προκαλέσει σε κατοίκους και περιπατητές στα Χανιά η εμφάνιση ενός μεγάλου ρήγματος που έκανε την εμφάνισή του στο ύψωμα που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της παραλίας Αγίων Αποστόλων, πάνω από τη σπηλιά.

Το ρήγμα, που είναι δεκάδων μέτρων και πιθανότατα προήλθε από καθίζηση του εδάφους εντοπίστηκε τυχαία από διερχόμενους περιπατητές.

Ο δημοτικός σύμβουλος, Μιχάλης Σχοινάς, αφού έκανε επιτόπιο έλεγχο στο σημείο έκανε και μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να ενημερώσει για το περιστατικό και να επιστήσει την προσοχή σε όσους βρεθούν στο σημείο τις ημέρες αυτές.

«ΠΡΟΣΟΧΗ... ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΡΙΓΜΑΤΩΣΗ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗ.. ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ...... Επικίνδυνη ριγματωση παρατήρησε συνδημότης μας και με ενημερωσε σχετικά. Αυτό που είδα με τρόμαξε. Όπως θα δείτε σε βίντεο και φωτογραφίες , πρόκειται για ρωγμή περίπου είκοσι μέτρων , πάχους από δέκα έως σαράντα και πλέον εκατοστά. Προέρχεται πιθανως από καθίζηση που Βρίσκεται πάνω από την είσοδο του σπηλαίου που είναι από την ανατολική πλευρά του κολπίσκου. Είναι στο κολπακι εναντι του γηπέδου. Αμεσα ενημέρωσα αρμοδίους. Όμως το κάνω γνωστό και από εδώ, για πιο σύντομη ενημέρωση του κόσμου. Διότι είναι ένα σημείο όπου διαρκώς περνάει κόσμος. Ενώ κάποιοι διέρχονται από κάτω ακριβώς εισερχόμενοι από την ανατολική πλευρά στην σπηλιά.. Καλό θα είναι λοιπόν να προσέχουν όσοι διέρχονται από το σημείο αυτό. Ιδιαίτερα όσοι περνούν από το σπήλαιο.. Καλό επίσης θα είναι να το κοινοποιήσουν για να γίνει ευρύτερα γνωστό. Για αποφυγή τυχόν ατυχήματος, έως ότου ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα από αρμοδίους..», αναφέρει στην ανάρτησή του ο δημοτικός σύμβουλος.

Από το σημείο διέρχονται πολλοί περιπατητές (τέτοιοι ήταν που το ανακάλυψαν) και εύλογα γεννάται η ανησυχία και η επιτακτική ανάγκη να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα για να αποκλειστεί ο χώρος.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

