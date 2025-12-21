Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών - Η αντίδραση της Καρυστιανού

Έφοδο πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023 πραγματοποίησαν την περασμένη Παρασκευή (19/12), κατόπιν καταγγελίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ ζήτησαν στοιχεία για τα οικονομικά του Συλλόγου.

Ωστόσο, επειδή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλειπαν στη Λάρισα για την δίκη με τα βίντεο και τον Τερζάκη, οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ συμφώνησαν να λάβουν τα στοιχεία που ζήτησαν τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα στις 9 Ιανουαρίου.

Σημειώνεται ότι πληροφορίες από την ΑΑΔΕ αναφέρον ότι το κλιμάκιο των στελεχών της δεν πραγματοποίησε καμία έφοδο και ότι απλώς ζήτησαν τα στοιχεία του Συλλόγου για διαχειριστικό έλεγχο.

Η αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού

Το απόγευμα της Κυριακής η Μαρία Καρυστιανού έκανε ανάρτηση για το περιστατικό στην οποία έκανε λόγο για «δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης», για «τρομοκράτηση», για «φίμωση» και για «σπίλωση».

Η κυρία Καρυστιανού στην ανάρτησή της αναφέρει επίσης πως «όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους» ενώ κάλεσε την ΑΑΔΕ να απαντήσει με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού έχει ως εξής:

«ΝΕΟ δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό.

Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι - φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο.

Πρέπει να υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία:

Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα;

Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ;

Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος;

Αναμένουμε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και από τον Υπουργό Οικονομικών».

