Τέμπη: Απολογήθηκαν Τριαντόπουλος - Αγοραστός κι άλλοι έξι για το «μπάζωμα»

Στην τελική του φάση εισέρχεται το σκέλος της ποινικής διερεύνησης που αφορά την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών όλων των εμπλεκομένων προσώπων. Τελευταίος απολογήθηκε σήμερα ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, σηματοδοτώντας το κλείσιμο ενός κρίσιμου ανακριτικού κύκλου.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου Eurokinissi





Συνολικά οκτώ κατηγορούμενοι βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας του Αρείου Πάγου, Φωτεινής Μηλιώνη, προκειμένου να αντικρούσουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Το αντικείμενο της έρευνας εστιάζει στους χειρισμούς που έγιναν στο σημείο της τραγωδίας αμέσως μετά τη σύγκρουση των τρένων, τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, χειρισμούς που –κατά τη δικογραφία– είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του χώρου και την απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων για την ποινική αξιολόγηση των αιτιών του δυστυχήματος.



Τις προηγούμενες ημέρες απολογήθηκαν

Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός Eurokinissi

, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Λάρισας κατά τον κρίσιμο χρόνο, καθώς και τρεις υπαλλήλοι της Πυροσβεστικής.





«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία συντονιστική η επιχειρησιακή αρμοδιότητα, αλλά λειτούργησε υποστηρικτικά με την παροχή των απαραίτητων μηχανημάτων. Ο Περιφερειάρχης δεν έδωσε ούτε θα μπορούσε να δώσει οποιαδήποτε εντολή παρουσία των προανακριτικων υπαλληλων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για τη συλλογη και διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικου. Διευκρινίζεται ότι ο κ. Αγοραστός δεν κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή επίστρωσης του πεδίου με χαλίκια (το λεγόμενο μπάζωμα), που κρίθηκε αναγκαίο για επιχειρησιακούς λόγους» δήλωσε ο δικηγόρος του Κώστα Αγοραστού, Άρης Τζανετής.



Πλέον, το βάρος της απόφασης μεταφέρεται στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο καλείται να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την παραπομπή της υπόθεσης στο Ειδικό Δικαστήριο. Η επικείμενη κρίση του αναμένεται με αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει τόσο την ποινική τύχη του πρώην υφυπουργού όσο και των φερόμενων ως συμμέτοχων, σε μία υπόθεση με έντονο θεσμικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Διαβάστε επίσης