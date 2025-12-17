Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Να δώσει αναφορά για το πού πήγε και το τελευταίο cent της συναυλίας»

Κριτική άσκησε ο Νίκος Καραχάλιος στη Μαρία Καρυστιανού με αφορμή τις δηλώσεις της περί πιθανότητας ίδρυσης νέου κόμματος, αλλά και τη στάση της ως προέδρου του Συλλόγου συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

Ο επικοινωνιολόγος, με νέα του παρέμβαση, επανέφερε το θέμα της συνεργασίας τους, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της Καρυστιανού ότι τον έχει συναντήσει ελάχιστες φορές, και την κατηγόρησε για έλλειψη ειλικρίνειας και τάσης αυτοπροβολής.

Αφορμή για τη νέα τοποθέτηση του Νίκου Καραχάλιου στάθηκαν οι δηλώσεις του Νίκου Πλακιά σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων από τη μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε για τους συγγενείς των θυμάτων. Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο επικοινωνιολόγος κάλεσε τη Μαρία Καρυστιανού να προχωρήσει σε πλήρη ενημέρωση για το πού κατέληξαν τα χρήματα, πριν αποφασίσει τυχόν αποχώρηση από τη θέση της.

«Μαρία, αυτό που έχεις να κάνεις είναι ή να έχεις όλους τους γονείς μαζί σου ή να παραιτηθείς. Πριν παραιτηθείς θα δώσεις αναφορά μέχρι και το τελευταίο cent πού πήγαν τα λεφτά της συναυλίας. Χωρίς έλεγχο δεν υπάρχει ηγεσία. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Καραχάλιος στη συνέχεια υποστήριξε ότι η συνεργασία τους υπήρξε στενότερη απ’ ό,τι παραδέχεται η ίδια, επισημαίνοντας ότι έχουν βρεθεί τουλάχιστον έξι φορές και έχουν συμμετάσχει σε σειρά τηλεφωνικών και διαδικτυακών συσκέψεων. «Η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να καταλάβει ότι στην πολιτική κάθε ψέμα κοστίζει, όπως κοστίζει και η ιδιοποίηση συλλογικών αγώνων, ειδικά όταν αυτοί έγιναν ως αποτέλεσμα του δράματος ανθρώπων. Από κοντά έχουμε βρεθεί έξι φορές και έχουμε κάνει τουλάχιστον δέκα ομαδικές διαδικτυακές συσκέψεις, καθώς και πολλές τηλεφωνικές επαφές διάρκειας δύο ωρών η καθεμιά», είπε.

Κλιμακώνοντας την κριτική του, ο επικοινωνιολόγος κατηγόρησε τη Μαρία Καρυστιανού ότι λειτουργεί με γνώμονα το προσωπικό της όφελος, προκαλώντας διχασμό στους συγγενείς των θυμάτων. «Η ηγεσία δεν είναι μόνο δημοφιλία, είναι έλεγχος κι όρια. Έλεγχος των άλλων και όρια που βάζεις στον εαυτό σου. Η κ. Καρυστιανού είναι control freak, αλλά ούτε ο Μέσι δεν παίζει μόνος του στην πολιτική. Όποιος λέει “πρώτα εγώ”, χάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρομοίασε μάλιστα τη στάση της με εκείνη ενός προπονητή που «ανέβασε την ομάδα κατηγορία και στο κρίσιμο παιχνίδι οι παίκτες τον άδειασαν», υπονοώντας ότι έχει απολέσει τη στήριξη συνεργατών της. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Καραχάλιος σχολίασε με αιχμηρό τόνο: «Η γυναίκα αυτή βάζει πρώτα τον εαυτό της και διχάζει. Ας πάρει λοιπόν τη γερόντισσα να της πει τι να κάνει. Με επικεφαλής τη γερόντισσα και βοηθό την αστρολόγο. Μπορεί να είναι ο Μέσι σε δημοφιλία, αλλά για να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο είχε άλλους δέκα».

