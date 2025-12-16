Απάντηση Πλακιά σε Καρυστιανού για τα περί νέου κόμματος: Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα

Την αντίδραση του Νίκου Πλακιά προκάλεσαν οι χθεσινές δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργία νέου κόμματος που θα κατέβει στις εκλογές υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Με σκωπτικό ύφος ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών (Θώμη και Χριστίνα) που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών το 2023, σχολίασε σε ανάρτησή του στα social media:

Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ !!!

Στην ίδια ανάρτηση μάλιστα υπάρχει και σχόλιο από τον Βαγγέλη Βλάχο, που έχασε τον αδερφό του, Βάιο, στην τραγωδία στα Τέμπη. Συγκεκριμένα στο ίδιο ύφος ο κ. Βλάχος έγραψε: Μάσκες οξυγόνου

Τι είπε η Μαρία Καρυστιανού

Μιλώντας στο Kontra Channel, η κυρία Καρυστιανού υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγής του πολιτικού συστήματος και τόνισε με σαφήνεια:

«Είμαι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα».

Διευκρίνισε πως το κίνημα θα αποτελείται από πολίτες μη εμπλεκόμενους σε πολιτικά κόμματα που έχουν τη γνώση, τη διάθεση, το όραμα, την ψυχή, «γιατί πάμε για κάτι πολύ μεγάλο», όπως υπογράμμισε. Η ίδια δήλωσε παρούσα σε αυτό.

Ερωτηθείσα αν πρέπει να πάρει τη μορφή ενός κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» είπε:

«Πιθανότατα ναι, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει. Και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική».

Στην ερώτηση αν πρόκειται να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού είπε:

«Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα, δεν μας αφορά».

