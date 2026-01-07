United Cup: Αποκλεισμός για Ελλάδα - Ήττα στο διπλό για Τσιτσιπά και Σάκκαρη από ΗΠΑ

Το αμερικανικό ζευγάρι επικράτησε με ανατροπή 2-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκριση των ΗΠΑ στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Τσιτσιπάς και Σάκκαρη τα έδωσαν όλα απέναντι σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο, όμως δεν κατάφεραν να αποφύγουν τον αποκλεισμό, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να επιστρέψει η Ελλάδα στα ημιτελικά του United Cup μετά από τρία χρόνια.

Το ελληνικό δίδυμο μπήκε δυναμικά στο ματς και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-4, βάζοντας δύσκολα στους Αμερικανούς. Η απάντηση, ωστόσο, ήρθε στο δεύτερο σετ, όπου οι Γκοφ και Χάρισον ισοφάρισαν επίσης με 6-4, στέλνοντας τον αγώνα στο καθοριστικό τρίτο σετ.

Εκεί, η ένταση χτύπησε κόκκινο. Οι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή αντεπίθεση, επιστρέφοντας από το 6-1 στο 6-6. Παρ’ όλα αυτά, το αμερικανικό δίδυμο πήρε ξανά το προβάδισμα με 9-6 και δημιούργησε τρία match point.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κράτησε αρχικά ζωντανή την Ελλάδα, σβήνοντας το πρώτο, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Σάκκαρη έσωσε και το δεύτερο για το 9-8. Στο τρίτο match point, όμως, οι Γκοφ και Χάρισον δεν αστόχησαν, κλείνοντας το σετ με 10-8 και σφραγίζοντας την πρόκριση της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας στα ημιτελικά.

Οι ΗΠΑ θα διεκδικήσουν τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο τους και τρίτο συνολικά το Σάββατο (10/01), όταν θα αντιμετωπίσουν τη νικήτρια του προημιτελικού ανάμεσα στην Πολωνία και την Αυστραλία.

Τα αποτελέσματα των αγώνων Ελλάδα – ΗΠΑ:

Κόκο Γκοφ – Μαρία Σάκκαρη 2-0 (6-3, 6-2)

Τέιλορ Φριτς – Στέφανος Τσιτσιπάς 0-2 (6-4, 7-5)

Χάρισον/Γκοφ – Τσιτσιπάς/Σάκκαρη 2-1 (4-6, 6-4, 10-8)

