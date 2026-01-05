Μαρία Σάκκαρη: Νίκησε τη Ραντουκάνου κι έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup
Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-1 σετ (6-3, 3-6, 6-1) την Έμα Ραντουκάνου κι η Ελλάδα έκανε το 2-0 κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του ομίλου και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του United Cup.
Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά κι η Μαρία Σάκκαρη έκανε το καθήκον της κι οδήγησαν την ελληνική ομάδα στα προημιτελικά του Σίδνεϊ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία.
