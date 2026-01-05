Μαρία Σάκκαρη: Νίκησε τη Ραντουκάνου κι έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup

Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά κι η Μαρία Σάκκαρη έκανε το καθήκον της κι οδήγησαν την ελληνική ομάδα στα προημιτελικά του Σίδνεϊ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία.

