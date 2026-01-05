Στέφανος Τσιτσιπάς: Πήρε τη ματσάρα με τον Χάρις κι η Ελλάδα έκανε το 1-0 στο United Cup

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είδε τον Μπίλι Χάρις να τον φέρνει στα όρια του, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με ανατροπή (2-1 σετ με 4-6, 6-1, 7-6(4)), κάνοντας το 1-0 για την Ελλάδα κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία στο United Cup.

Στέφανος Τσιτσιπάς
EPA/RICHARD WAINWRIGHT
Η ελληνική ομάδα πήρε το προβάδισμα κόντρα στους Βρετανούς, καθώς ο Τσιτσιπάς βγήκε όρθιος από τη συναρπαστική μονομαχία της «RAC Arena» στο Περθ, η οποία κράτησε 2 ώρες και σχεδόν 17 λεπτά.

Ο εξαιρετικός Χάρις έβαλε μεγάλα… ζόρια στον Έλληνα πρωταθλητή και πήρε το πρώτο σετ με 6-4.

Η αντίδραση του Τσιτσιπά, όμως, ήταν εντυπωσιακή, καθώς έχασε μόλις ένα game (6-1) στο δεύτερο σετ.

Στο τρίτο και καθοριστικό ήταν καλύτερος στα κρίσιμα σημεία και πήρε τη νίκη στο tie-break με 7-4.

Η Ελλάδα έκανε το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζεται για να πάρει την πρώτη θέση του 5ου ομίλου. Αυτό θα συμβεί αν η Μαρία Σάκκαρη επικρατήσει κόντρα στην Έμμα Ραντουκάνου, σε αναμέτρηση που ξεκινάει αυτή την ώρα.

Τα σενάρια του 5ου ομίλου, μετά το 1-0 της ελληνικής ομάδας:

  • Αν η Ελλάδα νικήσει με 2-1, θα πάρει την 1η θέση κι η Μεγάλη Βρετανία θα περιμένει μήπως προκριθεί ως καλύτερη 2η (με ρεκόρ 3-3).
  • Αν η Ελλάδα νικήσει με 3-0, θα πάρει την 1η θέση και η Μεγάλη Βρετανία θα αποκλειστεί.
  • Αν η Μεγάλη Βρετανία νικήσει με 2-1, θα πάρει την 1η θέση και η Ελλάδα θα περιμένει μήπως προκριθεί ως καλύτερη 2η (4-2).

