United Cup: Έκανε το χρέος του ο Τσιτσιπάς - Νίκη της Ελλάδας επί της Ιαπωνίας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 σετ του Σιντάρο Μοτσιζούκι κι έδωσε στην Ελλάδα τη νίκη επί της Ιαπωνίας, μετά και τον θρίαμβο της Σάκκαρη νωρίτερα - Με τη Μ. Βρετανία θα παιχτεί η πρόκριση στην επόμενη φάση του United Cup.

Στον πρώτο του επίσημο αγώνα μετά το Davis Cup τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.36) ξεπέρασε το εμπόδιο του 22χρονου Σιντάρο Μοτσιζούκι (Νο.99) και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη νέα σεζόν!

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-4), δείχνοντας να έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στη μέση.

Με αυτή την επιτυχία η Ελλάδα έκανε το 2-0 επί της Ιαπωνίας (είχε προηγηθεί ο θρίαμβος της Σάκκαρη με 2-0 επί της Οσάκα) και πήρε τη νίκη, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του διπλού μικτού που ακολουθεί.

Η Εθνική μας ομάδα θα παίξει την πρόκριση στην επόμενη φάση την Δευτέρα (5/1) κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία.

Ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στις 11.00 τον Μπιλ Χάρις, ενώ η Σάκκαρη θα μονομαχίσει με την Έμα Ραντουκάνου αμέσως μετά, πριν πέσει η αυλαία με το μικτό διπλό.

Τους αγώνες μπορείτε να παρακολουθήσετε από το ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2

