«Αλλού γι' αλλού» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα για την Euroleague υπέστη ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος ήταν «Αλλού γι’ αλλού», με αποτέλεσμα η Αρμάνι Μιλάνο να πάρει τη νίκη 87-74 στο «Telekom Center Athens».

Παράλληλα, με ήττα συνέχισε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ και ο Ολυμπιακός, καθώς «Λύγισε στο τέλος» από την Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία (88-80).

