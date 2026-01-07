«Αλλού γι' αλλού» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (07/01).
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα για την Euroleague υπέστη ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος ήταν «Αλλού γι’ αλλού», με αποτέλεσμα η Αρμάνι Μιλάνο να πάρει τη νίκη 87-74 στο «Telekom Center Athens».
Παράλληλα, με ήττα συνέχισε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ και ο Ολυμπιακός, καθώς «Λύγισε στο τέλος» από την Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία (88-80).
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:01 ∙ WHAT THE FACT
Αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι δεν έχουν πια... ουρά
09:36 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ