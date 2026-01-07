«Αλλού γι' αλλού» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (07/01).

Newsbomb

Παναθηναϊκός Aktor
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα για την Euroleague υπέστη ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος ήταν «Αλλού γι’ αλλού», με αποτέλεσμα η Αρμάνι Μιλάνο να πάρει τη νίκη 87-74 στο «Telekom Center Athens».

Παράλληλα, με ήττα συνέχισε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ και ο Ολυμπιακός, καθώς «Λύγισε στο τέλος» από την Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία (88-80).

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:01WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι δεν έχουν πια... ουρά

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικό ρεύμα: Πρόταση 5 σημείων από το ΠΑΣΟΚ για «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νάρκωνε και βίαζε γυναίκες παριστάνοντας τον υπνωτιστή - Η συγκλονιστική μαρτυρία θύματος

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσημο αίτημα Κωνσταντοπούλου για άμεση σύγκληση της Ολομέλειας για τη θέση της Ελλάδας στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

10:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: «Είναι σαν την ωραία Ελένη του Ομήρου. Κανείς δεν ξέρει πώς είναι»

10:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικές πολικές μάζες κατεβαίνουν προς την Ελλάδα - Ο ρόλος του αντικικλώνα

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη κατολίσθηση στην Ιστορία: Όταν βουνό κατέρρευσε και άλλαξε τον πλανήτη

10:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ομολόγησε σε βίντεο ο δράστης της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν - «Είμαι ζώο, δεν αγαπώ την Αμερική»

10:29ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά* για τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και τα Σούπερ Καπ Ισπανίας και Γαλλίας από το Pamestoixima.gr

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Πολικές θερμοκρασίες στην Ευρώπη: Έξι νεκροί από την κακοκαιρία - Προβλήματα σε Γαλλία, Γερμανία, Βαλκάνια και Ιταλία

10:15ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν σταματάς να αγαπάς τον πατέρα σου»: Κόρη κανίβαλου μιλά για το έγκλημα που σημάδεψε τη ζωή της

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Θα γυρίσω δίπλα σας»

09:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

United Cup: Αποκλεισμός για Ελλάδα - Ήττα στο διπλό για Τσιτσιπά και Σάκκαρη από ΗΠΑ

09:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Στις 12:00 οι ανακοινώσεις των τελικών μέτρων από την κυβέρνηση

09:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πόσο θα επιβαρυνθούν φορολογικά από φέτος - Τι γίνεται με τα μπλοκάκια

09:36ΜΠΑΣΚΕΤ

«Αλλού γι' αλλού» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:26LIFESTYLE

ANT1: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συνέβη - Βίντεο

09:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έχει δημοσιευθεί λιγότερο από το 1% των αρχείων Έπσταϊν, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης - Εξετάζονται ακόμη περισσότερα από 2 εκατομμύρια έγγραφα

09:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθολογικός χάρτης 2026: Από 10 έως 150 ευρώ οι αυξήσεις για 1,5 εκατ. δικαιούχους

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν στις φλόγες: Τουλάχιστον 36 νεκροί στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος - «Δάκτυλο» ΗΠΑ βλέπει η Τεχεράνη πίσω από τη λαΐκή εξέγερση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:26LIFESTYLE

ANT1: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συνέβη - Βίντεο

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεοφάνια: Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο - Τι ήταν το Adhān που ακούστηκε

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Δήμαρχος Φλώρινας για τα επεισόδια: «Ήταν Ρομά - Βούτηξαν σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης το 1968»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

08:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: «Αν δεν υπάρξει λύση θα πάμε σε διοικητικά μέτρα», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης - Παρολίγον σοβαρό ατύχημα στην Κόρινθο

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης: Αυτοψία στις εργασίες και αγωνία για την τύχη του ναού συμβόλου της Χριστιανοσύνης - Βίντεο

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Έσπασαν τη σιωπή τους οι ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ - Τι αναφέρουν για την τραγωδία

10:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικές πολικές μάζες κατεβαίνουν προς την Ελλάδα - Ο ρόλος του αντικικλώνα

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Πολικές θερμοκρασίες στην Ευρώπη: Έξι νεκροί από την κακοκαιρία - Προβλήματα σε Γαλλία, Γερμανία, Βαλκάνια και Ιταλία

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Θα γυρίσω δίπλα σας»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το ΝΑΤΟ

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

07:01ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία, τι γίνεται με τις χαμένες βαλίτσες - Στα «χαρτιά» η σύμβαση υπερσύγχρονου συστήματος επικοινωνιών

09:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Στις 12:00 οι ανακοινώσεις των τελικών μέτρων από την κυβέρνηση

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο μοιραίος καβγάς και το ποινικό παρελθόν του 16χρονου δράστη

10:15ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν σταματάς να αγαπάς τον πατέρα σου»: Κόρη κανίβαλου μιλά για το έγκλημα που σημάδεψε τη ζωή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ