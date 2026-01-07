Γαλλία: Νάρκωνε και βίαζε γυναίκες παριστάνοντας τον υπνωτιστή - Η συγκλονιστική μαρτυρία θύματος

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει ένας άνδρας στη νότια Γαλλία, ο οποίος κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας την ιδιότητά του ως «υπνωτιστή» για να τους ρίχνει υπνωτικά χάπια σε ποτά.

Ο κατηγορούμενος Σιρίλ Ζαταρά, δάσκαλος χορού και αυτοδίδακτος υπνοθεραπευτής, κατηγορείται για τον βιασμό 14 γυναικών σε διάστημα μιας δεκαετίας, ενώ φέρεται να βιντεοσκόπησε κρυφά άλλες 20.

Ο ίδιος, ο οποίος κρατείται εν αναμονή της δίκης του από το 2021, παραδέχτηκε 10 από τις κατηγορίες βιασμού.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών στην πόλη Aix-en-Provence κατόπιν αιτήματος μίας από τα φερόμενα θύματα και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Άλλες είχαν ζητήσει να γίνει δημόσια η διαδικασία, λέγοντας ότι ήθελαν να ακουστούν οι φωνές τους.

Πώς δρούσε ο Ζαταρά

Σύμφωνα με όσα έχουν έρθει στο φως από την αστυνομική έρευνα, ο Ζαταρά φέρεται να έριχνε υπνωτικά χάπια στα ποτά των γυναικών πριν τους επιτεθεί σεξουαλικά, ενώ στοχοποιούσε συχνά γυναίκες με τις οποίες ήταν φίλος ή διατηρούσε ερωτική σχέση.

Οι ερευνητές βρήκαν φωτογραφίες και βίντεο στον υπολογιστή του που έδειχναν τα φερόμενα θύματα σε ληθαργική κατάσταση κατά τη διάρκεια σεξουαλικών πράξεων. Μια γυναίκα, η οποία υπέβαλε μήνυση κατά του κατηγορουμένου το 2019, μετά τη συμμετοχή της σε μία από τις συνεδρίες ύπνωσης, είπε ότι είχε πιει λίγο κρασί που της είχε προσφέρει και αργότερα ξύπνησε, με αποσπασματικές μνήμες βιασμού και εμετούς. DNA του κατηγορούμενου βρέθηκε κάτω από τα νύχια της και στα εσώρουχά της, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν την παρουσία ισχυρών υπνωτικών στον οργανισμό της.

Στη σκία της υπόθεσης Πελικό

Η δίκη του Ζαταρά έρχεται λίγο καιρό μετά την πολύκροτη υπόθεση του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση, καθώς νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του Ζιζέλ και προσκαλούσε δεκάδες αγνώστους να την κακοποιήσουν επίσης επί σχεδόν μια δεκαετία.

