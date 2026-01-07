Γαλλία: Νάρκωνε και βίαζε γυναίκες παριστάνοντας τον υπνωτιστή - Η συγκλονιστική μαρτυρία θύματος

Ο «υπνωτιστής»κατηγορείται για τον βιασμό 14 γυναικών - Βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του

Newsbomb

Γαλλία: Νάρκωνε και βίαζε γυναίκες παριστάνοντας τον υπνωτιστή - Η συγκλονιστική μαρτυρία θύματος
La Provence
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει ένας άνδρας στη νότια Γαλλία, ο οποίος κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας την ιδιότητά του ως «υπνωτιστή» για να τους ρίχνει υπνωτικά χάπια σε ποτά.

Ο κατηγορούμενος Σιρίλ Ζαταρά, δάσκαλος χορού και αυτοδίδακτος υπνοθεραπευτής, κατηγορείται για τον βιασμό 14 γυναικών σε διάστημα μιας δεκαετίας, ενώ φέρεται να βιντεοσκόπησε κρυφά άλλες 20.

Ο ίδιος, ο οποίος κρατείται εν αναμονή της δίκης του από το 2021, παραδέχτηκε 10 από τις κατηγορίες βιασμού.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών στην πόλη Aix-en-Provence κατόπιν αιτήματος μίας από τα φερόμενα θύματα και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Άλλες είχαν ζητήσει να γίνει δημόσια η διαδικασία, λέγοντας ότι ήθελαν να ακουστούν οι φωνές τους.

Πώς δρούσε ο Ζαταρά

Σύμφωνα με όσα έχουν έρθει στο φως από την αστυνομική έρευνα, ο Ζαταρά φέρεται να έριχνε υπνωτικά χάπια στα ποτά των γυναικών πριν τους επιτεθεί σεξουαλικά, ενώ στοχοποιούσε συχνά γυναίκες με τις οποίες ήταν φίλος ή διατηρούσε ερωτική σχέση.

Οι ερευνητές βρήκαν φωτογραφίες και βίντεο στον υπολογιστή του που έδειχναν τα φερόμενα θύματα σε ληθαργική κατάσταση κατά τη διάρκεια σεξουαλικών πράξεων. Μια γυναίκα, η οποία υπέβαλε μήνυση κατά του κατηγορουμένου το 2019, μετά τη συμμετοχή της σε μία από τις συνεδρίες ύπνωσης, είπε ότι είχε πιει λίγο κρασί που της είχε προσφέρει και αργότερα ξύπνησε, με αποσπασματικές μνήμες βιασμού και εμετούς. DNA του κατηγορούμενου βρέθηκε κάτω από τα νύχια της και στα εσώρουχά της, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν την παρουσία ισχυρών υπνωτικών στον οργανισμό της.

Στη σκία της υπόθεσης Πελικό

Η δίκη του Ζαταρά έρχεται λίγο καιρό μετά την πολύκροτη υπόθεση του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση, καθώς νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του Ζιζέλ και προσκαλούσε δεκάδες αγνώστους να την κακοποιήσουν επίσης επί σχεδόν μια δεκαετία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τελετές ίασης, λατρεία και νεκροταφείο: Τι αποκάλυψαν οι νέες ανασκαφές στο Χιλιομόδι

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Το ξέσπασμα του βασιλιά Καρόλου στον πρίγκιπα Χάρι: «Δεν είμαι τράπεζα» - Νέες αποκαλύψεις για τις κόντρες στη βασιλική οικογένεια

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

12:23WHAT THE FACT

Το γενετικό «κλειδί» της μακροζωίας: Τι αποκάλυψε το DNA γυναίκας που έζησε 117 χρόνια

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live: Η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των αγροτών από την κυβέρνηση

12:16LIFESTYLE

Τηλεθέαση πρωινή ζώνη: Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από την ενημέρωση – Τι έκαναν Λιάγκας και Καινούργιου

12:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ΟΦΗ-Αστέρας και τη δράση σε Euroleague

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Τα παιδιά του Κορωπίου θα κάνουν μάθημα σε πλήρως ενεργειακά αναβαθμισμένες σχολικές μονάδες – Επενδύουμε στο μέλλον τους με πράξεις»

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Τα Χριστούγεννα του Πούτιν: Η «ιερή αποστολή» των στρατευμάτων να υπερασπιστούν την Ρωσία

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή στη δίκη των δύο αστυνομικών της Βουλής για την κακοποίηση των παιδιών τους

11:40MEETING POINT

Ανακατεύεται η γεωπολιτική τράπουλα: Ο Τραμπ και το δόγμα Mon(Don)roe

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Λαϊκές αγορές: Ξεκίνησε η επ'αόριστον απεργία - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η διπλή τραγωδία στην οικογένεια της συμβολαιογράφου - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

11:34ΚΟΣΜΟΣ

O Mαδούρο και η σύζυγός του τραυματίστηκαν κατά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για τους επιβάτες του «ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ» στο Ηράκλειο - Μηχανική βλάβη στην κύρια μηχανή

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ επισκέφτηκε την Σομαλιλάνδη - «Μια μεγάλη μέρα»

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Rihanna: Μεταμφιέστηκε σε «Αφροδίτη» για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου - Πόζαρε με μικροσκοπικά κόκκινα εσώρουχα και «έριξε» το Instagram

11:15LIFESTYLE

Το αντίο της Finos Film στην Τόνια Καζιάνη - «Σαγηνευτική, αέρινη, με αρχοντική παρουσία»

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Παρολίγον τροχαίο στη Νεμέα - Αγρότης βγήκε σε κλειστή στροφή κουνώντας μαύρη σημαία

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Πράξη «ανεξέλεγκτης ερωτικής ζήλιας» η επίθεση του διευθυντή σε συνάδελφό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

09:26LIFESTYLE

ANT1: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συνέβη - Βίντεο

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η διπλή τραγωδία στην οικογένεια της συμβολαιογράφου - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη προς τα μπλόκα: €45 δισ. από την Κομισιόν για τον αγροτικό τομέα - Ουσιαστικό βήμα στήριξης, η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά και καθαρά

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Δήμαρχος Φλώρινας για τα επεισόδια: «Ήταν Ρομά - Βούτηξαν σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης το 1968»

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεοφάνια: Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο - Τι ήταν το Adhān που ακούστηκε

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live: Η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των αγροτών από την κυβέρνηση

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή στη δίκη των δύο αστυνομικών της Βουλής για την κακοποίηση των παιδιών τους

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης: Αυτοψία στις εργασίες και αγωνία για την τύχη του ναού συμβόλου της Χριστιανοσύνης - Βίντεο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο μοιραίος καβγάς και το ποινικό παρελθόν του 16χρονου δράστη

10:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικές πολικές μάζες κατεβαίνουν προς την Ελλάδα - Ο ρόλος του αντικικλώνα

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Παρολίγον τροχαίο στη Νεμέα - Αγρότης βγήκε σε κλειστή στροφή κουνώντας μαύρη σημαία

10:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: «Είναι σαν την ωραία Ελένη του Ομήρου, κανείς δεν ξέρει πώς είναι»

20:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το μεγάλο «χτύπημα» για τη Χλόη

16:04WHAT THE FACT

Η ουρά του φιδιού είναι δηλητηριώδης; - Τι μπορεί να συμβεί αν σας χτυπήσει

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ