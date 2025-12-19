Yπόθεση Πελικό στη Γερμανία: Σύζυγος νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 15 χρόνια

Η Γερμανία αναμένει την ετυμηγορία σε μία πολύκροτη δίκη για τη δική της υπόθεση «Πελικό». Ο κατηγορούμενος δικάζεται επειδή φέρεται να νάρκωνε, να βίαζε και να βιντεοσκοπούσε την αναίσθητη σύζυγό του για σχεδόν 15 χρόνια, σε μια υπόθεση που προκαλεί αίσθηση για τις ομοιότητες με την αντίστοιχη κακοποίηση της Ζιζέλ Πελικό στα χέρια του πρώην πλέον συζύγου της που σόκαρε πέρυσι τη Γαλλία.

Σήμερα (19/12) αναμένεται η έκδοση ετυμηγορίας στην υπόθεση ενός 61χρονου σχολικού θυρωρού, ο οποίος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, βίαζε τη σύζυγό του από το 2009 έως το 2024. Η φερόμενη κακοποίηση έλαβε χώρα μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, βιντεοσκοπήθηκε και στη συνέχεια κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο εν αγνοία του θύματος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Η ετυμηγορία του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Άαχεν στη δυτική Γερμανία έρχεται ακριβώς ένα χρόνο αφότου ο Γάλλος Ντομινίκ Πελικό - ο οποίος προσέλκυε δεκάδες αγνώστους από ένα chatroom για σχεδόν 10 χρόνια για να βιάσουν και να κακοποιήσουν την τότε σύζυγό του Ζιζέλ - κρίθηκε ένοχος για βιασμό. Σαράντα εννέα άλλοι άνδρες κρίθηκαν όλοι ένοχοι για βιασμό ή σεξουαλική επίθεση.

Η υπόθεση, η οποία εκτυλίχθηκε επί μήνες στη νοτιοανατολική Γαλλία, σόκαρε τη χώρα και προκάλεσε συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο η Γαλλία προσεγγίζει τη βία με βάση το φύλο. Πυροδότησε μια πολιτισμική αναμέτρηση με επίκεντρο τη βία κατά των γυναικών, με την οποία η χώρα συνεχίζει να δίνει μάχη.

Ακτιβιστές στη Γερμανία ζητούν να αλλάξει το ποινικό δίκαιο για τα σεξουαλικά εγκλήματα

Η υπόθεση του Άαχεν είναι η πρώτη του είδους της που εκδικάζεται από τα γερμανικά δικαστήρια, σύμφωνα με την ομάδα εκστρατείας Nur Ja Heisst Ja, της οποίας το όνομα - που μεταφράζεται ως «Μόνο το Ναι Σημαίνει Ναι» - υπογραμμίζει την αποστολή της να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται νομικά ο βιασμός.

Πέρυσι, δημοσιογράφοι-ερευνητές με έδρα το Αμβούργο έφεραν στο φως στοιχεία για έναν άνδρα ο οποίος, επί 14 χρόνια, κοινοποιούσε βίντεο σε έναν ιστότοπο ενηλίκων που φέρεται να έδειχναν τη ναρκωμένη και κακοποιημένη σύζυγό του. Ο άνδρας αυτός δεν κατηγορήθηκε ποτέ και απεβίωσε το 2024.

Η υπόθεση του Άαχεν είναι «πολύ σημαντική», δήλωσε η Τζιλ Σ., ακτιβίστρια από το Nur Ja Heisst Ja, επειδή «είναι δείχνει κατά κάποιο τρόπο πού υπάρχουν κενά στο νομικό μας σύστημα». Στη Γερμανία, η συναίνεση παραδοσιακά ορίζεται μέσω της αρχής «όχι σημαίνει όχι», η οποία, σύμφωνα με τους ακτιβιστές, στερεί από τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης -ιδίως από εκείνα που έχουν υποστεί νάρκωση, όπως ισχυρίζεται στην υπόθεση του Άαχεν- τη δυνατότητα να δώσουν ρητή συναίνεση για σεξουαλικές πράξεις.

Η Nur Ja Heisst Ja διεξάγει εκστρατεία ζητώντας από τη γερμανική κυβέρνηση να αλλάξει τον ορισμό του βιασμού ώστε να συμπεριλάβει ένα πρότυπο «ναι σημαίνει ναι», υποστηρίζοντας ότι ο ισχύων νόμος εξακολουθεί να επιβαρύνει τα θύματα με το βάρος της λεκτικής αντίστασης στον βιασμό και σε άλλες μορφές σεξουαλικής βίας.

Η υπόθεση του Άαχεν αναδεικνύει επίσης ένα άλλο βασικό πρόβλημα, σύμφωνα με τους ακτιβιστές: Η κατοχή περιεχομένου βιασμού είναι επί του παρόντος νόμιμη στη Γερμανία. Η Nur Ja Heisst Ja ελπίζει ότι αυτό μπορεί σύντομα να αλλάξει, καθώς η Kathrin Wahlmann, υπουργός Δικαιοσύνης στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, ξεκίνησε εκστρατεία σε ολόκληρο το κρατίδιο για την ποινικοποίηση αυτής της κατοχής ναρκωτικών.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη Γαλλία, η νομοθέτης Σαντρίν Ζοσό πιστεύει επίσης ότι οι νόμοι πρέπει να προσαρμοστούν για να προστατεύσουν τις γυναίκες από αυτό το είδος κακοποίησης. Για την ίδια το ζήτημα είναι προσωπικό. Τον Νοέμβριο του 2023, ισχυρίζεται ότι ναρκώθηκε από τον τότε 66χρονο Γάλλο γερουσιαστή Ζοέλ Γκεριό σε ένα πάρτι. Υπέβαλε ποινική μήνυση, με τη δίκη να ξεκινά τον Ιανουάριο. Ο πολιτικός αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

O Nτομινίκ Πελικό

«Νομίζω ότι οι σημερινοί νόμοι δεν βασίζονται επαρκώς στην πραγματικότητα», δήλωσε η Ζοσό στο CNN, λέγοντας ότι πιστεύει πως οι ισχύοντες νόμοι δεν λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο με τον οποίο ο διαδικτυακός κόσμος τροφοδοτεί μοναδικά οικοσυστήματα κακοποίησης. «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επιτρέψει τη σεξουαλική κακοποίηση επειδή οι κοινότητες σχηματίζουν και μοιράζονται συμβουλές - ουσιαστικά βελτιώνοντας και επαγγελματικοποιώντας τις μεθόδους τους. Αυτό είναι που το κάνει τόσο ανησυχητικό», είπε.

Τόσο ο Πελικό όσο και ο κατηγορούμενος στην υπόθεση του Άαχεν, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, χρησιμοποίησαν δωρεάν πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων για να συνδεθούν και να κοινοποιήσουν το προσβλητικό τους περιεχόμενο.

Η Ζοσό είπε ότι οι ιστότοποι και οι αίθουσες συνομιλίας που φιλοξενούν περιεχόμενο βιασμού είναι σαν ένα «διαδικτυακό πανεπιστήμιο βίας» όπου οι άνδρες μπορούν να διδάξουν ο ένας στον άλλον πώς να ναρκώνουν τις συντρόφους τους και να διασκεδάζουν μοιράζοντας πλάνα από τα φερόμενα εγκλήματά τους. Ελπίζει ότι η ετυμηγορία της Παρασκευής μπορεί να βοηθήσει να καταρριφθεί επιτέλους αυτή η ψευδαίσθηση ασφάλειας και να οδηγήσει στην καταδίκη περισσότερων κακοποιητών.