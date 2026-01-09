ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δεν θα πληρώσουν φόρο για το 2026

Αρχές Μαρτίου πιθανότατα θα αναρτηθούν τα νέα ραβασάκια του ΕΝΦΙΑ με την πρώτη από τις 12 δόσεις να πρέπει να καταβληθεί στο τέλος του ίδιου μήνα.

Ποιοι όμως απαλλάσσονται ή μπορούν να μειώσουν τον φορό;

Όσοι φορολογούμενοι έχουν αλλαγές μέσα στο 2025, μπορούν έως 31 Ιανουαρίου 2026 να τροποποιήσουν το Ε9, ώστε να γίνει σωστός υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ.

Όσον αφορά στα πιο συχνά λάθη, που συνήθως γίνονται από πλευράς ιδιοκτητών με συνέπεια αυξημένο φόρο, είναι τα τετραγωνικά, ή ακόμα και ο όροφος.

Αν δηλαδή, δηλώσετε κατά λάθος ότι είστε στον 3ο, ενώ βρίσκεστε στον 1ο όροφο, θα πληρώσετε μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ. Επίσης αν έχουν γίνει κάποιες τακτοποιήσεις και δεν έχουν δηλωθεί, επίσης επιφέρουν αλλαγές στο ύψος του φόρου. Αν ωστόσο δεν προλάβετε την τροποποίηση, μπορείτε να την κάνετε και αργότερα, αλλά με πρόστιμο της τάξης των 100 ευρώ.

Ποιοι απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ

Οι φορολογούμενοι με τρία ή περισσότερα παιδιά και εισόδημα έως 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, ενώ η επιφάνεια των κτισμάτων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 150 τμ, έχουν απαλλαγή φόρου 100%.

Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ για εκείνους που έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Σημειώνεται πως προστίθεται πως αφορά σε ακίνητα έως 150 τμ και αξίας έως 200.000 ευρώ.

Επίσης όσοι μισό ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει ως κύρια κατοικία, ακίνητο σε οικισμούς κάτω των 1500 κατοίκων, σε Έβρο και παραμεθόριες περιοχές. Επιπλέον όσοι ασφαλίσουν το σπίτι τους, και για τις τρεις περιπτώσεις, φωτιά, σεισμό, πλημμύρα, δικαιούνται έκπτωσης 20%.