Η συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες και η άποψη Μαξίμου για κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

Αισιοδοξία πως η ένταση που έχει δημιουργηθεί με τους αγρότες θα αποκλιμακωθεί μετά και την συνάντηση με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου υπάρχει, βλέπω, στην κυβέρνηση.

Αν μάλιστα τελικά επικρατήσει ηρεμία, υπάρξει συμφωνία και λήξουν οι κινητοποιήσεις, θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα και η μεγάλη συζήτηση, την οποία έχει προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη χάραξη μιας «σοβαρής» αγροτικής πολιτικής, και λέω «σοβαρής» γιατί αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε εδώ και 40 χρόνια με επιδοτήσεις, εκβιασμούς, πολιτικά παιχνίδια κλπ θα πρέπει να σταματήσει.

Μένει να δούμε αν σε αυτή τη συζήτηση θα ανταποκριθούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία έχει καλέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ.

Στο Μαξίμου αναμένουν και τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα φτάσει στη Βουλή -η οποία καθαρογράφεται- και σύμφωνα με όσα ακούω, δεξιά και αριστερά, θα περιλαμβάνει και πάλι κάποια ονόματα για τα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κληθεί να πάρει αποφάσεις.

Μετά θα ανοίξει και ο δρόμος για τον ανασχηματισμό αν και μαθαίνω πως ο πρωθυπουργός δηλώνει -γενικά- ευχαριστημένος από τον τρόπο που δουλεύει η κυβέρνηση και άρα και από τα περισσότερα πρόσωπα τα οποία έχει επιλέξει. Ο ίδιος πάντως γνωρίζει πως ο τελευταίος ανασχηματισμός πριν από τις εκλογές έχει ιστορικά αποδείξει πως μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα προσπαθήσει να επιλύσει.

Σύμφωνα με τη «γάτα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει αισιόδοξος για το μέλλον, καθώς εκτιμά πως η οικονομία και η πολιτική σταθερότητα θα είναι οι βασικοί παράγοντες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα στις κάλπες.

Ο ίδιος τονίζει σε συνεργάτες του πως του χρόνου, και λίγο πριν τις εκλογές, η κατάσταση στην οικονομία θα είναι ακόμα καλύτερη, οι πολίτες θα έχουν δει στην τσέπη τους την ανάσα από την μείωση της φορολογίας ενώ και οι αγρότες θα έχουν πληρωθεί κανονικά χωρίς προβλήματα.

Αν κρίνω από αυτά που λέει ο πρωθυπουργός το θέμα της ακρίβειας κατανοεί πως είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τα οφέλη που υπάρχουν από τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνικά νοικοκυριά και για αυτό θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για πάταξη της ακρίβειας. Μαγική λύση, όμως, όπως καταλαβαίνω, δεν υπάρχει.

Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος και κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι αισιόδοξος είναι και η ανεπάρκεια, όπως υποστηρίζει, των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο ίδιος δεν φαίνεται να ανησυχεί καθόλου για τη διαφαινόμενη ίδρυση νέων πολιτικών σχηματισμών από τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Καρυστιανού ή ακόμα και τον Αντώνη Σαμαρά καθώς εκτιμά πως δεν θα έχουν καμία ουσιαστική δυναμική στο εκλογικό σώμα όταν έρθει η ώρα της κάλπης και σε κάθε περίπτωση δεν απευθύνονται στη βάση και στους εν δυνάμει ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

Διαβάστε επίσης