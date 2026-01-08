Μαρινάκης στο Newsbomb: «Λέμε ξανά στους αγρότες, να συναντηθούν με Μητσοτάκη την Τρίτη»

Με τις αγροτικές κινητοποιήσεις να εντατικοποιούνται την επομένη της εξειδίκευσης των μέτρων της κυβέρνησης για τη διευκόλυνση γεωργών και κτηνοτρόφων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με συνέντευξή του στο Newsbomb.gr απευθύνει βαρύνουσας σημασίας πρόσκληση στον αγροτικό κόσμο για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος» είπε ο Παύλος Μαρινάκης στο Newsbomb και την Αμαλία Κάτζου.

«Να ανασταλούν αυτές οι κινητοποιήσεις, να είναι αναλογική η εκπροσώπηση και την Τρίτη μπορεί να γίνει η συνάντηση» υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην Αμαλία Κάτζου απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των αγροτών.

«Για να μην υπάρχει παρανόηση, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα» τόνισε ο κ. Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsbomb.

Τι είπε ο Μαρινάκης στο briefing

Νωρίτερα σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών επισήμανε: «Δεν έχουμε πει ποτέ όχι στον διάλογο και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει πει ότι είναι διαθέσιμος με δύο προϋποθέσεις και μία επισήμανση. Η επισήμανση είναι ότι δεν υπάρχει χώρος δημοσιονομικός ή δυνατότητα με βάση και τους κανόνες της Ε.Ε. για περισσότερα μέτρα. Αλλά ο διάλογος παραμένει αναγκαίος για όλες τις μεγάλες αλλαγές που ήδη προωθούνται και όλα όσα ακόμα πρέπει να γίνουν για τον πρωτογενή τομέα. Άρα, είναι αναγκαίος ο διάλογος, αλλά δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα. Αυτή είναι η επισήμανση. Οι όροι είναι αυτονόητοι. Ο πρώτος όρος είναι η αντιπροσωπεία να είναι αντιπροσωπευτική από όλη την Ελλάδα και ο δεύτερος όρος είναι να σταματήσουν αυτές οι κινητοποιήσεις. Διάλογος είτε με εκπροσώπους των Υπουργείων ή τον ίδιο τον Υπουργό είτε με τον Πρωθυπουργό με αυτή την ταλαιπωρία των πολιτών να συνεχίζεται, δεν μπορεί να συμβεί σε καμία περίπτωση. Αναμένουμε, λοιπόν, από εκείνους με όλη την καλή διάθεση».

Την ίδια ώρα, οι αγρότες προχωρούν σε εντατικότερες κινητοποιήσεις, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους, κρατώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης τις επόμενες ημέρες.

Από την κινητοποίηση αγροτών στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας στο Κάστρο Βοιωτίας, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 Eurokinissi

