Μπλόκα: Κινήσεις «καλής θελήσεως» από τους αγρότες - Παραμένουν σε ισχύ οι αποκλεισμοί

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις τους αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της συνάντησης

Newsbomb

Μπλόκα: Κινήσεις «καλής θελήσεως» από τους αγρότες - Παραμένουν σε ισχύ οι αποκλεισμοί
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης των αποκλεισμών κινούνται πλέον οι αγρότες στα μπλόκα ανά την Ελλάδα, κατόπιν αποφάσεων που ελήφθησαν στις γενικές τους συνελεύσεις, καθώς προετοιμάζονται για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο οι αποκλεισμοί παραμένουν σε ισχύ, σε πολλά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Στην πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου θα οριστεί η επιτροπή που θα δει τον πρωθυπουργό.

Παράλληλα, τα μπλόκα που συμμετέχουν στο Πανελλαδικό Συντονιστικό προγραμματίζουν νέα σύσκεψη στη Νίκαια, προκειμένου να καθορίσουν τόσο τη σύνθεση της αντιπροσωπείας όσο και το πλαίσιο της συζήτησης με την κυβέρνηση.

Όπως τονίζουν με έμφαση οι εκπρόσωποι των αγροτών, «δεν τίθεται θέμα λήξης των κινητοποιήσεων». Αντίθετα, σημειώνουν ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις τους αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της συνάντησης.

Μπράλος: Απομακρύονται τα τρακτέρ από τους παραδρόμους

Στον κόμβο του Μπράλου της Λαμίας, όπου το μπλόκο ενισχύθηκε με αγρότες από την Αταλάντη και τον Δομοκό, καθώς και με τρακτέρ που μετακινήθηκαν από το μπλόκο της Καρδίτσας στον αυτοκινητόδρομο Ε65, οι αγρότες αποφάσισαν αργά χθες το βράδυ, στη γενική τους συνέλευση, να αποσύρουν τα τρακτέρ από τα σημεία πλήρους αποκλεισμού 24 ώρες νωρίτερα από ό,τι είχαν αρχικά ανακοινώσει. Έτσι, σήμερα μετά το μεσημέρι αναμένεται να απελευθερωθούν οι παράδρομοι και οι προσβάσεις στο επαρχιακό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία, ενώ τα τρακτέρ θα παραμείνουν στις θέσεις που βρίσκονταν πριν από τη χθεσινή κλιμάκωση.

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι «πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης» μετά την πρόσκληση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Αν και επίσημη ανακοίνωση της ώρας άρσης του αποκλεισμού δεν έχει εκδοθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι αναμένεται να αποχωρήσουν οι αγρότες από την Αταλάντη και τον Δομοκό, καθώς και τα τρακτέρ από την Καρδίτσα, που θα επιστρέψουν στον Ε65. Λίγο αργότερα θα ανοίξουν οι παραδρομοι και θα επιτραπεί η διέλευση των οχημάτων. Οι εκπρόσωποι των αγροτών ξεκαθαρίζουν, πάντως, ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα έως τη συνάντηση της Τρίτης και ότι η στάση αυτή θα μεταφερθεί και στην επικείμενη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια.

Κινήσεις «καλής θελήσεως»

Στην Εύβοια, από χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η απόφαση της γενικής συνέλευσης του μπλόκου, σύμφωνα με την οποία η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, που είχε αποκλειστεί, θα ανοίξει σήμερα στις 10:00 το πρωί, δηλαδή 24 ώρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Όπως δηλώνουν οι αγρότες, «πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης ενόψει του διαλόγου με τον πρωθυπουργό».

Σε ορισμένα μπλόκα θα λάβουν χώρα γενικές συνελεύσεις σήμερα για να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις τους. Ένα από αυτά είναι το μπλόκο στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα συνεδριάσει στις 11 το πρωί της Παρασκευής.

Βοιωτία: Σε ισχύ ο αποκλεισμός σε Κάστρο και Θήβα

Σήμερα αναμένεται και η τελική απόφαση των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου μέχρι αργά χθες το βράδυ βρίσκονταν σε διαβουλεύσεις. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόσυρσης των τρακτέρ από τον πλήρη αποκλεισμό και επιστροφής τους στις αρχικές θέσεις πριν από τη χθεσινή κλιμάκωση κάτι που δεν αναμένεται πριν από το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ότι στο Κάστρο είχαν αποφασίσει αποκλεισμό του δρόμου και των παραδρόμων για 96 ώρες, με καθημερινή επανεκτίμηση της κατάστασης, διευκρινίζοντας πάντως ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο μπλόκο.

Στη Θήβα, όπου χθες σημειώθηκε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων, περιοριζόμενη σε λεκτική αντιπαράθεση χωρίς συνέχεια, αναμένεται σήμερα να ανακοινωθούν οι προθέσεις των αγροτών. Χθες το βράδυ, πέραν του αποκλεισμού της εθνικής οδού στον κόμβο της Θήβας, προχωρούσαν κατά διαστήματα και σε κλείσιμο της παλαιάς εθνικής οδού Λαμίας-Αθηνών, στο ύψος του Καναβαρίου Θηβών.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της δυτικής Ελλάδας

Παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας σε σημεία των οδικών δικτύων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, και τον κόμβο Κουβαρά στην εθνική οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής και παρακαμπτηρίων οδών.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνας - Πατρών - Πύργου, στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στον κόμβο Χανάκια, του Πύργου και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό, μέσω του κόμβου της Αμαλιάδας.

Ήπειρος: Μπλόκα σε λιμάνι Ηγουμενίτσας και την Ιόνια Οδό

Στο άνοιγμα της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Κακκαβιάς που έκλεισαν χθες το μεσημέρι, με τρακτέρ, αγροτικά αυτοκίνητα και μπάλες άχυρου, προσανατολίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Γιάννενα.

Τα τρακτέρ από το μπλόκο Καλπακίου μετακινήθηκαν χθες προς το Τελωνείο Κακαβιάς και έκλεισαν τον δρόμο στη θέση Παρακάλαμος. Μετά την εξέλιξη διαλόγου με τον πρωθυπουργό, αναμένεται το μεσημέρι να επιστρέψουν στο Καλπάκι και να ανοίξουν την εθνική οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς. Ωστόσο, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο Καλπάκι.

Στην Ηγουμενίτσα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι έκλεισαν χθες το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας πριν από την είσοδο του λιμένα εξωτερικού. Εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλείσουν όλο το 48ωρο την Εγνατία και να την ανοίξουν αύριο το πρωί, χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ.

Στην Άρτα και την Πρέβεζα, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στα μπλόκα του ανισόπεδου κόμβου της Ιονίας Οδού και στον Λούρο.

Κλειστός ο Ε65 στα Τρίκαλα

Στο μπλόκο που έχουν στήσει στα διόδια του Λόγγου στον Ε65 παραμένουν οι αγρότες των Τρικάλων, οι οποίοι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα απέκλεισαν και τον κόμβο πριν από τη γέφυρα Μουργκανίου, που συνδέει τα Τρίκαλα με την Ήπειρο και τα Γρεβενά έπειτα από σχετική απόφαση της συνέλευσής τους.

Οι αγρότες δεν επιτρέπουν τη διέλευση βαρέων οχημάτων, διατηρώντας παράλληλα ανοικτούς τους δρόμους για ΙΧ και λεωφορεία. Τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στις άκρες των δρόμων, διασφαλίζοντας την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:46ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μονταντά: Η ώρα των απαντήσεων για το ζευγάρι των ιδιοκτητών του μοιραίου μπαρ - Στον εισαγγελέα για ανάκριση

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θύμα βιασμού 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της μετά τον χωρισμό - Την απειλούσε με εκδικητική πορνογραφία

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: «Ένα emoji που γελά δεν αντικαθιστά το αληθινό γέλιο» - Το μήνυμά τους για την ψηφιακή εξάρτηση των παιδιών  

10:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσιάρας: Το 87% των αγροτών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα για το χαμηλό ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

10:35Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι πιστεύουν στο Μαξίμου για κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα - Η ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης και η διασύνδεση ανασχηματισμού με τη νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Αντιμέτωπη με τη «σφοδρότερη χιονόπτωση της δεκαετίας» η Βρετανία: Χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες πολίτες - Βίντεο

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο

10:21ΚΟΣΜΟΣ

«Βούρκωσαν» οι σερβιτόρες: Πελάτες εστιατορίου τούς άφησαν φιλοδώρημα 4.200 ευρώ

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα από 400 παπούτσια του 19ου αιώνα ξεβράστηκαν σε παραλία: «Σίγουρα κρύβονται πολλές ιστορίες πίσω από αυτά»

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Η ΑΙ θα εκτοξεύσει τις τιμές των smartphone και των υπολογιστών το 2026 - Γιατί ακριβαίνουν σχεδόν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Εξακολουθεί να αγνοείται ο οδηγός τρακτέρ στον Λίσσο ποταμό - Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Χρονοκάψουλα: Ένα σημείωμα από το 1972 σε απομονωμένη κορυφή

10:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Από basic σε pro: Τα περιφερειακά που αλλάζουν το παιχνίδι

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Γκουστάβο Πέτρο: «Η απειλή στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά της Κολομβίας είναι πραγματική»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ξεκινάει το Πατρινό Καρναβάλι 2026

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσε χωματερή στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός και 38 αγνοούμενοι - Συγκλονιστικές εικόνες

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ επαναφέρουν το αφήγημα περί δήθεν αδικημένης μειονότητας και προβάλλουν καταγγελίες για επίθεση σε μειονοτικό σχολείο στη Ροδόπη

09:44ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Ανεξέλεγκτες εκπομπές των πομποδεκτών πίσω από το πρωτοφανές «μπλακ άουτ» υποστηρίζει ο διοικητής της ΥΠΑ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διαθέσιμο το καινούργιο Renault Clio – Πόσο κοστίζει

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Nτιοσντάδο Καμπέγιο: Ποιος είναι ο πανίσχυρός υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας - «Θα μπορούσαν να τον ανατινάξουν με drone, ακόμη και στην... τουαλέτα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:44ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Ανεξέλεγκτες εκπομπές των πομποδεκτών πίσω από το πρωτοφανές «μπλακ άουτ» υποστηρίζει ο διοικητής της ΥΠΑ

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δεν θα πληρώσουν φόρο για το 2026

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης – Οι αποκαλύψεις του θρυλικού «Γιάγκου Δράκου» για τη «Λάμψη» – Οι αιχμές για σενάρια, αμοιβές και Δανδουλάκη

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα: «Τον ενδιέφεραν θέματα μαύρης μαγείας» - Έρευνες για άγριο bullying

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι θα ψήφιζαν το κόμμα Καρυστιανού - Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αναφορές ότι η Ρωσία «χτύπησε» το Λβιβ με πύραυλο Oreshnik - 4 νεκροί στο Κίεβο

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους οι πολίτες στο Ιράν – Κυματίζουν την προεπαναστατική σημαία – Σε δύσκολη θέση το κράτος των μουλάδων – Ο Τραμπ κρατά αποστάσεις από τον Παχλαβί

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Χτυπήθηκε βουλευτής μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό - Βίντεο

08:28LIFESTYLE

Η Μαντόνα με εσώρουχα και 2 παρτενέρ σε μία αισθησιακή διαφήμιση των Dolce & Gabbana

10:21ΚΟΣΜΟΣ

«Βούρκωσαν» οι σερβιτόρες: Πελάτες εστιατορίου τούς άφησαν φιλοδώρημα 4.200 ευρώ

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα από 400 παπούτσια του 19ου αιώνα ξεβράστηκαν σε παραλία: «Σίγουρα κρύβονται πολλές ιστορίες πίσω από αυτά»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Κινήσεις «καλής θελήσεως» από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό - Παραμένουν σε ισχύ οι αποκλεισμοί

08:30ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του με θανατηφόρο μείγμα κυανίου -«Έκαψε τους πνεύμονές της»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.700.000 ευρώ

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Nτιοσντάδο Καμπέγιο: Ποιος είναι ο πανίσχυρός υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας - «Θα μπορούσαν να τον ανατινάξουν με drone, ακόμη και στην... τουαλέτα»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ξεκινάει το Πατρινό Καρναβάλι 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ