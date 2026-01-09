Βρήκαν ευκαιρία τα τουρκικά ΜΜΕ: Καταγγελίες για επίθεση σε μειονοτικό σχολείο στη Ροδόπη

Επίθεση σε κτήριο μειονοτικού σχολείου στο χωριό Άρατος της Ροδόπης έγινε την περασμένη Κυριακή, 4 Ιανουαρίου όπως καταγγέλλουν μειονοτικές οργανώσεις σε τουρκικά ΜΜΕ, με προκλητικές ανακοινώσεις περί παραβίασης των δικαιωμάτων της «τουρκικής μειονότητας» σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Όπως αναφέρεται η επίθεση έγινε αντιληπτή όταν κάτοικοι παρατήρησαν ζημιές στο οίκημα και ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία και ξεκίνησε έρευνα, όπως αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανακοίνωσή του, στο γνωστό προκλητικό ύφος, το Κόμμα Ειρήνης Ισότητας Φιλίας (DEB) κατήγγειλε την επίθεση στο σχολικό κτήριο, υποστηρίζοντας πως «τα εκπαιδευτικά δικαιώματα της τουρκικής - όπως τη χαρακτηρίζει - μειονότητας της Δυτικής Θράκης υπόκεινται εδώ και καιρό σε συστηματικές παραβιάσεις».

Σε ανάλογο προκλητικό τόνο και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης (ABTTF) καταδίκασε επίσης την επίθεση, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία και οργή εκ μέρους των Τούρκων της Δυτικής Θράκης που ζουν σε όλη την Ευρώπη!

Οι φωτογραφίες της «επίθεσης» στο σχολείο