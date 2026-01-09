FIR Αθηνών: Ανεξέλεγκτες εκπομπές των πομποδεκτών πίσω από το πρωτοφανές «μπλακ άουτ»

Σε δηλώσεις για το άνευ προηγουμένου πολύωρο «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου προχώρησε ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Γιώργος Σαουνάτσος, το πρωί της Παρασκευής (09/01), εξηγώντας ότι οι ανεξέλεγκτες εκπομπές των πομποδεκτών της Υπηρεσίας βρίσκονται πίσω από το συμβάν.

Ο κ. Σαουνάτσος δήλωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι δεν υπήρξε και δεν υπάρχει θέμα ασφαλείας για τις πτήσεις στην Ελλάδα εξαιτίας του συμβάντος, δηλώνοντας ότι αυτό οφείλεται «τόσο στον υψηλό επαγγελματισμό των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας όσο και στους ηλεκτρονικών μας, οι οποίοι μετέβησαν άμεσα στις εγκαταστάσεις των πομποδεκτών στις κορυφές των βουνών, για να κάνουν τοπικούς ελέγχους, και δημόσια οφείλουμε ένα μπράβο στους συναδέλφους αυτούς».

«Κανένα» περιστατικό ασφαλείας λόγω του περιστατικού

Απαντώντας σε αναφορές ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ότι εξαιτίας του γενικού «μπλακ άουτ» ότι θα μπορούσε να είχε συμβεί κάποια σύγκρουση αεροπλάνων με πιθανώς μοιραία αποτελέσματα, ο διοικητής της ΥΠΑ τόνισε ότι «δεν υπήρχε κανένα περιστατικό που να αφορά στην ασφάλεια των πτήσεων, και πρέπει να είμαστε φειδωλοί στην έκφραση τέτοιων θέσεων, καθώς η διασπορά ψευδών ειδήσεων είναι αξιόποινη πράξη».

«Ταυτόχρονα δυσλειτουργία τριών διακριτών δικτύων»

Το πρόβλημα που καθήλωσε όλες τις πτήσεις στον εναέριο χώρο της Ελλάδας προκλήθηκε στις 08:59 την Κυριακή (04/01), με την ΥΠΑ να αντιμετωπίζει ένα «πρωτόγνωρο συμβάν» σύμφωνα με τον κ. Σαουνάτσο.

Η ΥΠΑ αντιμετώπισε «ταυτόχρονη δυσλειτουργία τριών διακριτών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Και όταν λέμε διακριτών, εννοούμε δίκτυα που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό που είχε προφανή επιχειρησιακό αντίκτυπο ήταν η κατάληψη σχεδόν όλων των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τον FIR Αθηνών από έναν συνεχή θόρυβο. Αυτός στην αρχή είχε εκληφθεί ως παρεμβολή, δήλωσε ο Γιώργος Σαουνάτσος, ενώ σημείωσε πως «όλα τα συστήματα ήταν σε λειτουργία, τόσο τα κύρια όσο και τα εφεδρικά, αλλά προφανώς, η κατάληψη του φάσματος των συχνοτήτων εμπόδιζε την επιχειρησιακή χρήση τους».

Οι ανεξέλεγκτες εκπομπές των πομποδεκτών πίσω από το «μπλακ άουτ»

Η ΥΠΑ έχει ολοκληρώσει τις τεχνικές αναλύσεις, και ο κ. Σαουνάτσος υποστήριξε ότι ο παράγοντας που οδήγησε στο πρωτοφανές περιστατικό ήταν οι «ανεξέλεγκτες εκπομπές των πομποδεκτών της Υπηρεσίας», και στο επίκεντρο των ερευνών τώρα βρίσκεται ο λόγος που οδήγησε σε αυτή την ανεξέλεγκτη δράση τους.

Για τη διερεύνηση των αιτίων έχει συσταθεί επιτροπή από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, η οποία συναντήθηκε πρώτη φορά την Τρίτη (06/01).

Στιγμιότυπο από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος", Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 Eurokinissi

Αναφερόμενος στα αρχικά σενάρια για κακόβουλη ενέργεια πίσω από το πρόβλημα. ο κ. Σαουνάτσος δήλωσε ότι «δεν προκύπτουν στοιχεία από τη δική μας ανάλυση που να συνδέονται με κυβερνοεπίθεση στα συστήματα της Υπηρεσίας. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί και από την ομάδα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας».

«Ανεπίσημη» ανακοίνωση

Ο κ. Σαουνάτσος εξήγησε ότι μία ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή που έκανε λόγο για «μαζική παρεμβολή», και οδήγησε σε σκέψεις για σενάριο κακόβουλης επίθεσης στο σύστημα που υποστηρίζει χιλιάδες πτήσεις και τους εκατομμύρια επιβάτες τους, ήταν μία «παρεμβολή θορύβου» που εξέπεμπαν όμως «οι δικοί μας οι πομποδέκτες. Ήταν δηλαδή σε χρήση χωρίς να το εκκινεί κανείς αυτό, χωρίς να πατάει το κουμπί για να μιλήσει στη συχνότητα», ενώ τόνισε ότι δεν ήταν η επίσημη ανακοίνωση, αλλά σχέδιο ανακοίνωσης το οποίο δεν το κυκλοφόρησε «επισήμως» η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Πρωτοφανής εικόνα του «άδειου» εναέριου χώρου της Ελλάδας στο flightradar24 την Κυριακή 4 Ιανουαρίου λόγω του «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών. Flight Radar 24

«Αγώνας δρόμου» για την αντικατάσταση παλαιών υποδομών

Ως προς τις υποδομές που στηρίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο και τα ελληνικά αεροδρόμια, ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας υποστήριξε ότι δεν υπάρχει έλλειψη συντήρησης, όμως η παλαιότητα των συστημάτων αποτελεί πρόβλημα το οποίο, όμως, αντιμετωπίζεται.

«Έλλειψη συντήρησης σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι υπάρχει. Δεν αμφισβητεί κανείς όμως την παλαιότητα των συστημάτων. Για αυτό το λόγο τους τελευταίους 20 μήνες η Υπηρεσία μας, με τη συνδρομή του υπουργείου μας, βρίσκεται σε έναν "αγώνα δρόμου" για την αντικατάστασή τους. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα συστήματα που σχετίζονται με την επικοινωνία και ήταν μέρος αυτού του συμβάντος, τους επόμενους δύο μήνες ξεκινάει η παραλαβή νέων ψηφιακών πομποδεκτών», δήλωσε ο κ. Σαουνάτσος, ενώ σημείωσε πως και το σύστημα επικοινωνίας φωνής του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την έγκριση τροποποίησης της σύμβασής του.

