Η Ύδρα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στο νησί - Τι αναφέρουν στο Newsbomb κάτοικοι

Στην τελική ευθεία για την έναρξη των γυρισμάτων είναι η παραγωγή της ταινίας «The Riders» στην Ύδρα, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, ο 60χρονος ηθοποιός έφτασε το πρωί της Πέμπτης στο νησί με καταμαράν, συνοδεία συνεργατών και ανθρώπων της ασφάλειάς του.

Την στιγμή της άφιξής του στο λιμάνι επικράτησε ιδιαίτερη κινητικότητα. Ενθουσιασμένοι κάτοικοι και επισκέπτες προσπάθησαν να απαθανατίσουν με το κινητό τους τον 60χρονο ηθοποιό.

Ο Μπραντ Πιτ / AP

Η μεταφορά του από το λιμάνι σε κατοικία του νησιού όπου θα διαμείνει προσωρινά έγινε αστραπιαία, με αρκετούς να προσπαθούν να τραβήξουν - έστω στα «κλεφτά» - ένα στιγμιότυπο του ηθοποιού. Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα χαμογελαστός και φιλικός.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το νησί είναι επί ποδός, νυχθημερόν στήνονται σκηνικά και μεταφέρεται ειδικός εξοπλισμός για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

«Ένας "οργασμός" προετοιμασιών. Η παραγωγή έχει αξιοποιήσει για τα γυρίσματα σχεδόν όλα τα εγκαταλελειμμένα μαγαζιά του νησιού, τα οποία έχουν μετατραπεί σε oldfashioned χώρους, αφού το story της ταινίας αφορά τη δεκαετία του 70'. Ένα μαγαζί έχει μετατραπεί σε φαρμακείο, άλλο σε γραφείο εισιτηρίων. Έχει αξιοποιηθεί και μία σύγχρονη ταβέρνα», αναφέρει κάτοικος του νησιού στο Newsbomb. «Έχουν νοικιαστεί αρκετά μαγαζιά του νησιού που χρησιμοποιούνται ως γραφεία παραγωγής και χώροι προετοιμασίας των ηθοποιών».

Με τις καιρικές συνθήκες να ευνοούν, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Στενά δρομάκια, πλατείες και παραδοσιακά κτίρια μεταμορφώνονται σταδιακά σε φυσικά πλατό, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό που συνδυάζει τη γοητεία της Ύδρας με τη μαγεία του κινηματογράφου.

Μάλιστα, στην Ύδρα θα βρίσκεται και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προκειμένου να υποδεχτεί τον ηθοποιό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρέσβης αναμένεται να μείνει στο νησί για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Διαβάστε επίσης