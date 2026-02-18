Μπραντ Πιτ: Φτάνει στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας - Σε πολυτελή θαλαμηγό η διαμονή του

Τα γυρίσματα ξεκινούν τις επόμενες ημέρες, με την παραγωγή να προετοιμάζεται πυρετωδώς στο νησί

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μπραντ Πιτ: Φτάνει στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας - Σε πολυτελή θαλαμηγό η διαμονή του

Ο Μπραντ Πιτ / AP

  • Ο Μπραντ Πιτ αναμένεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» που θα διαρκέσουν έως τις 5 Μαρτίου.
  • Ο ηθοποιός θα καταλύσει σε πολυτελή θαλαμηγό λόγω των περιορισμών κυκλοφορίας αυτοκινήτων στο νησί και για λόγους διακριτικότητας.
Snapshot powered by AI

Στην Ύδρα αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες ο Μπραντ Πιτ, στο πλαίσιο κινηματογραφικών γυρισμάτων για την ταινία «The Riders» του Edward Berger, που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν στο νησί έως τις 5 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1, η πρώτη προγραμματισμένη συνάντηση των κατοίκων που θα συμμετάσχουν στα γυρίσματα με το σύνολο του καστ φαίνεται να έχει οριστεί για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθούν οι τελικές ενημερώσεις.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι σε ακίνητο της Ύδρας έχει τοποθετηθεί ειδικό φουσκωτό στρώμα ασφαλείας (crash mat), καθώς προβλέπεται σκηνή δράσης με κασκαντέρ -ο οποίος θα αντικαταστήσει τον διάσημο ηθοποιό Μπραντ Πιτ σε επικίνδυνο πλάνο πτώσης.

Επίσκεψη incognito

Ο διάσημος ηθοποιός, φέρεται να επιθυμεί διακριτική παρουσία στο νησί, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις και τη δημοσιότητα. Ο Μπραντ Πιτ αναμένεται να καταλύσει σε πολυτελή θαλαμηγό, επιλογή που εξυπηρετεί και τις ιδιαιτερότητες της Ύδρας, όπου δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων. Για τις μετακινήσεις του προβλέπεται η χρήση ιδιωτικού σκάφους και θαλάσσιων ταξί.

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την παραμονή του Μπραντ Πιτ στη θαλαμηγό, εξετάζεται το ενδεχόμενο διαμονής σε ιδιωτική κατοικία στο νησί.

Από την Ιρλανδία στην Ύδρα

Τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» ξεκίνησαν από την Ιρλανδία, σε περιοχές όπως το Δουβλίνο, το Γουίκλοου, το Κορκ και το Κέρι. Μετά την ολοκλήρωση του ιρλανδικού σκέλους, η παραγωγή μεταφέρεται στην ηπειρωτική Ευρώπη, με τις προγραμματισμένς σκηνές και στην Ύδρα - έναν προορισμό που έχει επιλεγεί πολλές φορές στο παρελθόν για κινηματογραφικές παραγωγές.

Οι κάτοικοι που θα συμμετάσχουν στα γυρίσματα αναμένεται να αμειφθούν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αν ο Μπραντ Πιτ έχει ήδη φτάσει στην Ελλάδα, ωστόσο πηγές αναφέρουν πως αυτό ενδέχεται να έχει ήδη συμβεί.

