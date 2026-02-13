Το AI βίντεο Τομ Κρουζ - Μπραντ Πιτ: Κινεζικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης απειλεί το Χόλιγουντ

Τα μεγάλα στούντιο των ΗΠΑ ζητούν από την κινεζική εταιρία να σταματήσει άμεσα την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Συναγερμός έχει σημάνει στο Χόλιγουντ εξαιτίας ενός βίντεο με τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ Πιτ, που έχει γίνει viral.

Μόνο που η σκηνή δεν είναι πραγματική ή απόσπασμα κάποιας ταινίας, αλλά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης από το μοντέλο Seedance 2.0, που αναπτύχθηκε από τον Κινέζο ιδιοκτήτη του TikTok, ByteDance και οδήγησε την Motion Picture Association (MPA) να υποβάλει καταγγελία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο οργανισμός υποστηρίζει ότι το εργαλείο έχει οδηγήσει σε παραβιάσεις μεγάλης κλίμακας προστατευόμενων έργων από τη στιγμή της κυκλοφορίας του.

Η MPA αντιπροσωπεύει τα μεγάλα στούντιο των ΗΠΑ - Netflix, Paramount Pictures, Prime Video & Amazon, MGM Studios, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios και Warner Bros Discovery.

Η ByteDance, παρουσίασε το Seedance 2.0, τονίζοντας αυτό που περιέγραψε ως «σημαντικό άλμα στην ποιότητα της δημιουργίας» σε σύγκριση με προηγούμενες εκδόσεις.

Το εργαλείο επιτρέπει τη δημιουργία υπερρεαλιστικών βίντεο με ελάχιστες οδηγίες, κάτι που έχει τραβήξει την προσοχή τόσο των επαγγελματιών όσο και των απλών χρηστών.

Το επίμαχο βίντεο που είχε και τη μεγαλύτερη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα δημιουργήθηκε από τον Ruairi Robinson, Ιρλανδό κινηματογραφιστή, ο οποίος χρησιμοποίησε το Seedance 2.0 για να δημιουργήσει μια σκηνή στην οποία εμφανίζονται ο Τομ Κρουζ και ο Μπράντ Πιτ να παλεύουν πάνω σε μια στέγη.

Το υλικό έγινε γρήγορα viral και τροφοδότησε τη συζήτηση σχετικά με τα τεχνολογικά και νομικά όρια των πλατφορμών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η ευκολία με την οποία το Seedance 2.0 δημιουργεί πολύπλοκες σκηνές έχει οδηγήσει στην εξάπλωση βίντεο εμπνευσμένων από franchise όπως Spider Man, Titanic, Stranger Things, Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και Shrek, διευρύνοντας τη διαμάχη σχετικά με τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση προστατευόμενων χαρακτήρων και σκηνικών.

Σε επίσημη δήλωση, η MPA ανέφερε: «Σε μία μόνο ημέρα, η κινεζική υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης Seedance 2.0 έκανε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αμερικανικών έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα σε μαζική κλίμακα. Με την κυκλοφορία μιας υπηρεσίας χωρίς σημαντικές διασφαλίσεις, η ByteDance αγνοεί τη νομοθεσία που προστατεύει τους δημιουργούς και υποστηρίζει εκατομμύρια αμερικανικές θέσεις εργασίας. Η ByteDance πρέπει να σταματήσει αμέσως τις παράνομες δραστηριότητές της».

Ο οργανισμός υπενθύμισε μια παρόμοια κατάσταση που συνέβη πριν από μήνες με την κυκλοφορία του Sora 2 της OpenAI. Τότε, η MPA προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο η τεχνητή νοημοσύνη να διευκολύνει παραβιάσεις σε μεγάλη κλίμακα. Η πίεση οδήγησε την OpenAI να εφαρμόσει αυστηρούς ελέγχους που δυσχέραναν την παραβίαση των δικαιωμάτων των κινηματογραφικών στούντιο.

Η αντίδραση της OpenAI μετά τις κριτικές της MPA θεωρήθηκε υποδειγματική από διάφορους τομείς της βιομηχανίας. Μετά την εισαγωγή των διασφαλίσεων, η Disney σύναψε συμφωνία με την εταιρεία για την αδειοδότηση 200 χαρακτήρων που μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν νόμιμα στο Sora 2.

Το μοντέλο συνεργασίας θεωρήθηκε ως ένας πιθανός τρόπος για την επίλυση των εντάσεων μεταξύ των προγραμματιστών τεχνητής νοημοσύνης και των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων.

Μέχρι στιγμής, η ByteDance δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα για σχόλια ούτε έχει δείξει σημάδια ότι θα ακολουθήσει το παράδειγμα της OpenAI.

Αυτό έχει αυξήσει την ανησυχία στον κλάδο, ο οποίος τώρα εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει σε ειδοποιήσεις απόσυρσης και αγωγές για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

